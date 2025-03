Ni pensionistas ni autónomos: estas son las personas en el punto de mira de Hacienda en la declaración de la Renta

Cada vez queda menos para el comienzo de la campaña de la declaración de la Renta, que este año dará comienzo el 2 de abril y que se extenderá hasta el 30 de junio de 2025. La Agencia Tributaria ha anunciado sus principales objetivos acerca del control tributario y ha dejado claro qué perfiles están en su punto de mira.

Una de sus actuaciones ha sido publicada hace unos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde, como parte del Plan de Control Tributario 2025, se pondrá el foco en "signos externos de riqueza" que no se correspondan con las rentas declaradas. De esta manera, Hacienda investigará a quienes tengan coches de lujo, efectivo y criptomonedas.

Para hacerlo, se intensificarán las actuaciones de control centradas en detectar la ocultación de rentas como el uso de sociedades instrumentales. Según explica la Agencia Tributaria, estos defraudadores usan sociedades de este tipo para poner a nombre de la empresa distintas rentas o patrimonio para conseguir así seguir estándares de vida que no se corresponden con el patrimonio conocido ni con las rentas que han sido declaradas.

Por otro lado, desde Hacienda también estarán muy pendientes de los "no residentes" para regularizar las infracciones de las rentas de deportistas y artistas cuando no tengan correspondencia con sus rentas o ganancias derivadas de inmuebles.

Estas medidas vienen dadas por el aumento en la detección de extranjeros que residen durante más de 1834 días anuales en España y que, por esta razón, deben tener la consideración de residentes fiscales. Sin embargo, solo declaran sus ingresos obtenidos en España, cuando realmente deberían incluir todos aquellos que tienen a nivel global.

La Agencia Tributaria también aumentará los planes de control formal en profesionales y empresarios que no figuren en la base de datos con ingresos a través de tarjetas de crédito. Esto se dará dado que sean parte de un sector en el que sea habitual recibir pagos de esta forma.

Por ello, habrá vigilancia sobre los contribuyentes, en los cuales la ostentación de patrimonio, riqueza o rentabilidad del negocio se encuentre muy por encima de los datos que aparecen reflejados en la cuenta de la empresa.

Además de estas novedades, hay que recalcar que, desde hace varios años, Hacienda presta atención a la no declaración de ganancias por compraventa de criptomonedas, y por ello en este ejercicio tendrá el control sobre quienes hayan operado con estas divisas digitales y que no hayan declarado rentas o ganancias patrimoniales derivadas de su tenencia y transmisión.

Cuidando con la ostentación en las redes sociales

Como decimos, Hacienda investigará nuevas formas de fraude que tienen lugar en internet a través de la captación y explotación de la información que se comparte de manera pública en la red y que haga posible que se puedan descubrir actividades ocultas o bienes que provienen de un comercio ilícito.

Así figura en el Plan de Control Tributario 2025 publicado en el BOE, donde se indica las actuaciones de control que se llevarán a cabo sobre fabricantes o prestadores de servicios que comercialicen sus bienes o servicios en internet, con el fin de garantizar que se realiza una tributación adecuada las rentas generadas.

En el sector servicios, desde Hacienda actuarán sobre los particulares que ceden de manera opaca total o parcialmente viviendas por internet u otras vías, además de investigar a las empresas turísticas regulares que no cumplen con sus obligaciones fiscales, llegando a hacer actuaciones presenciales para detectar alquileres irregulares que no estén debidamente declarados.

Con el aumento de la vigilancia sobre los comportamientos de los contribuyentes que puedan sugerir evasión de impuestos o fraudes fiscales, la Agencia Tributaria no solo centrará su estrategia en las grandes empresas o grandes fortunas, sino en todas aquellas personas que, aunque llevan un estilo de vida ostentoso, declaran bajos ingresos.

Dentro de este contexto, Hacienda aprovechará las redes sociales como Instagram para poder dar con posibles fortunas, uso indebido de sociedades instrumentales o la manipulación de registros fiscales. Precisamente uno de los aspectos más interesantes y que sorprenden en este enfoque son las diferencias entre el nivel de vida que siguen los contribuyentes y sus declaraciones fiscales.

De esta forma, estarán en su punto de mira las publicaciones de viajes de lujo, coches de gama alta o las cenas en restaurantes exclusivos, y podrán hacer uso de esta información para contrastarlo con los ingresos reportados. Dado el caso de que se detecten incongruencias y contradicciones, se abrirá una investigación.

Así pues, aquellas personas que muestren en sus perfiles sociales gastos relacionados con un alto nivel de vida, pero que estos no aparezcan así reflejados en su declaración de impuestos, ganarán enteros para ser investigados por Hacienda, aunque como resulta lógico, solo podrán aprovecharse de este medio en el caso de que se trate de perfiles públicos, no así a los privados a los que no tendrán modo de obtener la información.

Lo que parece claro es que la Agencia Tributaria está decidida a explorar todos los medios posibles para poder detectar posibles fraudes que realizan muchos contribuyentes, que habitualmente evaden impuestos y muestran una realidad en los trámites que no se corresponde con la que realmente viven.

Esta estrategia refleja la creciente digitalización de las herramientas de control de Hacienda, que hará uso de todos los medios disponibles para que los contribuyentes cumplan con sus respectivas obligaciones.