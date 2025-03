Antonio Banderas, crítico con las subvenciones en España: “Hollywood es privado, no entra ni un duro de gasto público”

Después de su exitoso paso por el cine, tanto en el estadounidense como en el español, Antonio Banderas decidió dar el salto al teatro al inaugurar su propio teatro en Málaga, el Teatro Soho.

Desde entonces, Banderas ha asumido el rol de director en sus propias producciones y promociona su trabajo en diferentes medios. En una de esas entrevistas, el actor fue muy directo al opinar sobre si su teatro recibe subvenciones.

Cada año, el Estado español destina una parte de su presupuesto a subvenciones culturales. En 2022, la Administración General destinó 1.183,8 millones de euros, la Administración Autonómica alrededor de 1.500 millones de euros y la Administración Local, 4.335,4 millones de euros.

Banderas y las subvenciones

Después de su éxito como actor a nivel mundial, Antonio Banderas se ha convertido en un símbolo de la cultura española. Con una visión tan internacional debido a su paso por Hollywood, Banderas no duda en ser crítico con España cuando lo considera necesario.

De este modo, en una entrevista realizada en el programa Una hora contigo, al intérprete le preguntaron sobre la financiación de su teatro y de sus producciones. Frente a esta cuestión, Banderas fue muy contundente con su respuesta.

"Esa es una de las cosas que he tratado de evitar. En el teatro Soho no hay ni un duro público. No tengo subvención, lo hacemos todo a pulmón. Tengo mis colaboradores que son empresas privadas y eso lo aprendí un poco de mi experiencia norteamericana", afirmó el intérprete.

Sin embargo, a pesar de su respuesta, el actor aclaró que no está en contra de las subvenciones: "Yo no estoy en contra de lo público, le estoy muy agradecido pero ni lo necesitaba ni lo quería".

A continuación, el actor explicó que su paso por teatros y óperas en Estados Unidos es la razón de su cambio de mentalidad en ese sentido. "En la ópera de San Francisco veía una placa enorme con los nombres de todos los benefactores", afirmó Banderas. "Allí nadie ha oído del teatro nacional americano, o del ballet nacional porque no existe. Es algo que no existe. Los americanos no creen en ese proteccionismo".

El intérprete continuó con su comparación entre España y Estados Unidos sobre la cultura de subvenciones: "Broadway es privado y Hollywood es privado, ahí no entra ni un duro del tax player (gasto público)".

De hecho, en contraste con el modelo de financiación privado que impera en Norteamérica, Banderas explicó que, para prescindir de las subvenciones en España, hizo uso de su mejor recurso publicitario: él mismo.

"Me di cuenta de que me contrataban para usar mi imagen para comerciales, así que pensé que podía hacer lo mismo pero para medios que yo quiera publicitar. Así entraron grupos que apoyan este proyecto", apuntó el actor.

Además de hablar sobre la financiación privada y las subvenciones, Antonio Banderas manifestó su necesidad "a nivel humano" de adentrarse en el mundo teatral. "No lo hago porque lo necesite económicamente, es lo que me gusta hacer. No trabajamos por el dinero", indicó el intérprete.