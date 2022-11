El último acertijo visual: ubica a Neymar entre todas las estrellas del fútbol en 6 segundos

Los fanáticos del fútbol pueden encontrar en este caso un acertijo visual que puede ser perfecto para ellos. En este caso hay que poner a prueba la habilidad visual y tratar de ubicar el rostro de Neymar, futbolista brasileño del París Saint Germain (PSG), en apenas unos segundos.

Si buscas pasar un buen rato de entretenimiento, puedes probar a realizar este acertijo visual, con el cual pondrás a prueba tu sentido visual al mismo tiempo que tus conocimientos futbolísticos. Si eres una persona fanática del 'deporte rey', es muy posible que consigas resolver el desafío en un tiempo inferior al establecido.

Para resolver el reto visual dispones de un tiempo máximo de seis segundos, siendo la clave para lograr resolver el mismo con éxito que no te distraigas y que te enfoques en buscar el rostro de Neymar. En la imagen que también se pueden apreciar las caras de otros futbolistas, como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Lionel Messi. Debes agudizar tus sentidos para poder encontrar rápidamente al atacante brasileño.

Ten en cuenta que sólo tienes 6 segundos para conseguir tu objetivo, aunque si no lo consigues a la primera siempre podrás volver a probar para tratar de hallar a Neymar Jr.

Imagen del acertijo visual

Ubica a Neymar entre todas las estrellas del fútbol.

Respuesta al acertijo visual

Una vez pasado el tiempo, si no has logrado encontrar el rostro de Neymar, puedes encontrar la imagen de la respuesta. Si has llegado hasta aquí es probable que ya hayas fallado en un primer intento de encontrar el rostro del astro brasileño.

¿Qué es un reto viral?

Los retos virales son desafíos o pruebas que se popularizan a través de las redes sociales y que habitualmente suelen consistir en un reto o tarea sencilla de realizar, pero que la persona que logra completarlo recibe una gran atención por parte de sus amigos y seguidores.

Muchos de estos test o acertijos visuales son muy entretenidos e incluso han llegado a viralizarse por todo el planeta. En algunos casos como en el que te traemos estamos ante una prueba visual que no tiene ningún tipo de riesgo, si bien hay que tener cuidado con determinados retos virales que pueden llegar a ser peligrosos, sobre todo para los adolescentes.

¿Por qué los retos virales son tan atractivos?

De acuerdo con un estudio llevado a cabo por parte de la Universidad Internacional de la Rioja, el 80% de los jóvenes han realizado algún tipo de reto viral de corte social, es decir, de aquellos que no suponen ningún peligro para los participantes, aunque un 15,3% combina los retos inofensivos con challenges que son peligrosos.

Pese a todo, existen distintas razones por las cuales los retos virales consiguen atraer la atención de los adolescentes, siendo una de ellas que son interesantes y divertidos.

A los jóvenes les gusta demostrar a los demás lo creativos que pueden ser y compartir aquello que hacen con los demás a través de las redes sociales, siendo esta una de las razones por las cuáles son tan atractivos.

Otro motivo es que los retos son una manera a través de que los adolescentes llamen la atención de otros miembros de su grupo de edad, que puede que no sepan todo de ellos. Esto también les puede ayudar a sentir mayor seguridad en ellos mismos.

Los beneficios de los acertijos visuales

Los acertijos visuales son una excelente manera de entretenerse al mismo tiempo que ejercitamos nuestra mente, por lo que se aconseja llevar a cabo este tipo de pruebas visuales con cierta regularidad. Entre sus principales beneficios cabe destacar los siguientes:

Ayuda a ejercitar la memoria: uno de los principales beneficios que tienen es que contribuyen a ejercitar la memoria. Por lo general estamos ante pruebas que nos llevan a tener que memorizar y fijarnos en algunos detalles. Nos llevan a concentrarnos y poner en funcionamiento nuestro cerebro para encontrar la solución.

uno de los principales beneficios que tienen es que contribuyen a ejercitar la memoria. Por lo general estamos ante pruebas que nos llevan a tener que memorizar y fijarnos en algunos detalles. Nos llevan a concentrarnos y poner en funcionamiento nuestro cerebro para encontrar la solución. Desarrollo de la creatividad: por otro lado, son pruebas que también ayudan a desarrollar la creatividad. En este tipo de prueba los caminos más lógicos no siempre nos llevan a la respuesta final. En ellas hay que desarrollar el lado más creativo de nuestra mente para encontrar la solución a los test visuales que se nos presentan.

por otro lado, son pruebas que también ayudan a desarrollar la creatividad. En este tipo de prueba los caminos más lógicos no siempre nos llevan a la respuesta final. En ellas hay que desarrollar el lado más creativo de nuestra mente para encontrar la solución a los test visuales que se nos presentan. Reduce el nivel de estrés y la ansiedad: el hecho de buscar la solución a acertijos visuales no solo nos sirve a la hora de desarrollar nuestra creatividad e imaginación o para ejercitar la memoria, sino que también tiene otras muchas ventajas para nuestro organismo. Entre otras cosas, ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad que pueden venir dados por distintos motivos, ya sean asuntos personales, laborales, etcétera.

el hecho de buscar la solución a acertijos visuales no solo nos sirve a la hora de desarrollar nuestra creatividad e imaginación o para ejercitar la memoria, sino que también tiene otras muchas ventajas para nuestro organismo. Entre otras cosas, ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad que pueden venir dados por distintos motivos, ya sean asuntos personales, laborales, etcétera. Mejora la capacidad de observación: a todos los beneficios ya mencionados hay que sumar la mejora de la capacidad de observación. Independientemente de los conocimientos que podamos tener con respecto a un tema en concreto o de la capacidad para poder aplicar la lógica a la hora de resolver distintos asuntos, siendo muy importante observar con detenimiento cada detalle. Este tipo de acertijos visuales ayudan a mejorar la capacidad de observación, que es clave para llegar a la solución final del reto visual.

a todos los beneficios ya mencionados hay que sumar la mejora de la capacidad de observación. Independientemente de los conocimientos que podamos tener con respecto a un tema en concreto o de la capacidad para poder aplicar la lógica a la hora de resolver distintos asuntos, siendo muy importante observar con detenimiento cada detalle. Este tipo de acertijos visuales ayudan a mejorar la capacidad de observación, que es clave para llegar a la solución final del reto visual. Ayuda a mejorar el aprendizaje: por otro lado, hay que destacar que los retos visuales ayudan a mejorar el aprendizaje. Distintos estudios han podido confirmar que estos acertijos ayudan en este sentido, lo que se debe a que mejora tanto la capacidad para razonar como el procesamiento visual y la propia comprensión verbal.

