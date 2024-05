Roenlared será 'usuaria de especial relevancia' como 'youtuber': "La sociedad aún no está lista para llamarlo trabajo"

Hubo un tiempo en el que la protagonista de uno de los canales más míticos de YouTube empezaba sus vídeos con un saludo muy particular: "¡Hola, caracola!". Era 2012 y parece que hablamos del Antiguo Testamento, aunque si nos ponemos metódicos, quizá sí que hay un 'antiguo testamento' en el mundo digital desde el que luego hemos pasado a un 'nuevo testamento'. Pero no nos queremos viciar con términos bíblicos.

¿Recuerdan aquellos primeros 'youtubers'? ¿Y las tendencias que había por aquel entonces en esa plataforma? La exposición pública de personas que dejaron de ser desconocidas se aumentaba día tras día. Los tiempos de la vergüenza ya pasaron y ahora estamos en el momento de contar todo frente a una cámara y de enfrentarnos a los comentarios y opiniones de cientos de personas.

Aquello que ayer era un hobby es hoy un trabajo pero, ¿está la sociedad preparada para llamarlo así? ¿Qué pasa con las regulaciones? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cómo se ve hoy la sociedad digital a ojos de una creadora de contenido? De momento, el Gobierno ya ha aprobado un Real Decreto para aquellos 'usuarios de especial relevancia', que ganen más de 300.000 euros o tengan más de 1 millon de seguidores en alguna plataforma.

Rocío Romero, conocida desde sus inicios en YouTube como Roenlared, ha aparcado su caravana en el estudio de EL ESPAÑOL para que hagamos un repaso con ella de cómo ha cambiado todo y para aventurarnos en lo que todavía puede cambiar, sobre todo ahora que hay una regulación nacional en esta materia y desde Europa se marcan las pautas para otras próximas directrices.

Con ella hablamos en este décimo episodio de Random sobre el pasado, presente y futuro de las redes sociales y las plataformas. Rocío se muestra escéptica de cara a lo que puede llegar a pasar el día de mañana y no se aventura a posibilidades: "Conforme voy creciendo, tengo más claro que no tenemos ni idea de lo que va a pasar, no sé si habrá otra plataforma que no sabemos ni el nombre, si va a funcionar igual, o diferente".

De profesión, youtuber; ahora, 'usuaria de especial relevancia'

En sus inicios, cuenta Ro que su dedicación audiovisual comenzó "por pura pasión" y que no fue hasta 2016 cuando llamó un patrocinador a su puerta. "Me supuso un problema", admite, "porque estaba haciendo un doctorado y decidí dejar todo. El contrato triplicaba lo que yo ganaba con el doctorado". Por entonces, en 2016, ya había decenas de creadores de contenido en YouTube que empezaban a engrosar sus cuentas corrientes gracias a la publicidad.

"Todos los youtubers o creadores de contenido somos unos privilegiados con el trabajo que tenemos", considera. Lo cierto es que a día de hoy esta dedicación virtual no se ve totalmente como un trabajo. Todavía cuesta introducir ese marco en las generaciones que vinculan más el oficio con el esfuerzo físico. Ante este debate, ella responde tajante: "Para mí lo es. Eso también he aprendido a valorarlo, pero creo que la sociedad no está preparada todavía para llamarlo trabajo".

Rocío Romero (Madrid, 1988) es conocida como 'Roenlared' gracias a su canal de YouTube, creado en 2012 Rodrigo Mínguez

Ahora, el Gobierno ha decidido regular la figura de los influencers y creadores de contenido en plataformas audiovisuales vía Real Decreto, que servirá como anexo a la Ley General de Comunicación Audiovisual que fue aprobada en 2022. Este Real Decreto obliga "a los usuarios de especial relevancia" a inscribirse en un registro estatal que ya se ha puesto en marcha.

Ro asegura que todavía no le ha llegado la carta con la información sobre cómo inscribirse en dicho registro ya que "entra en los parámetros", según cuenta. Su canal de YouTube tiene más de un millón de seguidores, por lo que según esta nueva norma, se le considera como 'usuaria de especial relevancia', así como a otros creadores de contenido que superen los 300.000 euros de facturación.

