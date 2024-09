La indefensión viral de un casero okupado: la policía no puede hacer nada, "vergüenza de país"

"Ayer me echó la policía de mi propia casa. Voy a contaros tal cual lo que pasó, y lo que lleva pasando estos meses atrás con mis inquilinos. Desde luego que es una vergüenza absoluta lo de este país", así empieza uno de los hilos más vistos estos días en X, en el que un casero relata su experiencia en primera persona con sus inquilinos.

Para dar contexto, el propietario del domicilio, que en X se hace llamar "Dinero sin filtro", explica que sus inquilinos sólo han pagado "a tiempo" uno de los 12 meses que llevan en el inmueble. "Siempre han pagado más tarde del día que teníamos pactado, el día 5 de cada mes. Normalmente entre el día 10 y 25 (cuando les diera la gana). Yo lo dejaba pasar", comenta.

Sin embargo, la paciencia de nuestro protagonista se empezó a agotar cuando los inquilinos dejaron de pagar las facturas. Ante tal situación, el casero decidió cortar los suministros del inmueble como medida de presión.

⬇️⬇️⬇️ https://t.co/oPNHVHZ7BC — Dinero sin filtro (@dinerosinfiltro) September 1, 2024

"Tras el cansancio de tener siempre retrasos y tener que estar encima, les digo que se tienen que ir del piso cuando acabe el contrato, el 31 de agosto. Les aviso que se tienen que ir dos meses y medio antes de la fecha de finalización del contrato", continúa relatando el tuitero.

Durante el verano, tal y como podemos leer en las capturas de pantalla del chat de WhatsApp, el casero les recuerda varias veces más la no renovación del contrato y, en consecuencia, la necesidad de que abandonen el piso antes de la fecha indicada, pues su intención era hacer uso de la casa con su pareja a partir de septiembre.

Así pues, el día 31 de agosto el casero se presenta en el piso con la intención de instalarse, pero para su sorpresa se encuentra a los inquilinos, quienes se niegan a abandonar la vivienda. Tras discutir con ellos, decide llamar a la policía para que intervenga, pero los agentes tampoco parecen darle muchas más soluciones.

"Uno de los policías me dijo a mi de forma personal, que estaba jodido, que ellos entienden la situación, pero tal como están las cosas, no pueden hacer nada. La policia nos dicen que firmemos un acuerdo privado donde les dejemos un mes más. Es lo máximo que pueden hacer", relata.

"Redacto el contrato en el que se indica que tienen un mes más, y si el día 30 de septiembre no abandonan el piso, nos tienen que pagar una indemnización de 10.000 €. Pusimos esto porque su palabra vale 0, y me dicen que se quedan septiembre, pero puede ser más, y no me fío de ellos", concluye este viral hilo.