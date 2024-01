Lluvia de críticas a Albert Pla por comparar a los asesinos de Carrero Blanco con héroes: "Das asco"

Itziar Ituño se ha convertido en la protagonista de la semana. El nombre de la actriz vasca, conocida por su participación en La casa de papel y otras series, ha estado durante estos días en boca de todos después de asistir el pasado sábado a una manifestación que se celebró en Bilbao a favor de los derechos de los presos de ETA.

Tras su participación en la marcha, la actriz protagonista de La casa de papel ha recibido innumerables críticas. Y no solo eso. Algunas marcas, como es el caso de BMW Lurauto, han llegado incluso a cesar sus relaciones contractuales con la actriz a raíz de la polémica. "En BMW Lurauto no nos vinculamos con ninguna ideología política, por lo que lamentados que se haya vinculado la imagen de Lurauto con cualquier tipo de acto de contenido ideológico", explicaba la firma hace unos días.

La manifestación tenía el lema de Konponbiderako Giltzak (Llaves para la resolución). Junto a Ituño, desfilaron miembros de Sare (un movimiento de apoyo a los presos de ETA), representantes de partidos independentistas catalanes, el exdirigente de la izquierda abertzale José Luis Elkoro y el exfutbolista del Athletic Endika Guarrotxena.

Itziar Ituño en la manifestación. Europa Press

La actriz no solo ha recibido críticas por parte de la sociedad en general, sino que también ha habido algunas personalidades conocidas que no han dudado en reprochar a Itziar su presencia en la marcha. Uno de ellos ha sido el colaborador de televisión Kiko Matamoros, quien ha criticado duramente a la protagonista de La casa de papel a través de una publicación en su cuenta de 'X' (antes Twitter).

"Itziar Ituño, esa muchacha ejemplar, activista a favor de la preservación del medioambiente, de la lucha de clases, etc. Resulta que tenía contratadas dos campañas con dos de las industrias más contaminantes del planeta: la aviación y el automóvil", ha escrito el colaborador.

[Más allá de Itziar Ituño: otros artistas o deportistas que manifestaron su apoyo a los presos de ETA]

Pero la realidad es que, además del fin de las relaciones contractuales de algunas marcas con Itziar Ituño y de las críticas recibidas en los últimos días, ha habido algunas figuras del mundo del espectáculo y el entretenimiento que han salido en defensa de la actriz.

Uno de ellos ha sido el actor Albert Pla. Durante una entrevista concedida a Europa Press por motivo del estreno de La Mesías, la nueva serie de Movistar +, el catalán ha salido en defensa de su compañera de profesión y ha dado su opinión al respecto.

"España es un país que sigue dividido entre los que creen que los que mataron a Carrero Blanco eran unos héroes y entre los que creen que eran unos asesinos. Yo creo que eran unos héroes", ha confesado. Unas palabras que no han sentado nada bien a los usuarios de las redes sociales, que no han tardado en cargar contra las palabras del actor.

"¿No estará buscando notoriedad y que le conozcan más allá de su pueblo?", "¿entonces asesinar a etarras te convertiría en un héroe plus?", "no hace falta saber nada más sobre este sujeto" o "Albert Pla, mendigando desde que empezó su carrera" han sido algunos de los comentarios que el actor ha recibido en las últimas horas en redes sociales. Por el momento, el actor no se ha manifestado al respecto.

Qué asco me ha dado siempre este tipo ,tanto sus ideas como su fisionomía . — Carlos Gutierrez (@carlosway84) January 17, 2024

España se divide entre personas normales y entre sujetos infames. El tal Pla es un ejemplo del último grupo. — ℳar (@MaggieGVdeE) January 18, 2024

España se divide entre personas normales y entre sujetos infames. El tal Pla es un ejemplo del último grupo. — ℳar (@MaggieGVdeE) January 18, 2024

Yo creí que está dividida entre los que piensan que das asco y los que piensan que das mucho asco. — 🇪🇸Pedro🇪🇸 (@P3dr000o) January 17, 2024

Q alguien diga semejante barbaridad me entristece. — dingdingdong (@didacumX) January 18, 2024

Sigue los temas que te interesan