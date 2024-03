Así ha sido el estreno de 'Desmayarse', el nuevo espectáculo de Puy du Fou para 2024: las novedades

Arranca la cuarta temporada de Puy du Fou España. Como cada año, este parque temático ambientado en nuestra Historia sorprende con nuevos espectáculos, innovaciones y apuestas. No por nada, para este 2024 han invertido “alrededor de 15 millones de euros”, explica a EL ESPAÑOL Erwan de la Villeón, CEO de Puy de Fou España, durante un acto de presentación celebrado este miércoles en el propio parque. “Invertiremos otros 130 millones hasta 2030”, añade. No hay límites para un “sueño” que empezó su andadura en Toledo en 2019.

Pero lo que se ha invertido para este nuevo curso, de momento, se ha traducido en varias novedades como el espectáculo Desmayarse. Es la gran apuesta de la temporada. Se trata de la precuela de A Pluma y Espada, el espectáculo sobre las hazañas de Lope de Vega que ha sido premiado por la IAAPA (Asociación Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones) con el Oscar del sector. En este caso, el dramaturgo, con estilo fanfarrón, busca conquistar el corazón de Melisa, la hija del corregidor y enemigo acérrimo del escritor.

“Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe”, dice el poeta en varios momentos de la escena que sirve como antesala y entrante antes de presenciar el plato fuerte. En este espectáculo, Lope de Vega actuará sobre un nuevo escenario vertical, creado en Villanueva del Corral –el poblado que recrea las antiguas corralas propias de los siglos XVI y XVII–, y ofrece al público una interpretación de vértigo.

Vista externa del escenario vertical donde se representa 'Desmayarse'. Javier Longobardo

A más de uno se le paraba el corazón al ver cómo subía y bajaba por tal escenario jugándose el tipo mientras luchaba con sus rivales. El mínimo fallo y el artista se puede despeñar. Eso sí, para las acciones más peligrosas los actores se aseguran con una cinta que les socorre en caso de accidente. No se preocupen, nadie saldrá herido. Pero no por ello no deja de dar vértigo.

Otra novedad del año en Puy du Fou España se alza en el poblado El Askar Andalusí. En este caso, se trata de un nuevo restaurante llamado El Salón Califal, donde se ofrecerá cena con espectáculo. Tiene una capacidad para 200 comensales y abrirá sus puertas, según ha revelado el CEO del parque, “el próximo 4 de abril”. Aun así, lo que sí ha podido apreciar este medio son las modificaciones que hay en el propio poblado en cuantos a decoración, cada vez más cuidada y sofisticada.

Naturaleza y 'Sueños'

Desde la vista que ofrece este punto del parque, Erwan de la Villeón se alegra de la pronta recuperación de las hectáreas calcinadas en el incendio que sacudió las inmediaciones del parque en junio de 2022. “Ya se ve verde”, se congratula, antes de poner en valor la incidencia positiva que tiene Puy du Fou en el ecosistema de la región “ayudándolo a repoblar con plantas y árboles autóctonos”. El CEO, de hecho, ha aprovechado para anunciar un ambicioso proyecto: Retiro 2030.

“Se trata de crear para 2030 una diferencia de seis grados entre el parque y los terrenos vecinos para hacerlo más atractivo en verano; para que los visitantes piensen en Puy du Fou como en un lugar fresco donde pasar el día”, explica. ¿Cómo se hará? “Mediante plantar y plantar. La vegetación autóctona, acompañada de un correcto uso del agua, es lo que lo permitirá. Un hombre de la zona, de los que realmente saben, me dijo: 'un árbol crece a la sombra de otro árbol'”, añade.

Varios bailarines en el poblado El Askar Andalusí, en Puy du Fou. Javier Longobardo

Por otra parte, tras cinco años de éxito de la joya de la corona de Puy du Fou, el espectáculo nocturno El Sueño de Toledo, este 2024 viene con una vuelta de tuerca. A nivel espectacular, hay una nueva escena basada en los años 20, porque para Erwan “la Edad de Plata de la literatura española merece no sólo una escena, sino también un poblado que, quizá, hagamos realidad en algún momento”.

No obstante, también habrá un aumento del número de representaciones que habrá de El Sueño de Toledo, llegando hasta las 152. A nivel de infraestructura, el teatro al aire libre donde se representa el espectáculo ya cuenta con 7.000 nuevos asientos para complacer las delicias de los visitantes.

Una escena de 'El Sueño de Toledo'. Javier Longobardo

En las entrañas del parque

Este 2024, además, ha ocurrido algo que nunca había pasado. Por primera vez, desde Puy du Fou han abierto a los medios las puertas a dos espacios privados que sólo habían pisado sus 1.000 trabajadores y todas las personas encargadas de cristalizar la magia. Por un lado, este medio ha podido visitar las cuadras y caballerizas, donde el jefe del espacio, José Osvaldo, ha explicado cómo cuidan a los 200 animales que hay en Puy du Fou (70 caballos, ocho bueyes, 40 cabras, ovejas, camellos, gallinas, patos…).

“Son los mimados del parque”, dice. “Todos ellos tienen sus propios veterinarios, dietistas, dentistas, fisios, para que estén muy cuidados”, explica el profesional ante las caballerizas, donde se escucha cómo relinchan los caballos allí presentes.

El segundo espacio secreto ha sido el taller artístico, de donde emana la magia que traslada al visitante hasta la Edad Media. Allí, el jefe de taller, Antonio Bermejo, ha contado cómo trabajan: “Nuestro cometido es elaborar los decorados del parque, los accesorios de los actores, etc. Para ello, usamos materiales con los que se trabajaba en la época para hacerlos más realistas”.

El actor que interpreta a Lope de Vega, recogiendo el 'Oscar' del sector, que premia a los espectáculos de los parques de atracciones. Javier Longobardo

Él y su equipo de 16 trabajadores, sin embargo, no sólo tienen esta labor artística y de creación, sino también de conservación. “Tened en cuenta que los materiales, como las espadas, por ejemplo, se desgastan o rompen después de los espectáculos. Hay que cuidarlo todo”, concluye.

Con todo, Puy du Fou ya está preparado para afrontar la nueva temporada. Un curso en el que aspiran a llegar a los 1.300.000 visitantes durante los 185 días que abre el parque al año. De momento, ya han vendido más de medio millón entradas, así que no van mal.