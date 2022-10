VidaCaixa lanza el primer programa de humor que da el salto al metaverso

Vivir una realidad alternativa en la que puedas interactuar con todo lo que te rodea es ya posible gracias al metaverso. En él encontramos múltiples posibilidades que suponen un avance en el sector de la tecnología, como acceder a un mundo virtual a través de dispositivos adaptados y sentir que estamos dentro de esa realidad alternativa sin salir de nuestra habitación.

Con el objetivo de crear un contenido único y original, la filial aseguradora de CaixaBank, VidaCaixa, ha lanzado la primera producción audiovisual en España que da el salto al metaverso: Las vueltas que da la vida, en colaboración con la agencia y productora audiovisual del grupo Telefónica (TBS) y la plataforma Movistar Plus+. El primer episodio de este programa de humor se estrenó el 22 de octubre en #0, uno de los canales de Movistar Plus+, y los próximos tres capítulos se emitirán cada sábado a las 21:40h.

Sus protagonistas son cinco mujeres de diferentes generaciones que se han abierto paso en el panorama humorístico español: Carmina Barrios, Ana Milán, Henar Álvarez, Ana Brito y Mariona Casas. Reflexionarán sobre temas trascendentales a la vez que dan un salto al metaverso y lo experimentan de primera mano.

El metaverso y el humor, una innovadora combinación

En esta producción audiovisual en el metaverso las protagonistas estarán subidas a una noria virtual e irán contando, a través de un diálogo sin guión y de manera espontánea, anécdotas de sus propias vidas, cada una con su estilo único. Una forma de hacernos reflexionar sobre temas como la vida, la muerte, la familia e incluso el futuro desde la perspectiva de cinco mujeres que pertenecen a generaciones diferentes pero que cuentan con una característica común indiscutible: el humor.

“Reírse de uno mismo y aceptar la vida y sus cambios con humor es el leitmotiv de este programa que busca esencialmente recordar que, a pesar de haya momentos difíciles, lo importante es proteger aquello que nos hace felices”, comparte Ana García, directora de comunicación de VidaCaixa.

Este programa de humor en formato factual que emite #0 de Movistar Plus+, y que además estará disponible bajo demanda en la plataforma durante un año, no habría sido posible si no fuera por el reparto de estas cinco estrellas del cine, televisión y redes sociales, perfiles clave del panorama cómico español.

Carmina Barrios : Esta actriz española, madre de los también actores María y Paco León, fue nominada a un Goya por su papel en Carmina o revienta, un falso biopic que supuso su debut como actriz en 2012. También destaca su papel en series como Allí Abajo, Arde Madrid o El Continental. Siendo su espontaneidad y buen humor dos puntos clave de su personalidad, ha participado en numeroso programas de televisión, como Alaska y Mario o Masterchef Celebrity.

Ana Milán : La popularidad de esta actriz se disparó tras participar en series como Camera Café, El Tiempo Entre Costuras o Física o Química. Ahora la podemos encontrar en la serie By Ana Milán , en la que mezcla la realidad y la ficción a través del humor. Esta producción audiovisual está basada en las divertidas anécdotas que la actriz compartió durante el confinamiento a través de sus redes sociales y que se convirtieron en todo un éxito.

Henar Álvarez : Cómica y referente de la comedia femenina en España. Ha participado como guionista, presentadora y colaboradora en programas como Las que Faltaban o Late Motiv, donde debutó como monologuista. En la actualidad es presentadora en Dos rubias muy legales y, a la vez, colaboradora en el exitoso podcast Estirando el chicle.

Ana Brito : Consiguió popularidad gracias a El show de Britten, en el que expone con mucho humor situaciones de su día a día, relacionadas con la maternidad, el trabajo o las relaciones, entre otras. Sus parodias e imitaciones han hecho reír a miles de personas, entre las que destacan celebridades como Irina Shayk, con un vídeo en el que la imitaba. En la actualidad es conocida como una de las mejores creadoras de contenido en España por la Revista Forbes.

Mariona Casas: Con tan solo 23 años, esta joven enfermera cuenta ya con más de un millón y medio de seguidores en TikTok gracias a su contenido inspirado en las experiencias de su generación. Su salto a la fama se produjo también durante la pandemia, cuando lanzó sus primeros vídeos, que enseguida se hicieron virales.

Además de estas cinco protagonistas destaca también el papel de Miguel Campos, guionista de La resistencia. En Las vueltas que da la vida, Campos hace el papel de feriante e invita a las protagonistas a subirse a la noria con tan solo tres condiciones: evadirse, hablar con libertad y disfrutar.

El lanzamiento de esta serie ha sido posible gracias al equipo experto en tecnologías creativas con el que ha contado la aseguradora VidaCaixa, que ha moldeado y construido un pequeño vecindario que ha servido como escenario del rodaje de la serie. Después de su emisión, el set estará disponible para que cualquier usuario de la plataforma de realidad virtual AltspaceVR pueda visitarlo y acceder a juegos y contenidos exclusivos a través de sus gafas de realidad virtual.

Con el estreno de esta novedosa y original producción audiovisual que da el primer salto al metaverso, Cristina Buzako, CEO de Movistar Plus+, ha destacado que “se refuerza el liderazgo de la plataforma en la transformación digital de la publicidad y se reafirma nuestra gran capacidad para ofrecer soluciones innovadoras a las marcas”.

