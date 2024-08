Una española explica por qué siente Argentina como su hogar: "Es mi segunda patria"

En muchas ocasiones, las personas que se mudan a otro país terminan sintiéndolo como su segundo hogar. Incluso hay quien siente tanta afinidad con otras naciones que no necesita residir en ellas para sentir una gran admiración por sus costumbres y termina imitándolas.

Una española, que hasta hace poco vivía en Australia, ha querido hablar en sus redes sociales de otro país que también siente como su patria: Argentina. La autora del vídeo es Marta Registrada (@martaregistrada en TikTok) y ha realizado su homenaje a la nación latinoamericana con la camiseta de su selección de fútbol. La publicación ha superado los 7.400 'me gusta' y las 83.600 reproducciones.

"Al parecer, yo vivo en Australia, pero estoy 'reargentinizada'", ha dicho la creadora de contenido. Ha querido hacer mención a las expresiones que ha adoptado de los argentinos: "A mí las cosas ya no me dan pereza, a mí las cosas me dan 'paja'".

Y lo mismo ocurre con la gastronomía: "¿Quién dice 'croissant'? Yo digo media luna". Ha confesado que hasta baila como ellos. Es más, incluso siente como propia la victoria en el Mundial de 2022: "Me excuso diciendo que la que es campeona del mundo hace las cosas como quiere".

Lo más importante que le han enseñado los argentinos es la expresión "ya fue", y ha decidido que se convierta en su nueva filosofía: "Tendemos a quedarnos pensando en las cosas que hemos hecho, en lo que ha pasado, en lo que habría pasado... Y nos iría mejor si aceptáramos las cosas como han sido". "Aunque Daddy Yankee os la dejó ahí para empujarla diciendo 'Lo que pasó, pasó', los argentinos decimos 'ya fue'", ha añadido.

Sin embargo, antes de terminar el vídeo, se ha visto obligada a realizar una confesión: "Me acabo de dar cuente de que no tengo ni idea de cómo es el himno de Argentina. Soy una falsa fan, os pido perdón". Intenta improvisar uno, cantando el nombre de Maradona, aunque el resultado no parece convencerle.

Por otro lado, Australia sigue presente en sus publicaciones, aunque no le dedique las mismas alabanzas. En su perfil, vemos vídeos en los que habla sobre cómo es su dieta allí, cómo ha vendido su coche o sus recomendaciones sobre el seguro médico necesario para tener cobertura en el extranjero.

Argentina de adopción

En los comentarios, han sido muchos los argentinos que le han agradecido estas palabras tan bonitas hacia su país. "Gracias por este cariño hacia la albiceleste, un abrazo de un argentino expatriado en Cataluña", ha escrito uno de ellos. Algunos incluso le han concedido la nacionalidad: "El argentino nace donde quiere, señores y señoras".

Aún así, también le han señalado qué cosas le quedan todavía por incorporar a su vida: "Hay dos rituales que debes aprender. En primer lugar, a bailar el tango. En segundo, a tomar mate". "Se dice 'sho' no 'yo. Nosotros te 'argentinizamos'", le han indicado.