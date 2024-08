Una española que vive en Argentina explica qué significa esta expresión: "No lo entendía"

Cada país tiene expresiones que son propias, y no siempre son fáciles de entender. En algunas ocasiones, si las hemos escuchado en otro idioma, no debemos caer en el error de traducirlas de forma literal, ya que esto puede llevarnos a error. En otras, aunque no exista ninguna barrera lingüística, su significado sigue siendo un misterio para algunas personas.

Una creadora de contenido se ha encontrado con esta situación en Argentina, y ha querido compartirlo. Su vídeo ha alcanzado las 282.200 visualizaciones y los 14.200 'likes'. La autora, Valu (@valuferrari_ en TikTok ) está teniendo un gran éxito en las redes sociales. Su cuenta en esta plataforma ha logrado superar la barrera de los 27.500 seguidores y sus 'post' reúnen más de 695.200 'me gusta'.

En su publicación, ha querido explicar qué significa una expresión argentina que le llamó mucho la atención cuando la escuchó por primera vez: "Ponete la 10". En un primer momento, no entendió su significado: "No lo entendía. Pensaba que era ponerse una camiseta con el número 10 de verdad. Perdón".

Sin embargo, no tardó en descubrir a qué se referían los que se lo decían. "Es como cuando nadie tiene coche y tú dices 'venga, yo llevo el coche'. Entonces, la gente te dice 'te pusiste la 10'", ha explicado. Es decir, significa que eres el que ha resuelto una situación y es una forma de agradecimiento.

No es la primera vez que Valu utiliza TikTok para dar a conocer curiosidades sobre Argentina. En otras publicaciones, ha hablado de temas como los insultos que más se utilizan allí, la humedad que hay en Buenos Aires o los gestos que más imitan las personas que nacieron en este país latinoamericano.

De hecho, la publicación de este perfil que ha recibido más visualizaciones es en la que habla sobre un sonido que hacen los argentinos cuando dicen algo de broma. Tuvo tanto éxito que recibió más de un millón de visitas y 175.000 'likes'.

Por otro lado, en la descripción de su perfil, deja claro que su oficio no es el de 'influencer'. El motivo por el que esta española se encuentra actualmente en Argentina es porque trabaja como actriz.

Leyenda del fútbol

Según la creadora de contenido, esta frase es un homenaje a Leo Messi, que juega con ese número a la espalda. En los comentarios, le han aclarado que esa expresión no hace referencia al que ha sido ganador del Balón de Oro ocho veces, si no por el que fue otra estrella de la selección albiceleste: "Es por Maradona, que usaba la 10 y se ponía el equipo al hombre".

Aún así, otros usuarios han indicado que, con el paso de los años, esto ha ido cambiando y ya puede ir por ambos: "Es por Diego pero también para Messi. La 10 es de cualquiera de los dos". Además, parece que Leo también tiene una propia: "Hay otra frase que se refiere a lo mismo y decimos 'te pusiste la de Messi'".