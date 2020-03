Viajar durante el estado de alarma: las dudas sobre vuelos, trenes, devolución de dinero y países vetados

En el periodo del estado de alarma, decretado por el Gobierno de España para contener la propagación del coronavirus, se puede viajar. Pero, ¡ojo!, usted debe tener en cuenta por qué lo hace y a dónde. En todo caso, las autoridades sanitarias desaconsejan moverse de su domicilio. Y, más aún, salir de España o trasladarse a otra comunidad autónoma. Pese a ello, son muchos los usuarios con dudas sobre cómo viajar o, conscientes de la situación de emergencia, se preguntan cómo pueden anular los viajes que ya tienen programados.

EL ESPAÑOL explica a los viajeros cómo deben trasladarse. Y, también, este periódico le aclara, apoyado en la información facilitada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los procesos que deben emprender para cancelar sus reservas de avión o de tren, ya que, dadas las circunstancias, es mejor quedarse en casa. Aquí responde a algunas preguntas:

-¿Puedo viajar al extranjero?

-De momento, el Gobierno de España no ha prohibido viajar al extranjero pero recomienda no hacerlo. Así que puede viajar en función del país al que usted quiera ir, según fuentes consultadas del Ministerio de Asuntos Exteriores, ya que aún sigue abierto el espacio aéreo español. Sin embargo, debe de estar pendiente de las informaciones gubernamentales porque pueden cerrar las fronteras aéreas. Las terrestres ya están cerradas, en coordinación con otros Estados miembros de la Unión Europea. Pese a ello, son muchos los países que ya no aceptan a viajeros procedentes de España por ser uno de los países más azotados por la crisis del coronavirus, que provoca la enfermedad Covid-19.

-¿Qué países prohíben la entrada desde España?

-Países como Estados Unidos, a día de hoy, prohíben la entrada de los ciudadanos españoles para contener el Covid-19. Realmente, su restricción se aplica a cualquier ciudadano procedente de Europa y esto, según el presidente Donald Trump, durará mínimo un mes. Perú es otro país que ahora mismo tiene clausurada la entrada a los ciudadanos españoles, franceses, italianos o chinos. Argentina y Paraguay, por ejemplo, han suspendido los vuelos procedentes de los países más afectados por el coronavirus, como lo es España.

En todo caso, las autoridades del Gobierno de España recomiendan no viajar al extranjero salvo si se trata de un motivo de fuerza mayor o si es un turista que se encuentra dentro del territorio español y quiere volver a su país de origen.

-¿Qué países han puesto medidas preventivas a los viajeros españoles?

-Otros Estados son algo menos restrictivos en cuanto a la llegada de viajeros españoles. Países como Colombia o Chile aplican medidas de aislamiento preventivas. Tailandia es otro país que implementa ahora mismo un sistema de control de los viajeros que llegan a este país asiático. Por ejemplo, pide a los viajeros que lleven un certificado que demuestre que no tienen Covid-19, expedido al menos dos días antes. Si no lo tiene, le pondrán en cuarentena.

-¿Puedo cancelar mi vuelo?

-Depende. Según la OCU, si es la compañía la que le cancela el viaje "los pasajeros afectados de vuelos como consecuencia de la declaración de emergencia sanitaria mundial tienen derecho a información, asistencia y reembolso del importe del billete, o si es posible, transporte alternativo hasta el destino final lo antes posible o en una fecha posterior a su conveniencia". Aun así, Consumo explica que al tratarse de un "circunstancia extraordinaria ajena a la compañía", el pasajero no tiene derecho a la compensación económica entre 250 y 600 euros que prevé la ley para los supuestos de cancelación que puedan producirse por otras circunstancias.

Por otra parte, desde la OCU aclaran que si es usted, como viajero, quien quiere cancelar su billete de avión ha de revisar las condiciones de cancelación que haya contratado al adquirir su pasaje. "Si es una tarifa flexible, ofrecerá opciones de reembolso o cambio de fechas". No obstante, si lo que ha comprado "es una tarifa low cost, no existe la posibilidad de recuperar el dinero, a no ser que la cancelación se deba a una causa que tenga la consideración de fuerza mayor. Para OCU, esto es lo que se está produciendo en las actuales circunstancias… pero quien la alega es quien debe probarlo".

-Si no me dejan cancelar mi vuelo, ¿qué debo hacer?

-Nuevamente Consumo recomienda hablar con la compañía, ya que su solicitud de cancelación "obedece a causas extraordinarias y ajenas a su voluntad". Para ello, desde la OCU aconsejan que aporte pruebas a la empresa de viajes que acrediten las circunstancias por las que viajar no sea una opción. Por ejemplo, que padezca o conviva con una persona con riesgo de contagiarse por Covid-19 o que se encuentre en cuarentena. También puede demostrar, si es su caso, que el viaje respondía a un evento, competición o reunión que se haya cancelado por el coronavirus. En ese caso, evidentemente, su viaje perdería su fin.

-¿Puedo viajar dentro de España?

-Hasta el momento sí podría hacerlo. Pero siempre atendiendo a los ocho supuestos de movilidad de personas que se prevén en el Decreto de estado de alarma, promulgado por el Gobierno de España. Estos son:

1. Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

2. Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

3. Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

4. Retorno al lugar de residencia habitual.

5. Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

5. Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.

6. Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

7. Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada

Pese a esto, debe tener en cuenta que hay varias comunidades autónomas que permiten entrar en ellas pero no salir. O bien, otros territorios como la Región de Murcia, han restringido la entrada de viajeros procedentes de la Comunidad de Madrid. Por ello, si va a viajar debe tener en cuanta su lugar de destino. En todo caso, la autoridades sanitarias recomiendan no trasladarse a no ser que sea estrictamente necesario.

-¿Puedo cancelar mis billetes de RENFE?

-Sí. La compañía ferroviara, consciente de la emergencia nacional, permitirá cambiar su billete o anularlo a causa del estado de alarma. De hecho, desde este miércoles 18 de marzo anulará todos los billetes que hayan sido sacados para el periodo de estado de alarma. La OCU explica que se devolverá "el 100% del importe pagado por estos billetes suspendidos a todos los viajeros, independientemente del tipo de tarifa que hayan abonado". Para los pasajes comprados para viajar con fechas posteriores al estado de alarma, Renfe ha puesto en marcha un procedimiento de urgencia para facilitar el cambio o las anulaciones de estos billetes. Debe llamar al 918 314 520.

