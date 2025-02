Fecha confirmada para el cambio de hora de este 2025: el día exacto de marzo que toca cambiar el reloj

Como cada año, a medida que se acerca la primavera, los días se alargan y las temperaturas comienzan a subir, lo que marca el momento perfecto para adelantar los relojes una hora y adoptar el horario de verano.

Este ajuste, que generalmente ocurre en marzo, busca aprovechar al máximo las horas de luz natural, ofreciendo tardes más largas para disfrutar de actividades al aire libre. Con la llegada del buen clima, la gente tiende a pasar más tiempo fuera de casa, beneficiándose de las horas extra de sol y del calor que acompaña a la estación.

A medida que los días se hacen más largos y las temperaturas suben, también se genera un cambio en los hábitos y rutinas diarias. El cambio de hora no solo implica un ajuste en la hora oficial, sino que afecta cómo las personas organizan su tiempo, desde el trabajo hasta el tiempo libre.

¿Cuándo es el cambio de hora?

Concretamente, en la madrugada del 29 al 30 de marzo de 2025 vamos a cambiar al horario de verano. En esa fecha, a las 2:00 a.m., los relojes se adelantarán una hora, pasando a ser las 3:00 a.m.

Este ajuste tiene como objetivo aprovechar mejor las horas de luz natural durante los meses más cálidos, favoreciendo las actividades al aire libre y reduciendo el consumo de energía al aprovechar la luz del día en lugar de depender de la iluminación artificial por la noche.

El horario de verano, que se mantiene en vigor durante varios meses, tiene efectos tanto en la vida cotidiana como en los ritmos biológicos de las personas. La principal consecuencia es que, al adelantar los relojes, se incrementa la cantidad de luz disponible por la tarde, lo que fomenta un estilo de vida más activo y saludable.

Además, el cambio de hora suele ir acompañado de la llegada de temperaturas más cálidas y de la transición hacia la primavera, lo que contribuye a un ambiente más agradable y a la sensación de que los días son más largos y luminosos.

¿Es necesario el cambio de hora?

En el caso de España, hasta el 1 de enero de 1901 se utilizaba el horario solar y la hora, a nivel oficial, se regía por el meridiano de Madrid. No obstante, el cambio de hora no llegó hasta 2018, aunque hay que tener en cuenta que entre 1920 y 1925 y entre 1930 y 1936 no se adelantaron o atrasaron los relojes.

Posteriormente, fue el 7 de marzo de 1940 cuando Francisco Franco decidió que España tuviera el mismo horario que la Alemania de Hitler y los países de Europa Central. Finalmente, fue definitivo en el año 1973 debido a la terrible crisis del petróleo que asoló el mundo.

Hoy en día, hay un gran debate entre quienes defienden que se mantenga el cambio de horario actual y quienes optan porque se establezca una misma hora para todo el año, sin importar la época en la que nos encontremos.

No obstante, los cambios de hora están fijados por Decreto Ley hasta 2026, después de que fuesen aprobados por parte del Gobierno hace dos años, en un momento en el que ya se planteaba la posibilidad de unificar el huso horario para que llegue a su fin la práctica de atrasar o adelantar los relojes dos veces cada año. Por tanto, habrá que esperar al menos hasta entonces para saber si esta medida llega a su fin.