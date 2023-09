Piden 2 años de cárcel a un hombre que le tocó el culo a la camarera de una discoteca en Valencia

La Fiscalía de Valencia solicita dos años de cárcel para un hombre acusado de un delito de agresión sexual por tocarle los glúteos y el pecho a una camarera de una discoteca de la capital del Turia.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de diciembre de 2022 en el interior de un conocido establecimiento de ocio de la ciudad. Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el hombre agarró y dio una palmada en los glúteos a la mujer mientras se encontraba trabajando

Al parecer, cuando la víctima le recriminó su actitud, el procesado le realizó tocamientos en el pecho, según ha trasladado la Fiscalía.

El juicio por estos hechos tendrá lugar el martes 18 de septiembre a partir de las 11:00 horas en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia.

El Congreso de los Diputados aprobó en septiembre de 2022 la ley conocida como 'solo sí es sí', una ley de libertad sexual cuya aplicación ha sido polémica y cuestionada desde distintos sectores por la cascada de reducciones de pena que han conseguido los delincuentes sexuales.

Con esta nueva norma, tocar las nalgas a una chica sin su consentimiento puede convertirse en una agresión sexual. No es necesario que el tocamiento se lleve a cabo por debajo de la ropa, puede ser por fuera.

La ley califica como tocamientos cualquier acto que involucre un contacto corporal sin consentimiento y con significado sexual tendencial o subjetivo es un ataque a la libertad sexual sobre la persona que lo padece.

Cuando la agresión consista en un acto que atente contra la libertad sexual realizado sin consentimiento (art. 178.1 CP), la pena será de prisión de 1 a 4 años. Si concurre una de las circunstancias agravantes del artículo 180.1 CP, la pena será de prisión de 2 a 8 años.

En este caso concreto, la Fiscalía solicita una pena de dos años para el hombre acusado de tocar las nalgas de una camarera en Valencia.

Reportera agredida

La semana pasada, Isa Balado, reportera de En boca de todos, de Cuatro, sufrió una agresión sexual en pleno directo durante una de las conexiones con el programa presentado por Nacho Abad. El agresor, un joven de 25 años de nacionalidad rumana, fue detenido en las inmediaciones de la plaza Tirso de Molina de Madrid.

La reportera estaba realizando un directo cuando un hombre que venía por su espalda se acercó a ella y le tocó el culo preguntándole: "¿De qué canal sois?".

"Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo? Estoy haciendo un directo y estoy trabajando. Me gustaría que me dejaras trabajar", la recriminaba Isa Balado.

"¿Yo te he tocado el culo? Perdón. No te quería tocar el culo", le ha respondido el joven, tras lo que tocó la cabeza a la reportera y se alejó del lugar por el mismo camino.

Apenas unos minutos después, era arrestado al hombre en el barrio de Lavapiés y trasladado después a la Unidad de Atención a la Mujer y Familias (UFAM).

Más tarde, la juez dejó en libertad al hombre sin medidas cautelares.

La titular del Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid le investiga por un posible delito de agresión sexual.

La Fiscalía Provincial de Madrid sí había solicitado al juzgado que impidiese al presunto agresor acercarse a la periodista a menos de 300 metros.

En un auto, la instructora indica que no ve "riesgo", "urgencia", "ni violencia ni intimidación contra la víctima", a la que el joven no conocía hasta el momento de suceder los hechos.

