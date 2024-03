La imagen más viral de los Oscar: el perro Messi mea sobre la estrella del Paseo de la Fama de Matt Damon

La gala de la 96 edición de los Premios Oscar ha dejado a la película Oppenheimer y a su director Christopher Nolan como los grandes triunfadores de la noche. El filme y su máximo responsable han sido los nombres fuertes de una jornada que ha estado más marcada que nunca por el cine, ya que no ha sido muy prolífica en cuanto a grandes anécdotas.

Sin embargo, una de las más hilarantes ha sido sin duda la que ha protagonizado uno de los tríos más curiosos que ha dejado la gala. El presentador Jimmy Kimmel, Messi, el perro de la película Anatomía de una caída, y el actor Matt Damon, quien ha sido uno de los más buscados sin tan siquiera haber estado presente en el Dolby Theatre de Hollywood.

Una historia a tres bandas que ha nacido de la mente de Jimmy Kimmel, quien es gran amigo del mencionado actor y que ha querido gastarle una broma, una práctica muy habitual entre ambos. Para ello, ha utilizado a otro de los grandes nombres de la noche, y es que Messi ha causado sensación en Hollywood.

¿Cómo ha sido la broma de Jimmy Kimmel a Matt Damon?

La gala de los Premios Oscar 2024 se ha celebrado este domingo 10 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood. Allí se ha dado cita lo más granado del cine mundial en una jornada que ha sido aciaga para las nominaciones españolas y que ha encumbrado a Oppenheimer. Tal y como suele ser habitual en estos casos, tan comentadas las presencias son las ausencias, y una de las más importantes fue la del actor de Matt Damon.

El intérprete de películas como Marte, Interstellar Ocean's Eleven o Cuestión de Sangre, y que en esta ocasión participaba en Oppenheimer, la gran triunfadora de la noche, no acudió a la gala. Sin embargo, su nombre sí estuvo presente gracias a su amigo Jimmy Kimmel.

Kimmel y Damon mantienen una estrecha relación y una costumbre que es muy conocida en Hollywood, y es la de gastarse bromas pesadas que terminan haciéndose virales. Por ello, el conductor de la ceremonia no quiso dejar pasar la oportunidad de hacerle una gran broma a su amigo Matt a pesar de que este no estuviera allí presente.

Para ello tuvo un fiel ayudante. Fue Messi, el perro que se ha hecho mundialmente conocido por ser uno de los protagonistas de la película Anatomía de una caída. En un momento de la gala se pudo como el perro, de repente, aparece levantando su pata para orinar sobre la estrella de Matt Damon en el Paseo de la Fama de Hollywood. Un clip de vídeo de apenas unos segundos que no tardó en hacerse viral y en dejar una de las anécdotas más comentadas de la noche.

La broma fue muy comentada durante toda la noche y aunque Damon no estuvo presente en la gala, sí pudo recibir la sorna de sus compañeros de profesión en la fiesta posterior a la ceremonia, a donde acudió junto a su mujer Luciana. Ambos estuvieron presentes junto a lo más selecto del cine mundial en una celebración que se produjo en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts de Beverly Hills, en California.