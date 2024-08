El viral zasca a esta tuitera que pide cobrar en bruto: "No tendrías el hospital donde caerte muerta"

Es uno de los temas más recurrentes en redes sociales. Cada poco es habitual toparse con algún usuario que no entiende o no quiere entender o directamente no acepta la diferencia existente entre el salario neto y el salario bruto. Críticas furibundas a esta doble vara de medir que, a menudo, consiguen generar una notable repercusión en la red.

Es el caso de Andrea, una joven economista que compartía en su cuenta de X una refexión sobre este mismo tema que está dando mucho que hablar en la red liderada por Elon Musk.

"Si la gente cobrase en bruto arderían las calles. Ahorraros los comentarios de “ya cobra suficiente”. Menudo ROBO A MANO ARMADA", comentaba la tuitera, incidiendo con esas mayúsculas finales en lo que a ella le parece un expolio, y acompañando su mensaje de una imagen de un estracto bancario. En él podemos ver la nómina de un trabajor, en la que el coste de empresa es prácticamente 6.900 euros, mientras que la cantidad que percibe el trabajador es de 3.571 euros.

Las respuestas ante el polémico tuit no se han hecho esperar y han sido bastantes los usuarios que han querido explicar la diferencia entre los dos tipos de salarios, haciendo hincapié en lo absurdo que es, a estas alturas, tener que hacer tal ejercicio explicativo.

"El coste de la empresa no forma parte del salario bruto del trabajador. De todas formas parece que habéis nacido ayer. Si la empresa no tuviera que pagar ese "coste de empresa" se lo quedaría para ella. Tú no verías ni un céntimo de esos 6 mil euros", le comentaba un usuario.

Aunque sin duda el mayor zasca recibido, y muy aplaudido por la comunidad, lo escribía Esteve. "Espera que aún pensarás que si la empresa no tuviera que pagar por obligación legal el bruto, te lo pagaría a ti se lo quedaría ella, te daría el neto que recibes ahora y encima no tendrías hospital en el que caerte muerta", afirmaba ante el aplauso mayoritario del resto de usuarios.

