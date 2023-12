La réplica de una cubana que vive en Madrid a un comentario xenófobo: "No quiero aprovecharme"

Los extranjeros que llegan a España no solo se tienen que enfrentar al choque cultural inevitable, a los desafíos de encontrar empleo y un lugar para vivir, sino que también deben hacer frente a aquellos que mantienen viva la falacia de que las administraciones favorecen más a los de fuera que a los propios españoles. Menos mal que algunos de los que vienen a nuestro país responden de forma contundente, como lo ha hecho esta joven cubana que reside en Madrid.

Karen Hernández Álvarez llegó a nuestro país y decidió emprender, decantándose por abrir un bar en el centro de Madrid, trabajando ella misma en la reforma. Con más de 30.000 seguidores en TikTok, ha ido relatando cada paso y no ha dejado de agradecer las facilidades que se ha ido encontrando. Así, en un primer vídeo viral, decía que "cada día que pasa me enamoro más de España" y alababa "lo fácil que es lograr un proyecto", la "infinidad de productos que están al alcance de tu mano".

Ahondando en lo contenta que está aquí, Karen decía estar "maravillada" con estas facilidades, pero también "con la bondad de las personas", incidiendo en "la manera en la que esos trabajadores que están en esas empresas inmensas te dedican su tiempo, sus horas a asesorarte". Concluía asegurando que "no tengo nada negativo que decir" y exclamando un "¡viva España!":

A raíz de esta declaración de amor a España, un usuario escribió que "es mucho más fácil para los que vienen de fuera, para los que somos de aquí el compromiso social es más alto, aprovéchate tú que puedes" y ella no quiso pasarlo por alto, así que grabó un segundo vídeo en el que explicaba que lleva un tiempo viviendo aquí y en su contenido relata "todas las experiencias, que han sido muy bonitas". Deja claro que "estamos trabajando bien dura para la apertura de un bar en el barrio de Goya", pero afirma que "tengo españoles que comentan este tipo de cosas".

"Me encantaría, por favor, porque no tengo argumentos para responderle, por qué ustedes dicen que nosotros, los emigrantes, tenemos muchísimos más beneficios que los propios españoles", ha preguntado, ironizando sobre la posibilidad de saberlo para "seguir entendiendo este magnífico país y el criterio de muchos españoles, que está muy claro que conocen más este país que yo". No obstante, ha repetido que "es uno de los mejores países, te da los mayores beneficios si quieres trabajar y salir adelante; y no quiero aprovecharme de nada, quiero contribuir a que España sea cada día más linda":

Finalmente, Karen respondió otra cuestión explicando que "España te enseña a pescar, no te da el pescado, te ayuda si vienes con ganas de trabajar y salir adelante porque te forja un camino en el que debes trabajar para lograrlo".

