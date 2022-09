Test viral: elige el dibujo que más te guste y conoce el nivel de ansiedad que tienes en la actualidad

Tener momentos de ansiedad es algo habitual en todos. Pero, hay momentos en los que esta ansiedad se traduce en ataques, más o menos, peligrosos para la salud. Si te sientes ansioso, lo primero es poder identificar la causa para poder hacerle frente, así como el nivel de ansiedad que sufres para poder reducirlo cuanto antes.

Nosotros, te mostramos, en este test viral, varios dibujos. Selecciona el que más te llame la atención sin pensarlo mucho y conocer cuál es tu nivel de estrés y qué puede estar causándole.

Imagen del test viral

1. Criss – cross

Si has escogido este dibujo es porque tienes varios objetivos en mente y no acabas de tener claro cuál es el mejor. Debes analizar bien ambas de ellas, hacerlo aplicando la lógica. Pon en una balanza todos los pros y contras y obtendrás la respuesta. Estás en un momento estresante y necesitas encontrar la respuesta ya. Sin embargo, hacer las cosas por impulsos no te llevará a nada bueno. Piensa, reflexiona y busca dentro de ti qué es lo que necesitas para ser feliz y ve a por ello.

2. Espiral ondulada

Estás muy centrado en proyectos para mejorar tu futuro, pero esto lleva a dejar cosas pendientes en el presente. La ansiedad que sientes viene dada por este afán de mejorar el mañana sabiendo que dejas cosas pendientes de hoy. Intenta ir paso a paso y centrarte en lo que importa en todo momento. Lo mejor que puedes hacer es una lista con todo lo que tienes pendiente, con aquellos objetivos o metas que consideras necesarias para avanzar en tu vida y sentirte bien. Luego, establece los pasos a seguir. De este modo, tu ansiedad se convierte en un plan a seguir. Pon toda tu energía en ello.

3. Celosía

Estás en un momento de mucha ansiedad porque estás solucionando problemas, lo que te lleva tensión y un elevado sentimiento de responsabilidad. Ten en cuenta que este momento pasará y que lo solucionarás todo. Por suerte, los problemas no son para siempre, la vida fluye y nada dura para siempre. Sin embargo, es cierto que hay momentos más complicados que otros. Pero, todos tienen un principio y un fin. Lo mejor que puedes hacer es calmarte un poco. Es la única manera en la que vas a poder ver todas las opciones con claridad.

4. Rizos

Si te has decantado por la imagen de los rizos, esto indica que eres una persona muy creativa y con un gran potencial. Tu visión sobre el mundo es única y esto es, precisamente, lo que te permite ser innovador. Tienes muchas ideas y solo te queda encontrar cómo aplicarlas a tu vida. Presta atención a todas ellas y obsérvarlas desde diferentes perspectivas; solo analizando cada una de ellas encontrarás la mejor manera de conseguir cuanto te propongas. Confía en tu potencial y deja que este te guíe un poco.

5. Círculos

Te sientes decepcionado o enojado por eventos recientes en tu vida. Sientes que has perdido la esperanza y no acabas de encontrar tu camino en ella. Pero, esta situación pasará pronto. Lo cierto es que solo estás en un momento de realidad: te has topado con ella sin esperarlo. Descansa lo que puedas y restaura las fuerzas: encontrarás la paz y equilibrio que buscas. Eso sí, una vez te vuelvas a levantar, recuerda lo que te ha llevado a vivir esta situación. Y aléjate cuando vuelva a aparecer un momento similar. Debes evitar caer en los mismos errores si realmente buscas tranquilidad en la vida. Define y actúa.

6. Bloques

Es muy posible que estés ansioso por un problema de identidad. No acabas de estar bien contigo mismo ni tienes la sensación de permanecer en ningún sitio. Te estás aferrando al pasado y esperando que el futuro sea mejor. Pero, te estás olvidando del presente. Debes trabajar en tu presente, para que tu futuro sea mejor. Y esto, solo lo harás cuando sueltes el pasado: este puede llegar a ser un lastre que no nos permite ver las cosas con claridad. El pasado es una lección, no un peso que deba limitarse en tu vida.

7. Espiral concéntrica

Estás buscando balance y armonía en tu vida, pero quieres hacerlo rápidamente y sin tener nada definido. Debes aceptarte cómo eres y analizar aquellos con los que compartes tu vida. De nada te servirá querer algo si no tienes claro qué es y cómo puedes llegar a conseguirlo. Y, por mucho que te duela, debes entender que hay cosas que alejan la armonía de tu vida, como ciertas personas. Toma un descanso y piensa en todo esto. No dudes en sacar de tu vida aquellas personas que solo traen negatividad. Si buscas armonía, debes rodearte únicamente de los mejores. Y, tú, debes quererte más.

8. Curva vertical

Debes tener paciencia y relajarte un poco, pues ir con prisas a todos los sitios no te hará conseguir lo que quieres. Estás en un momento de oscilaciones, de variabilidad en tu vida y necesitas pararte un poco para establecer hacia dónde quieres ir. Los deseos sí pueden hacerse realidad, pero debes darles tiempo. Busques lo que busques, céntrate en ello, pero sin obsesionarte. Sigue tu camino, establece objetivos y avanza. Todo lo otro irá llegando. Fluye con la vida.

Ahora ya sabes por qué estás más o menos estresado. No obstante, también sabes qué puedes hacer para acabar con este sentimiento. Te animamos a seguir estos consejos. Verás cómo, en breve, podrás sentirte tranquilo y pleno otra vez.

