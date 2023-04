Descubre qué te impide ser feliz, según lo que veas en la imagen del test de personalidad

Los test visuales son una de las actividades favoritas de muchas personas. De hecho, hay una gran cantidad de páginas destinadas a ofrecer estos test mediante los cuales llegamos a conocer partes de nuestra personalidad que ni imaginábamos que estuvieran allí. Sin embargo, los test van mucho más lejos de revelar, simplemente, nuestra personalidad; también pueden llegar a revelarnos datos de nuestro presente que, al igual que con la personalidad, nos dejarán más que sorprendidos.

En este caso, os traemos un test con el que vais a poder conocer qué es lo os impide ser felices. ¿Queréis probar? Estamos seguros de que os va a encantar.

¿Cómo hacer el test visual sobre la felicidad?

Seguro que os habéis sentido de lo más tentados a llevar a cabo el test que os presentamos hoy, ¿verdad? La razón es que no es para menos. ¿A quién no le gustaría saber qué es aquello que le falta para poder llegar a sentir la plena felicidad? Bueno, pues en este test, seguro vas a encontrar tu respuesta a esta pregunta.

Para hacer el test, lo único que debes hacer es observar la imagen que te hemos mostrado. Verás que, sin darte cuenta, hay una imagen que sobresale, algo que te llama la atención. ¿Ya lo tienes? ¿Has visto ya una figura? Bueno, pues ahora es momento de pasar a ver qué significa.

Imagen del test de personalidad

chedonna

Resultados del test de personalidad

Ahora que ya tienes una imagen en concreto en mente, vamos a ver qué es lo que te quiere decir. Te recordamos, en este punto, que la imagen ha sido escogida por tu subconsciente, por lo que no ha sido una mera casualidad. Así que toma nota de lo que necesitas para ser feliz en la vida.

El sol rojo

Si lo primero que has visto en la imagen es un sol de color rojo, ten en cuenta que tu miedo es a lo desconocido, a todo aquello que no te es familiar y que no te permite salir de tu zona de confort. Ten en cuenta que, para avanzar, es necesario moverse, no quedarse quieto en un mismo sitio y probar. Experimentar.

Es posible que sientas que estás en un momento de incertidumbre en el que no te acabas de sentir bien. Esta sensación de infelicidad es, en realidad, un reflejo de lo que falta en tu vida: movimiento, avanzar. Como te hemos mencionado, te gusta demasiado estar en la zona de confort, pero también te decimos que, si no arriesgas, nunca vas a llegar a conseguir las metas que te has propuesto. Acaba con la rutina, busca nuevas oportunidades y experiencias, y establece un plan en el que definas (y sigas) los pequeños pasitos que debes ir dando para llegar a donde te has propuesto.

Los árboles

Si cuando has mirado a la imagen, lo primero que has visto ha sido un grupo de árboles, vamos a decirte que tu mayor miedo está asociado al sufrimiento y a la enfermedad. Por ello, te gusta ser productivo, sentir que avanzas y que cada día consigues algo: para ti, no hay un solo minuto que perder. Si lo que realmente eres ser feliz, necesitas despreocuparte un poco de la salud. No estamos diciendo que no te preocupes por ella, sino que dejes de lado las obsesiones. Ten en cuenta que cuando nos enfocamos en un peligro, sobre todo si no es real, perdemos muchísimas otras cosas de vista: oportunidades. Y, al fin y al cabo, son las oportunidades lo que hacen la vida maravillosa.

El cráneo al revés

El cráneo al revés es la última figura que podías ver en este test y el hecho de que lo hayas identificado, revela que tienes un gran miedo a la muerte. Sin embargo, cuando hablamos del miedo a la muerte, no hacemos referencia a la muerte biológica, sino a la muerte del alma, de la vida. Tienes miedo a quedarte atrás, a no poder disfrutar de la vida y a quedarte sin aquellos a los que amas. Es muy posible que sientas un miedo horroroso a quedarte solo y no soportas que te vean sin compañía en ningún momento.

Pero, ten en cuenta una cosa: los apegos son precisamente lo que no nos dejan avanzar en la vida. ¿Cómo vas a tener las manos libres para coger nuevas experiencias si las tienes llenas con malas experiencias o experiencias del pasado que ya no te aportan nada? Debes comprender, y cuanto antes mejor, que en la vida todo es pasajero. No hay nada que dure para siempre, por lo que es importante que lo disfrutes todo al máximo, cuando lo tengas. Disfruta más de la vida, del presente y de todo por lo que puedes estar agradecido y deja de pensar en el momento en el que lo puedas perder.

¿Qué te ha parecido nuestro test visual de hoy? ¿Hemos dado en la diana? Estamos seguros de que más de uno se ha quedado petrificado con las respuestas y es que no es para menos. A nadie nos gusta reconocer nuestros miedos, lo que no nos permite avanzar por la vida. Pero, si queremos un cambio, debemos empezar a actuar. Y este test ha sido el primer paso para que tú vuelvas a ponerte en marcha; para que vuelvas a creer en ti, a establecer metas y objetivos y que vayas a por ellos.

