La integración es una asignatura pendiente para muchas familias en entornos vulnerables en los que la exclusión social y la pobreza son problemas endémicos que amenazan no solo el presente, sino el futuro de los menores que viven estos contextos. Por eso, poner en sus manos las herramientas para profundizar en su educación a través de refuerzo escolar, alternativas de ocio saludable o la promoción de iniciativas de salud y de higiene supone un apoyo inestimable para ofrecerles nuevas oportunidades.

La Fundación "la Caixa", a través de su programa CaixaProinfancia, lleva a cabo estas acciones en toda la Península Ibérica, cubriendo la totalidad del territorio español, y Portugal. Solo el pasado año, estas iniciativas favorecieron a más de 58.000 menores de 35.000 familias que comparten precisamente ese contexto de extrema vulnerabilidad.

Para poner en marcha estos proyectos, CaixaProinfancia colabora con las entidades locales que conocen el entorno y las problemáticas de cada zona. Es así como estos proyectos son capaces de impactar positivamente en la vida de estas familias atendiendo a sus particularidades. Es así como estos jóvenes consiguen dar un giro a sus expectativas y encontrar su camino.

La música y el deporte como 'way out'

Uno de ellos es Munic. Se trata de un adolescente nacido en Sabadell, el pequeño de tres hermanos de una familia con raíces de Gambia. En su caso, pronto tomó contacto con la entidad Ludo Margarita Bedós de esta ciudad catalana en la que encontró "una vía de escape" a una realidad en la que, de no haber tenido esta opción, "hubiese estado en mi casa o en el parque todo el día".

En su caso, la relación con la música es una historia de amor y casi de vocación que comenzó, no obstante, rehuyendo el estilo que abrazaría tiempo después: el trap. "Me acuerdo de que mi hermano escuchaba batallas de gallos, pero yo no lo entendía e incluso me enfadaba y le pedía que lo quitara", recuerda. Sin embargo, fue precisamente a partir de estos sonidos donde acabó encontrando su lugar gracias a un taller "en la Ludo", como denomina cariñosamente a esta asociación que tanto le ayudó: "Hice un taller allí con un cantante de Sabadell y empezamos a escribir canciones. Al principio sacaba temas de cómo estaba yo emocionalmente, sobre mi situación, y era un ‘way out', una forma de salir de mis problemas". "Este taller me ayudó muchísimo a saber que podía utilizar la música como vía de escape, me ha ayudado muchísimo", concluye el joven.

Pero su tiempo en 'la Ludo' no fue únicamente para sacar su vis musical sino una manera de conectarse con otros adolescentes como él y de aprender no solo en lo didáctico, sino también en valores, a partir de sus vivencias con el resto de compañeros: "Era ir ahí y estar con mis amigos, hacer deberes juntos, jugar… un montón de actividades y cosas que no hubiera tenido de otro modo". "Doy gracias a haber estado con gente tan diferente porque aprender de quienes no son como yo ha supuesto mucho en mi vida" también.

Munic, durante un entrenamiento con su equipo de fútbol americano.

La voluntad de Munic también marca la diferencia en estos casos. La voluntad de aprender, de progresar y de aprovechar todas las oportunidades que se le ponen delante también ayudan. Y, por supuesto, saber cuándo debes pedir ayuda, algo que Munic afirma que "es de valientes". En el caso de este joven otra de las barreras que ha derribado con su actitud es su acercamiento al fútbol americano, un deporte "totalmente diferente" que le llamó la atención, entre otras cosas, porque exige "mucha disciplina": "Este rollo me mola", pensó.

Sin embargo, como todos los principios, le costó entrar en la dinámica porque "no sabía nada y era muy malo" pero, lejos de desanimarse, lo tuvo claro: "Me dije que tocaba mejorar, ponerme las pilas y ser mejor que ayer". Y para aprender tuvo también que delegar en quienes podían aportarle nuevos conocimientos, "tener agallas para decir vale, necesito ayuda en esto y en esto porque hay un momento en el que tú solo no puedes".

Un referente cercano para menores

Esta experiencia en el deporte y en la música, además de suponer una ayuda para su integración y un respaldo a su educación, también le ha servido a Munic para profundizar en su desarrollo personal, en "trabajar en uno mismo, saber de dónde vienes, quién eres y hacia dónde vas, que nunca se pierda esa esencia de ser uno mismo". Esta filosofía de vida es uno de los motivos por los cuales él también ha querido devolver parte de lo recibido y por eso, actualmente también es voluntario con la Ludo Margarita Bedós "impartiendo talleres de trap en algún cole y devolver el favor también, dando un servicio, a estos niños".

La historia de Munic es un ejemplo para todos ellos. Es un referente cercano que ejemplifica la relevancia del programa que desarrolla la Fundación "la Caixa" para ayudar a estos menores. Se trata de un desafío en el que, como destaca la entidad, se implanta una mirada integral hacia la problemática que aborda para dotar de recursos educativos y de oportunidades fuera de la escuela que sumen en la búsqueda de un futuro mejor para todos ellos.

Es una labor en la que el trabajo en red sirve, igualmente, para alcanzar a todo tipo de casuísticas y empoderar a estas familias con menos recursos a través del compromiso, la confianza y la colaboración para formarse y ayudar en su integración laboral. Según datos de CaixaProinfancia, el 76% de los participantes mejora su rendimiento escolar. Además, también se consigue implicar a las familias más en los procesos educativos de sus hijos, ya que el 78% de las mismas aumenta el seguimiento de tareas, asistencia y participación de los padres en la escuela.

El éxito de estas iniciativas justifica su puesta en marcha y la inversión que dedica Fundación "la Caixa" año a año: en 2020 el programa estuvo dotado con 62 millones de euros entre ayudas económicas directas y servicios (refuerzo educativo, tiempo libre, atención psicoterapéutica, etc.)y desde 2007, año de implantación de CaixaProinfancia, se han destinado 624 millones de euros a erradicar la pobreza infantil en nuestro país.

'Mejorar la infancia para conquistar el futuro: el plan de CaixaProinfancia para los menores más vulnerables' es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, para Fundación "la Caixa".

