Ni Sevilla ni Pamplona: esta es la ciudad con mayor consumo responsable en España, según expertos

En los últimos años, el consumo responsable ha ganado protagonismo en España, convirtiéndose en una tendencia clave para la sostenibilidad ambiental y el bienestar social. La creciente conciencia sobre los efectos negativos del consumismo desenfrenado ha llevado a una gran parte de la población a replantearse sus hábitos.

Esto se refleja en el aumento de la demanda de productos de segunda mano, servicios de transporte compartido y de una mayor conciencia en el excedente de alimentos, entre otros, con el objetivo de reducir la huella de carbono.

Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer en cuanto a la concienciación y la adopción de estos hábitos. A pesar del aumento de campañas de sensibilización y la disponibilidad de alternativas más sostenibles, muchos consumidores siguen priorizando otros aspectos sobre la ética al tomar decisiones de compra.

Ciudad con consumo más responsable

En este contexto, Granada se ha consolidado como la ciudad más destacada en cuanto a consumo responsable en España, liderando por segundo año consecutivo el ranking elaborado por las plataformas BlaBlaCar, Milanuncios y Too Good To Go.

Este estudio, que analiza el comportamiento social y los hábitos sostenibles de los usuarios, refleja una tendencia creciente hacia la economía circular en el país. Granada, gracias a sus prácticas de movilidad sostenible, reutilización de productos de segunda mano y la reducción del desperdicio alimentario, ha logrado posicionarse por encima de otras grandes urbes como Madrid y Barcelona, que han experimentado una caída en sus posiciones respecto al año anterior.

Mapa consumo responsable. Canela.

Este ranking resalta la evolución positiva de varias ciudades andaluzas, donde el compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad se ha fortalecido, destacando la importancia de las iniciativas locales en la lucha contra el cambio climático.

Este informe también revela que las plataformas colaborativas se han convertido en actores clave en la transformación de los hábitos de consumo en España, contribuyendo significativamente a la reducción de emisiones de CO2.

Con la creciente participación de los usuarios, las ciudades más comprometidas como Granada están marcando el camino hacia un modelo de vida más responsable y sostenible.

El uso de BlaBlaCar, Milanuncios y Too Good To Go ha permitido a los ciudadanos ahorrar toneladas de CO2, consolidando a España como un referente mundial en prácticas sostenibles. Con un país cada vez más concienciado sobre la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el consumo responsable se perfila como una de las principales tendencias del futuro cercano.

Alcoy

Por su parte, si tenemos en cuenta las ciudades con menor población, menos de 200.000 habitantes, Alcoy, en la Comunidad Valenciana, se sitúa en la primera posición del ranking como la más sostenible.

Esta localidad alicantina, que en la edición anterior ocupaba el puesto 21, ha escalado 20 lugares y ha superado a Jaén, que este año ocupa la segunda posición. Linares, por su parte, también ha experimentado un notable ascenso, pasando del puesto 13 al tercero.

Ciudades con menor densidad. Canela.

A continuación, en los puestos cuarto a octavo, se encuentran las ciudades de Cáceres, Mérida, Huelva, Toledo y Salamanca, consolidando a Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León como regiones clave en el impulso de la sostenibilidad.

Asimismo, conviene destacar que, según el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2024, con datos de 2023, España ocupó el puesto 14 a nivel mundial, con una puntuación de 80,7 sobre 100 en cuanto a medidas sostenibles.