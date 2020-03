Pagar las facturas durante el estado de alerta: dudas sobre moratorias, recibos de la luz, gas y agua

Es tiempo de coronavirus pero la vida sigue rodando. Y los ciudadanos continúan necesitando los servicios más básicos para su bienestar como lo pueden ser la luz, el gas y el agua. El problema viene cuando su empresa, para paliar los efectos de la crisis, le ha sometido a un ERTE. O ha sido despedido. O, simplemente, tiene dificultades para llegar a fin de mes. Y, ahora, con la economía casi paralizada no ve clara la manera de ingresar. Pero claro, usted y su familia necesitan aún los servicios. Por ello, el Gobierno de España, consciente de esta situación, este martes ha aprobado un paquete de medidas entre las que prohíbe a la compañías suministradoras cortar el agua, la luz y el gas a los hogares españoles.

Estas empresas suministradoras de estos servicios han reaccionado ante esta decisión y se han puesto manos a la obra para facilitarle a usted, como consumidor, métodos de pago que le alivien y ayuden a sufragar los gastos a pesar de que sus ingresos hayan quedado mermados. EL ESPAÑOL le explica cómo van a funcionar estas moratorias, en qué términos y qué harán las compañías para ayudarle. Aquí, la respuestas a algunas de las cuestiones que se plantean los ciudadanos respecto a los servicios básicos:

-Me he quedado sin trabajo o estoy ingresando menos por la crisis del Covid-19, ¿me pueden cortar el agua, la luz o el gas si no pago la factura?

-No. El Gobierno de España aprobó este martes un paquete de medidas económicas y laborales para enfrentar la situación de emergencia provocada por el coronavirus. Entre ellas, se garantiza a los hogares españoles los suministros de agua, luz y gas. Hasta ahora, la medida de prohibir la interrupción del suministro estaba destinada a la familias más vulnerables de nuestro país. Sin embargo, ahora, también podrán acogerse a ella las familias y personas que dejen de cobrar de manera temporal a causa de la crisis del Covid-19. Según el Ministerio de Transición Ecológica, esta medida está pensada para el próximo mes, pero, se podrá prorrogar en función de cómo vaya desarrollándose el periodo de estado de alarma.

-¿Las compañías de agua, luz y gas me perdonarán la deuda por no pagar las facturas durante el estado de alarma?

-No. Lo que proponen a los ciudadanos son una serie de moratorias, que son prórrogas en el plazo del pago de una deuda. En otras palabras, diversas compañías que suministras agua, luz o gas van a flexibilizar los métodos de pago de su suministro. Pero cada empresa es mundo por lo que los maneras que van a emplear para ayudarle son diversas: se lo pueden fraccionar en plazos sin intereses, se lo pueden aplazar hasta que pase el periodo de estado de alarma u otras formas. Usted debe, por tanto, investigar cómo le echará una mano la compañía que le proporciona estos bienes.

-La empresa que me proporciona luz y gas es Iberdrola, ¿cuál será la moratoria que aplique para el pago de mis facturas?

-Si usted tiene contratada esta compañía energética para el suministro de los servicios de luz y gas y necesita realmente una moratoria causada por el Covid-19, Iberdrola le ayudará. ¿Cómo? Podrá fraccionar en doce meses, sin ningún tipo de coste adicional, los recibos de estos bienes. Ofrece esta ayudada a todos sus clientes, ya sean hogares, pymes y autónomos. Pero, ¡ojo!, debe solicitarlo a través de la web y o su teléfono de atención al cliente.

-¿Qué pasa si el que me proporciona la luz y el gas es Endesa?

-Endesa se anticipó a las medidas adoptadas por el Gobierno de España para paliar los impactos económicos y laborales, promulgadas el martes. Días antes ya aseguraba a sus clientes que no iba a cortar sus suministras de luz y gas. Pero la medida que va a tomar es "aplazar" los recibos de marzo o lo meses que no pueda pagar su factura a raíz de la crisis del Covid-19, según fuentes consultadas por este diario. Por ejemplo, si usted no puede pagar la mensualidad de marzo -porque no ha ingresado- puede solicitar el aplazamiento y al final de abril le cobrarían ambas facturas, ya que "las facturas se siguen generando normalmente", según estas mismas fuentes. En todo caso, usted puede solicitar la moratoria si ahora no puede sufragar su recibo.

-La compañía que me da luz y gas es Naturgy, ¿qué medida ha previsto para aliviarme en el pago durante la crisis del coronavirus?

-Al igual que Endesa, la moratoria que le propone a usted, como cliente, es aplazar el pago de las facturas que se emitan durante el periodo de la crisis del coronavirus. El motivo, nuevamente, sería aliviarle de este gasto al entender las dificultades de los ciudadanos para ingresar en el periodo de estado de alarma. Sin embargo, el aplazamiento de Naturgy es algo más concreto. Podrá paga su recibo durante la segunda mitad del año. Esta compañía energética se hará cargo de sus recibos de manera temporal y le financiará, al ser su cliente, durante seis meses sin ningún tipo de interés.

-Y, en el caso del agua, ¿qué medidas prevén las suministradoras para aliviar a los consumidores del pago de sus recibos durante el estado de alarma?

-El suministro del agua es una competencia municipal. Y, evidentemente, cada uno de las 8.131 localidades de España gestionará de manera diferente el cobro de los recibos del agua. En líneas generales, las entidades municipales, que están en contacto con las compañías suministradoras de agua y los servicios sociales, prevén facilitarle la vida a los ciudadanos, al igual que ocurre con los suministros de luz y gas. Así que es recomendable que se informe de qué hará su Ayuntamiento. Lo que está claro es que, respondiendo a la emergencia nacional y al Decreto del Gobierno, "no podrán cortarle el suministro de agua potable mientras dure el estado de alarma", según explica a este periódico la Federación Española de Municipios y Provincias. También precisan que "una vez termine esta situación, los usuarios que no hayan podido hacer frente al recibo por encontrarse en situación de vulnerabilidad deberán ponerse en contacto con su Ayuntamiento".

