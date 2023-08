Qué es el pez araña que amenaza las playas de España: en qué zonas está y qué hacer si te pincha

Parece que no hay un día tranquilo en las playas españolas. A la psicosis inicial del verano que provocaron los tiburones se ha ido uniendo en las últimas semanas la plaga de medusas, sobre todo de la especie carabela portuguesa, que ha llegado también hasta las costas de nuestro país.

Sin embargo, ahora hay una nueva especie que está generando una cierta preocupación. Se trata del pez araña, una criatura muy común en nuestras aguas, pero que puede llegar a causar graves problemas con sus picaduras. O mejor dicho, con sus pinchazos. Es un pez que está causando lesiones importantes en muchos bañistas este verano.

Por ello, las autoridades han pedido a todas las personas que estén en las playas o que tengan pensado ir que tengan mucho cuidado con este tipo de especies, ya que pueden provocar experiencias muy desagradables. Además, hay que tener en cuenta que este pez se camufla de manera increíble en la arena y eso provoca que se pueda pisar con mucha facilidad.

¿Qué es el pez araña?

El pez araña, también conocido como pez escorpión, faneca brava, escarapote, sabirón o salvario, es una especie que está recibiendo mucho protagonismo este verano. A pesar de que se trata de una criatura que es muy habitual de ver en las costas españolas, muchos bañistas desconocen por completo la peligrosidad que pueden tener sus pinchazos, los cuales pueden provocar lesiones bastante graves.

Este pez pertenece a la familia de los Trachinidae. Su principal virtud, y también la circunstancia que le convierte en un riesgo, es que se camufla de manera increíble en la arena. Es capaz de mimetizarse con el entorno y sacar sus ojos para ver lo que se aproxima o incluso para lanzar sus ataques.

[Mitos y realidades del megalodón: qué hay de ficción y de cierto en esta especie extinta de tiburón]

El mayor problema que tienen los bañistas es que muchas veces lo pisan sin darse cuenta porque permanece tumbado en la arena. Cuando eso se produce, este animal responde clavando su aguijón sobre el elemento intruso que lo acecha.

Este tiene tres púas con las que envía un veneno defensivo que suele causar lesiones considerables. De hecho, todos los expertos indican que es importante acudir hasta un centro médico lo antes posible para recibir unos primeros auxilios que pueden ser lcave para que todo quede en un simple susto y un pequeño pinchazo.

¿Cómo son los peces araña?

Los peces araña tienen otra particularidad y es que no causan terror por su aspecto, lo que provoca que muchos aficionados a estos animales, pero que no tienen amplios conocimientos, no les tomen todo lo en serio que deberían, confiándose y sufriendo graves contratiempos.

Esta especie suele tener un tamaño medio de unos 30 centímetros, aunque se pueden encontrar en nuestras costas ejemplares que llegan hasta los 40 centímetros con facilidad. Su color suele ser una mezcla entre el pardo de su dorso y el blanco de su vientre. Dos tonos que contribuyen totalmente a que pase desapercibido cuando se esconde en la arena de las profundidades.

Un pez araña camuflado en la arena

Lo que sí es llamativo de su cuerpo es el gran tamaño de su cabeza, muy superior al resto, y de su boca, que es oblicua. En su dorso se incluye una gran aleta dorsal normalmente de color oscuro. Aunque su parte más preocupante es esa zona con entre tres, cinco y siete púas con las que transmite su veneno, ese que termina provocando lesiones que, en ocasiones, se pueden llegar a agravar.

Una de las preguntas más frecuentes que circulan sobre el pez araña, como de casi cualquier especie que se convierte en noticia, es dónde pueden aparecer. Este pez se distribuye principalmente por aguas frías y suele ser visto por el Atlántico oriental, desde Noruega hasta Marruecos. También se incluyen zonas como Madeira y Canarias. Además, vive en el mar Mediterráneo y en el mar Negro. Por lo tanto, se trata de un pez bastante cosmopolita.

[Alerta en estas playas de España por la aparición de medusas: la carabela portuguesa desata el caos]

Otra de sus características más importantes también es que se trata de una especie muy huidiza. Por lo tanto, no suele atacar a no ser de que se sienta amenazado. La mayoría de los problemas que causa es porque una persona que pasa junto a él lo pisa al no verlo camuflado entre el agua y la arena.

¿Qué hacer si te pincha un pez araña?

Cuando se produce una picadura o un pinchazo de pez araña, es necesario seguir una serie de consejos básicos. Aunque las dos primeras consignas están claras. Hay que intentar mantener la calma y también acudir lo antes posible a un centro médico.

[Por qué la mayoría de ahogamientos pasan en el Mediterráneo: los secretos de una trampa mortal]

En el momento en el que se produce un pinchazo, libera un veneno de naturaleza glucoproteica y vasoconstrictora. En el ser humano provoca síntomas de inflamación, vómitos y dolor en su primera fase. En casos más graves puede provocar también fiebre e incluso insuficiencia respiratoria.

Y en las peores situaciones se pueden producir incluso convulsiones. El dolor suele alcanzar su punto máximo a los 30 minutos y con el tratamiento adecuado, debe desaparecer entre las 2 y las 24 horas siguientes al accidente. Estos son los consejos básicos que habría que seguir para evitar sufrir complicaciones.

Cuidado con la ansiedad : Lo primero y fundamental es mantenerse tranquilo, ya que ponerse nervioso provoca que el veneno de la picadura se propague más rápido.





: Lo primero y fundamental es mantenerse tranquilo, ya que ponerse nervioso provoca que el veneno de la picadura se propague más rápido. Bañar la herida en agua caliente : El primer consejo fundamental para tratar la herida es mojarla en agua caliente y evitar frotarla. Si se puede, que esta agua sea dulce y no salda. Lo ideal es poner la zona afectada en un recipiente con esta agua durante unos 30 minutos. Aunque se sientan molestias, no hay que rascarse.





: El primer consejo fundamental para tratar la herida es mojarla en agua caliente y evitar frotarla. Si se puede, que esta agua sea dulce y no salda. Lo ideal es poner la zona afectada en un recipiente con esta agua durante unos 30 minutos. Aunque se sientan molestias, no hay que rascarse. Desinfectar la picadura: Es fundamental limpiar con suavidad la zona afectada con alcohol. Después será momento de recibir un tratamiento específico por parte de un profesional sanitario.

Sigue los temas que te interesan