El Banco de España lo confirma: esta es la práctica común en los negocios españoles que puede llegar a ser ilegal

Es muy común entrar en una tienda y, al momento de pagar, el empleado suelte las palabras mágicas: “Mínimo 5 euros con tarjeta”. Así, rápidamente tomamos la decisión de comprar más cosas y gastar más o irnos sin nada.

La realidad es que, a pesar de que esta práctica es cada vez más común en los establecimientos españoles, existe una fina línea en la legalidad de esta acción de exigir un pago mínimo con tarjeta.

Entonces, ¿por qué lo hacen si es ilegal? Porque muchas veces esto es una forma de rebajar las comisiones de cobro por tarjeta. Sobre todo en negocios más pequeños, puede llegar a ser un ahorro significativo.

¿Cuándo es legal y cuándo no?

En sí, exigir un pago mínimo con tarjeta no es ilegal, o por lo menos no existe una normativa específica que lo declare de esa manera. "La norma no establece ningún tratamiento explícito de este asunto y, por tanto, no estaría prohibido", afirman desde el Banco de España.

Sin embargo, lo que sí existe es la obligación de informar a los clientes de este cobro. Es decir, si el negocio no tiene carteles o algo que anuncie cuál es el pago mínimo con tarjeta, sí están infringiendo las normas.

Por otro lado, aquellos establecimientos con carteles de “Visa” y “Mastercard” deben permitir el pago con estas tarjetas sin imponer un importe mínimo. En este caso, estas compañías suelen sancionar al dueño del datáfono si se dan cuenta de que está imponiendo mínimos.

Lo que sí está prohibido y, por ende, es ilegal, es cobrar de más por pagar con tarjeta. Por ejemplo, que en efectivo cueste 3 euros y con tarjeta 5 euros. Este incremento de precio sí se considera ilegal.

¿Qué es la comisión de cobro por tarjeta?

Por otro lado, como fue explicado anteriormente muchos establecimientos deciden imponer este pago mínimo por tarjeta porque les sale más rentable teniendo en cuenta las comisiones de cobro por tarjeta.

Actualmente, el porcentaje de estas comisiones está en un 0,3%. En este respecto, el Banco de España en el blog de su página web argumenta que "las comisiones por operación son cada vez más bajas", por esto muchos establecimientos prefieren hacer frente a este gasto para no perder clientes.