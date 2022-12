La ilusión óptica que triunfa en Twitter: "Cuesta creerlo, pero todas las bolas son del mismo color"

Las ilusiones ópticas nos encantan: son super divertidas y, a la vez, nos permiten retarnos a diario. De hecho, en Internet hay una gran cantidad de pasatiempos como este, así como test de personalidad, adivinanzas y retos que seguro que te encantan. Y, si aún no has entrado en este mundo, te animamos a que lo hagas. Verás que te lo vas a pasar en grande, ya sea solo o bien compartiéndolos con tus amigos. En este caso, nosotros queremos mostrarte una ilusión óptica que te va a encantar.

Párate un momento antes de ver la imagen

Para poder disfrutar al máximo de esta experiencia, debes asegurarte de estar en un entorno tranquilo y disponer de algo de tiempo para seguir las instrucciones que se te dan. En este caso, podrás ver cómo la vista nos engaña en más de una ocasión, algo que te va a encantar. Estamos seguros de ello.

¿Qué debes hacer para ver la ilusión?

Como ves, en la imagen hay unas pelotas que parecen ser todas de un color diferente. Pero, en realidad, no es así. Y es que siempre se ha dicho que la vista y nuestra forma de ser nos hacen percibir una realidad distinta de las que perciben los demás. Y, en el fondo, sabes que es así. ¿Cuántas veces te has encontrado en una situación en la que tú ves las cosas de una manera, mientras que otra persona las ve totalmente diferente? Pues eso es, precisamente, lo que nos hace diferentes de todos los demás.

Ahora sí, vamos a por la ilusión óptica que te traemos: mírala bien durante unos segundos. Enfócate en las bolas y, sobre todo, presta mucha atención. Con el tiempo suficiente, verás cómo estas se vuelven todas del mismo color.

¿Lo has conseguido? ¡Genial! Nunca dudamos de ti. Pero, por el contrario, si no has conseguido ver todas las bolas del mismo color, te aconsejamos que lo vayas intentando. Quizá no hayas centrado bien la vista o, quizá, no estabas del todo concentrado. Sin embargo, también podemos decirte que no todo el mundo consigue ver las bolas iguales y es que, en parte, esto está influenciado por tu forma de ser y tu habilidad visual. Pero, puedes probar con muchas otras. Hay gran cantidad de ellas en la red. Todas de lo más curiosas, sin duda alguna.

¿Por qué pasar el tiempo "jugando" en Internet?

Son muchas las personas que consideran que hacer estos retos es una pérdida de tiempo, algo muy lejos de la realidad. Lo cierto es que realizar estas pruebas, te aporta este momento de descanso personal que tanto necesitas. Son pequeñas actividades que puedes realizar en cualquier momento y sitio mediante las cuales relajas la mente de tu día a día.

Otro detalle es que siempre aprendes algo nuevo con ellos. Los pasatiempos en línea siempre te aportan conocimiento. De hecho, solo debes pensar en los test de personalidad. Con ellos, puedes descubrir muchas partes de ti que no habías imaginado que tenías. Tu forma de ser no siempre es perceptible a los ojos de los demás. Pero, tampoco a los tuyos. Con ello, queremos decirte que, pese a que creas que te conoces bien, los test siempre te aportarán nuevas perspectivas. Eso sin mencionar los retos y los acertijos. Con ellos, seguro que aprende muchísimo.

Pasar un buen rato con los amigos es otro de los motivos por los que muchos hacen este tipo de test. De hecho, todo lo que son retos pueden convertirse en retos entre amigos. ¿Quiénes los solucionan antes? ¿Quiénes no son capaces de solucionar estos retos? Con todo esto, podemos decir que las risas están aseguradas. Pero, ya no es solo esto, sino que también nos ofrece este momento de conexión social que tanto necesitamos. Hacer estos retos, si no estáis juntos, os acerca un poco más y los podéis mientras estáis conectados mediante alguna aplicación.

Importancia de los retos y pasatiempos en línea

Además de conseguir nuevos conocimientos, es importante destacar que realizar estos pasatiempos nos permite mejorar muchas capacidades, como la visual. Del mismo modo, también mejora mucho la atención y la concentración.

La memoria es algo que también se trabaja con estos retos, además de la capacidad de razonamiento, el pensamiento crítico y la capacidad de análisis. Como ves, hay muchos motivos por los que deberías aprovechar todos los test, retos y acertijos visuales que encuentres en Internet.

Sigue siempre las instrucciones y no busques las soluciones

Pese a que estos juegos pueden ser muy divertidos, no siempre son fáciles de solucionar. Por ello, siempre os decimos que leáis bien las instrucciones que se os dan. Además, lo bueno es pensar en ellos, dedicarles un poquito de tiempo. Así pues, no debéis rendiros rápidamente e ir en busca de las soluciones. Dadles tiempo y pensad un poco en ellos. Os sorprenderéis de lo mucho que sabéis si os dais este tiempo.

Los retos, acertijos y las ilusiones ópticas son de lo más divertidos, a la vez que nos permiten conocernos mejor y desarrollar ciertas habilidades. Además, nos alejan de las presiones del día a día y nos ofrecen un momento para nosotros mismos. Así mismo, podemos dedicarnos a ellos en cualquier momento y sitio, por lo que no hay excusas por no hacerlo. Y, para acabar, no podemos dejar de mencionar lo bien que os lo vais a pasar si los compartís con vuestros amigos.

