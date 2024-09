La confesión de Antonio Resines: "En Masterchef machacan al más débil. Me cuentan cosas terroríficas"

No cabe duda de que la novena edición de Masterchef Celebrity está siendo todo un éxito y, como suele pasar con el programa culinario por excelencia de nuestra televisión, uno de los temas más seguidos y comentados en redes sociales.

Sin embargo, el programa no sólo cuenta con una legión inabarcable de adeptos, también existen aquellos usuarios críticos con el programa que no desaprovechan una ocasión para hacer públicas sus reticencias hacia el espacio de la primera cadena.

Es el caso de Fonsi Loaiza, que recientemente ha compartido en sus redes un vídeo de hace unos meses en el que podemos ver a Antonio Resines siendo entrevistado en el podcast Lo que tu digas, presentado por el periodista Álex Fidalgo. En él, el actor se muestra muy crítico con el programa, llegando incluso a pronunciarse sobre la relación directa entre el trato dado a los concursantes y el suicidio de Verónica Forqué.

Antonio Resines: "En Masterchef van a machacar al más débil los mismos del programa. Me cuentan cosas terroríficas. Verónica Forqué se acabó suicidando". pic.twitter.com/Fw9NgK8Pxi — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 8, 2024

"Yo no sigo en absoluto los programas estos, y Masterchef menos. no sé si es un concurso o es un programa de reality o que directamente van a machacar a la gente más débil los mismos del programa, porque es evidente que algo pasa ahí raro, porque la gente sale desesperada y te cuenta gente cosas terroríficas", comentaba Resines.

Refiriéndose a la muerte de Forqué, Resines argumentaba también que todo ese ambiente tóxico del programa "la desequilibró lo suficiente como para decir la frase de que ya no podía más, que no podía más con su cuerpo y que se iba", además de señalar la indudable relación entre el trágico desenlace de la actriz y su presencia en el programa de televisión.

En este contexto, la denuncia del ex presidente de la Academia ha sido compartida por muchos usuarios, que a través de las redes suscribían las palabras de Resines. "Nunca entenderé ese programa, y el infantil todavía menos", comentaba una usuaria. "Verónica nos avisó y no abrimos los ojos y a día de hoy no los hemos abierto, llegará un día que el cine español y todo lo relacionado con la TV española explote y quedarán claras muchas cosas", señalaba otra.

