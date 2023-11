La fecha en la que se cobrará la paga extra en Navidad este año 2023: queda muy poco

El mes de diciembre es muy esperado por muchas personas. Y no solo por las celebraciones, el encendido de la iluminación en las calles o los regalos de los Reyes Magos. Son muchos los trabajadores y pensionistas que durante este periodo o en las semanas previas perciben la paga extra de Navidad. Por eso muchos miran con impaciencia el calendario, y la nómina, para ver si ya aparece la esperada paga extra. No obstante, y aunque sea una cuestión que domina la mayoría de españoles, la realidad es que muchos desconocen de la fecha exacta en la que se cobra este plus.

Se trata del segundo pago extraordinario que llega a los bolsillos de los empleados por cuenta ajena al margen del salario base. Así, habitualmente estos reciben 14 pagas mensuales: 12 de forma ordinaria y 2 de manera extraordinaria. En algunos supuestos, dichos pagos se prorratean en los 12 pagos ordinarios.

Esta doble paga suele llegar antes de las Navidades, con el objetivo de disfrutar de este plus antes de esta festividad. Lo normal es que el plazo marcado para cobrar la paga de Navidad lo fije la empresa ya que la normativa no establece ningún día exacto, siendo la fecha tope el 24 o 25 de diciembre. No obstante, hay quienes lo reciben incluso antes, con la nómina de noviembre.

La paga extra de Navidad. EFE.

En este sentido, si has estado en tu empresa por más de un año, tu paga extra será aproximadamente el doble de tu salario mensual. En cambio, si aún no has cumplido el año, tendrás que calcular la cantidad de la paga multiplicando el salario mensual por el número de meses trabajados y dividiéndolo entre 12. En este caso, recibirás tu salario mensual y una parte proporcional de la paga extra.

En el caso de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que es quien abona las pagas extraordinarias de jubilados y pensionistas, se hace entre los días 1 y 4 del mes correspondiente. Por lo que lo habitual es que entre el 22 y el 26 de diciembre los pensionistas ya tengan el importe de su pensión abonado en su cuenta corriente.

Por tanto, y bajo esta premisa, ese ingreso de la paga de Navidad tendría lugar entre las fechas anteriormente indicadas. Sin embargo, y como la propia Seguridad Social recuerda, "la fecha exacta del ingreso de este importe a veces se adelanta por el banco del pensionista".

