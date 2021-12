Sobreseída la denuncia sobre Fran Muñoz que dinamitó el pacto de izquierdas en Leganés

La magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Leganés ha resuelto el sobreseimiento y archivo de las actuaciones por un posible delito de maltrato psicológico a una compañera por la que era investigado Francisco Muñoz, concejal por Leganemos del Ayuntamiento de esta localidad. El pronunciamiento judicial ha descartado en la fase de instrucción todo indicio de delito por mi parte.



El archivo de la causa supone que no se llega a abrir juicio oral como indica la Jueza en el auto: “De lo actuado no aparece debidamente justificado la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa, dado que no existen indicios racionales de comisión del delito de maltrato psicológico que se denuncia.”



“Además de las declaraciones de las partes, se han practicado numerosas testificales, compañeros de trabajo de ambas partes, y ninguno de ellos ha podido concretar un episodio específico con entidad suficiente que refleje una conducta vejatoria, injuriosa o amenazante del denunciado contra la denunciante, existiendo además numerosos testigos que niegan haber presenciado vejaciones, insultos o amenazas o cualquier otro tipo de maltrato psicológico", reza el auto.



Para terminar, obra en autos un informe psicológico de parte que, si bien apunta a un posible maltrato psicológico, ha sido desvirtuado de forma clara y contundente por el informe psicológico judicial.



"Por todo ello, y dado que la versión incriminatoria carece de datos objetivos que la avalen, no se aprecian indicios racionales que justifiquen la continuación del procedimiento", dice el auto.



Francisco Muñoz ha hecho llegar un comunicado a los medios de comunicación en el que expone que "el proceso judicial ha sido muy duro para mí". "A pesar de ello, sigo creyendo que es necesario fortalecer las herramientas que deben procurar protección a las víctimas ante el menor indicio de violencia machista, al mismo tiempo que es necesario el respeto a la presunción de inocencia que es un derecho fundamental que garantiza a toda persona ser inocente hasta que una sentencia judicial firme diga lo contrario".



"Aunque las acusaciones no eran ciertas", expone el edil, "mi honor e imagen se han visto dañados en lo personal, en lo profesional y en lo político de un modo irreversible desde el momento mismo de la interposición de la denuncia. Y es que al proceso judicial hay que sumar el juicio paralelo al que fui expuesto antes incluso de terminar de declarar en Comisaría".



Por ello, pone en valor "lo exhaustivo de la instrucción de la denuncia".

"Tras la declaración de múltiples testigos, la incorporación de informes forenses, numerosos archivos y documentos aportados, ni la jueza ni el fiscal han visto indicios de delito, llegando a oponerse a la solicitud de medidas cautelares, orden de alejamiento, solicitadas por la denunciante, decisión que fue recurrida y de nuevo desestimada por la Fiscal", expone el comunicado.

"A pesar de la gravedad de las acusaciones vertidas hacia mí en las declaraciones de la denunciante en sede policial y judicial", insiste Muñoz, la instrucción ha probado que “no existen indicios racionales de comisión de delito de maltrato psicológico”, hecho del que se le acusaba.



Por último, Muñoz agradece "las muestras de apoyo recibidas en este tiempo y a los medios de comunicación que se han interesado por mi situación y que os habéis hecho eco de la resolución judicial".



Desde mi compromiso con la ciudad de Leganés, sus vecinas y vecinos, seguiré trabajando por construir una ciudad con más justicia social, verde, inclusiva y feminista, en la que todas las personas tengan cabida con igualdad de derechos y obligaciones.

