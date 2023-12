La sorpresa de una americana al descubrir la 'escatológica' Navidad de Cataluña: "Caga regalos"

Dentro de las peculiaridades de la cultura de España están también aquellas tradiciones que se celebran en las comunidades autónomas y en Navidad afloran varias, como O Apalpador en Galicia o el Olentzero en el País Vasco. En Cataluña tienen al Tió de Nadal, al que le llaman también Caga Tió, y los famosos caganers que no faltan en ningún belén, elementos que han sorprendido mucho a una madre americana que está viviendo en Barcelona con sus dos hijas pequeñas.

Mientras las figuritas que están defecando son más conocidas en el resto del país, el Tió todavía no lo es tanto: un tronco sonriente y con barretina al que hay que dar de comer durante todo el mes de diciembre para que, una vez golpeado con palos y habiéndole cantando una canción típica, cague los regalos de Navidad. Lo nunca visto para Alexis Charbeneau, con más de 26.000 seguidores en TikTok, la red social en la que ha querido compartir esta tradición tan llamativa para ella.

Junto a sus hijas, ha explicado que tienen "un tronco que hace caca y que come comida cuando él quiere", desde principios del mes de diciembre, y "es la mascota de la Navidad aquí". "Luego, el 24 de diciembre, lo golpeamos con un palo ―sí, los niños lo golpean con un palo― y cantan una canción", continúa relatando, para concluir que "él caga regalos". Además, ha enseñado varios caganers, asegurando que tienen muchos y algunos con motivos infantiles, como Dora la Exploradora: "Es muy especial y divertido", resumía, pidiendo a los catalanes que le diesen más información en comentarios:

Los catalanes, obedientes, le dijeron en primer lugar que no se refieren a él como Caga Tió, sino como Tió de Nadal, explicando que también "se va un día a la montaña a buscarlo" y que es algo que trasciende la edad: "Mis hijas, de 23 y 15 años están deseando que cague el Tió". Apuntan que es "genuino catalán y en casa siempre lo hacemos, es lo que más les gusta a los niños", aconsejando que "cuando ya no tiene más regalos, mi Tió siempre ha meado porque es la manera de saber que no hay más".

