El 'youtuber Ibai' Llanos ingresa en un hospital de México por comer exceso de picante

Ibai Llanos, seguramente el influencer español más famoso de todo Internet, ha sido ingresado este domingo 26 de mayo en un hospital mexicano. El motivo lo encontramos en una intoxicación alimentaria motivada por una excesiva ingesta de comida picante, tal y como él mismo ha explicado.

El famoso youtuber ha compartido en su cuenta de X un mensaje aclarando lo sucedido. "Jodido en un hospital mexicano, me acaban de pinchar en el culo y no puedo ni sentarme. No vuelvo a tomar picante en mi puta vida, paradme si me veis haciéndolo", afirma Llanos.

Además, el que es uno de los impulsores de la Kings League junto a Gerard Piqué ha compartido en su cuenta de Instagram una serie de vídeos en los que se le puede ver ingresado en el centro médico, en los que reafirma la idea del anterior tuit de no volver a tomar picante nunca más.

No vuelvo a tomar picante en mi puta vida, paradme si me veis haciéndolo. — Ibai (@IbaiLlanos) May 26, 2024

A pesar del mal trago, el propio Ibai quitaba hierro al asunto bromeando al respecto con sus seguidores. Preguntado por si había sido pinchado, el bilbaíno respondía con el humor que le caracteriza: "no lo sé, me dice te va a doler" y para cuando quería preguntar qué era esa mierda ya estaba dentro".

Afortunadamente todo ha quedado en un susto para Llanos, una divertida anécdota que ha generado más de 2 millones de interacciones y casi 50.000 interacciones. Cifras absolutamente convincentes para, tal y como se ha comprometido, no volver a probar el picante nunca más.