"Este 'mundo' empezó de una manera que nadie esperaba que fuera a funcionar. Antes nadie destinaba dinero a redes sociales, todas las marcas invertían en televisión. A día de hoy eso ha cambiado y vamos a acabar teniendo regulaciones en contenido y publicidad, porque es lo natural. Es normal que esté controlado", relata la creadora de contenido.

Obligados a la actualización permanente

En todos estos años -casi doce, ya- desde que Roenlared comenzó en YouTube, ha evolucionado tanto la forma de crear contenido como la manera de dedicarse a ello. No solo ha habido una mayor profesionalización, sino que también ahora existe una mayor especialización: "Yo edito, hago guiones, es un proceso muy creativo... Creo que muchas personas no serían capaces de tener mi trabajo. No es para todo el mundo", considera. Algo que rompe directamente con la imagen que se tiene de los creadores de contenido como algo demasiado accesible.

Cientos de creadores de contenido hoy están obligados a tener un equipo detrás. Los algoritmos también obligan a que la producción sea permanente y constante si se quiere ser relevante. En este aspecto, Rocío decidió emprender una nueva vertiente en su camino digital -igual que la mayoría de creadores-, para realizar un pódcast, ya que están tan de moda en los últimos tiempos. "Ahora ya no somos un grupo de frikis", señala.

Roenlared, como la gran mayoría de creadores de contenido, ahora también tiene un pódcast. Rodrigo Mínguez

El mantra 'renovarse o morir' está más de actualidad que nunca en las plataformas, pues TikTok, Instagram o YouTube -y sus algoritmos- se fundamentan, básicamente en eso. Para Ro esto pasa de la siguiente manera: "Antes tú tenías la seguridad de subir un vídeo a un horario y tus seguidores lo iban a recibir y lo iban a ver; pero ahora es como la jungla, es subir un contenido y no puedes controlar si va a funcionar o no".

La 'youtuber' hace balance de todo lo que ha cambiado en estos años: "TikTok ha hecho que todo cambie. Nos han acostumbrado a vídeos verticales, cuando antes hacer un vídeo vertical en YouTube era símbolo de que lo estabas haciendo fatal. También nos han acostumbrado a vídeos muy cortos y ahora los contenidos llegan a más 'no seguidores' que a seguidores", repasa. "Ahora tenemos que hacer un contenido que en los primeros segundos llame la atención".

Seguramente hay nuevos usuarios en redes a los que YouTube ya les parezca algo lejano y no conozcan los periplos de Ro en Septiembre13, por ejemplo, los challenges que se viralizaban en la plataforma de vídeos de Google u otras tendencias que se repetían en la década pasada.

Exposición pública constante y privacidad: el dilema

El negocio es el negocio y aunque haya gente que no conozca a los 'veteranos' de YouTube, lo cierto es que muchos han decidido adaptarse a las nuevas tendencias -véase también Twitch, desde hace unos años- para seguir viviendo de la creación de contenido.

Un día, vbloggers como Roenlared tuvieron que tomar una decisión sobre su vida privada y cómo se rompería un cristal muy fino y transparente que antes solo se rompía si eras futbolista o estrella de la televisión. Las plataformas también trajeron consigo la pérdida de privacidad de sus protagonistas.

Roenlared fue una de las 'youtubers' que formó parte de Septiembre13, un piso compartido con otros creadores de contenido Rodrigo Mínguez

La exposición permanente puede pasar factura. "Depende cómo lo lleves", admite la propia Rocío. "A mí me ha podido pasar factura en momentos en los que he estado mal, ya sea por mi situación personal o anímica. Es verdad que yo iba a terapia en aquellos momentos, pero creo que si no sabes llevar bien el tema de la exposición pública, la gente se acaba quemando", cuenta la 'youtuber'.

Ro echa la vista atrás para recordar cómo fueron unos de sus episodios de mayor exposición pública en un piso compartido con otros 'youtubers'. Aquella casa común -que parecía más un experimento social- fue llamada 'Septiembre 13'. Una suerte de 'Gran Hermano' con cuatro protagonistas muy conocidos en YouTube. "En aquel momento no éramos conscientes de la exposición que eso iba a tener. Compartíamos todo por vídeo, pero no éramos conscientes de lo que pasaría de cara al futuro", se sincera.