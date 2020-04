'In memoriam' es un espacio gratuito en EL ESPAÑOL para rendir tributo a familiares y amigos fallecidos por el Covid-19. Envíanos un texto y foto del fallecido en homenaje a quienes nos abandonaron antes de tiempo. Para participar manda la información e imagen al correo homenaje@elespanol.com o entra en la casilla azul y rellena los datos.

María Luisa Romero Presseguer / Actriz

(Madrid, 27/10/1929 – 5/04/2020)

María Luisa Romero Presseguer.

Entre otras muchas cosas, me unía a María Luisa Romero Presseguer, la madre de mi marido [el empresario y político Marcos de Quinto], su profunda vocation por las artes escénicas. Una mujer por delante de su tiempo, trabajadora, luchadora y una de las pocas mujeres que, en su época, conducían en España. María Luisa estuvo vinculada, desde su inicio, al Teatro de Ensayo La Carátula, fundado por José María de Quinto y José Gordón, que gracias a su ambicioso impulso se dieron a conocer en la difícil situación de finales de los años 40 las obras de numerosos autores extranjeros como Armand Salacrou, Eugene O´Neill, M. Moloudji o Tennessee Williams. Con La Carátula, María Luisa estrenó en España La casa de Bernarda Alba en una valiente y única sesión del 20 de marzo de 1950, tras la cual el grupo se vio forzado a disolverse.

Trabajó también en las compañías de Luis Prendes y Cayetano Luca de Tena. Dirigida por Gustavo Pérez Puig estrenó en el Teatro Beatriz de Madrid Tres sombreros de copa de Miguel Mihura. Con DIDO Pequeño Teatro, estrenó en 1959 Mirando hacia atrás con ira de John Osborne, bajo la dirección del entonces ya su marido, José María de Quinto. Junto a Blas de Otero, Ignacio Aldecoa, Rafael Sánchez Ferlosio, el recién fallecido Antonio Ferres y tantos otros, compartieron la hermandad y el compromiso sincero de aquella generación del medio siglo.

Guardo para siempre en mi corazón su "joie de vivre", su una sonrisa inigualable, el ejemplo de su energía inagotable y su inmensa capacidad de amar que transbordaba de sus ojos verdes.

Por Angélica de la Riva, nuera de María Luisa.

Manuel Carrasco Lucas-Torres / Gestor

(Campo de Criptana, 4/11/1967 - Alcázar de San Juan, 15/04/2020)

Manuel Carrasco

Cuando fallece una persona joven o de mediana edad (52 años) lo que habitualmente decimos es que era una persona buena, honrada y trabajadora, por lo que puede parecer una frase hecha, pero en este caso es la pura verdad: Manolo era así. En las vacaciones de verano cuando iba al instituto acompañaba a su padre, que era camionero, para ayudarle a repartir o a cargar la mercancía. Ese sacrificio, lejos de crearle ningún drama juvenil, le ayudaba a valorar más las cosas y a conocer uno de los valores del deporte de los que tantas veces me hablaría: el esfuerzo.

Manolo era el mayor de tres hermanos y un hombre muy inteligente que además se esforzaba, lo que le convirtió en uno de los alumnos más aventajados del instituto, por no decir el que más. Luego fue a la universidad, donde sacó brillantemente su carrera de Empresariales, al mismo tiempo que trabajaba en el Corte Inglés o en alguna entidad bancaria para ayudar a la familia en el esfuerzo económico que suponían sus estudios.

Manolo, padre de dos hijas, fue un gran gestor privado, asesorando a una gran cantidad

de empresas y sobre todo de autónomos que pasaban por su gestoría de la calle Cardenal Monescillo. Pero tampoco en lo público se quedó atrás: Manuel Carrasco me ayudó muchísimo, durante mi alcaldía en Campo de Criptana, a sacar adelante el ayuntamiento. Fue un buen teniente de alcalde, un hombre que sabía atender a un gran empresario, a un alto cargo o a un vecino del pueblo con una peculiaridad: a los tres los atendía con la misma humildad y diligencia.

En nuestra etapa de gobierno, fue la primera vez que en el PP tuvimos que pactar con otro partido político (UPyD); y entre otras cuestiones, lo conseguimos gracias a su forma de ser tan afable, su altura de miras, dejando siempre claro que el interés de los vecinos estaba por encima de cualquier otro interés. Si yo tenía que ir a buscar ayuda a otras administraciones para hacer alguna inversión, siempre estaba tranquilo, porque sabía que con Manolo estaba el ayuntamiento en buenas manos.

Fue un gran deportista, muy querido por todos. Socio fundador del club MTB Gigantes. Participó en muchísimas pruebas como la famosa Titán Desert, El Soplao, Madrid-Lisboa o 101 kilómetros de La Legión de Ronda.

Por Antonio Lucas Torres, amigo de Manuel.

Antonio de la Fuente González / Ingeniero

(Antequera, 02/11/1942 - Granada, 05/04/2020)

Antonio de la Fuente

Es el momento de RESOLVER e IMPROVISAR. Resolver a nivel personal, profesional, económico, social y EMOCIONAL. Ha caído la Torre de Babel. Los valores aprendidos y arraigados ya no tienen valor. Ha cambiado el telón de aquella gran escena.

Ha fallecido mi muy querido tío Antonio de la Fuente, en Granada. Gran padre, gran referente para toda mi enorme familia. Y ha muerto solo.

Cuando cada día, embutida en mi EPI, intento transmitir esperanza y consuelo, pienso en él y no puedo olvidar que la última mano que lo acarició estaba cubierta por un doble guante de vinilo; y que la última sonrisa estaba oculta tras un disfraz de astronauta (nuestro muy valorado EPI).

Tremendos dramas familiares. Y cada paciente es una historia y cada historia un drama.

Las familias esperan y lloran, confinados cada miembro en su casa. No hay más consuelo que un teléfono. Sin esos abrazos que dan vida y amparo. Sin un adiós acompañado de cuantos tuvimos la suerte de quererlo y disfrutarlo.

Los sanitarios improvisamos y resolvemos. Si no hay EPI, pues bolsas de basura, mascarillas caseras, gorros de ducha... Pero para gestionar las emociones, yo no encuentro cubierta.

Por María Luisa de la Fuente, sobrina de Antonio.

Luis Sánchez Sanz de Madrid / Ingeniero industrial

(26/11/1932 - 21/03/2020)

Luis Sánchez Sanz.

Querido Abuelo:

¡Qué lástima que hayas tenido que dejarnos de este modo tan precipitado e inesperado! Con esta carta quiero rendirte homenaje y recordar los buenos momentos que pasé contigo. Recuerdo como desde pequeño me contabas la ilusión que te hizo mi nacimiento al ser el único nieto que perpetuaría el apellido Sánchez, lo que para mí siempre ha sido un orgullo. Siempre te dije la emoción que yo sentía al veros los miércoles a la Abuela y a ti en el oratorio de Retamar, y poder sentarme a vuestro lado para asistir a la Misa bajo la curiosa mirada de mis compañeros. Y la ilusión que me hacía la propina que me dabas al despedirnos.

Recuerdo los inolvidables domingos en casa, aquellas magníficas comidas de las que tanto has disfrutado. Ha sido admirable tu serenidad al aceptar la muerte en soledad en aquella fría habitación del hospital. Me emocionó que en tu última videollamada horas antes de tu muerte te despidieras de mí pronunciando mi nombre. ¡Seguro que ahora estás tomando el aperitivo con mi abuelo Luis Miguel!

Te quiero Abuelo.

Por Íñigo Sánchez Enciso, nieto de Luis.