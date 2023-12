"Españolas, no estáis solas": la cómica reflexión de una joven con un novio 'adicto' al pádel

Seamos sinceros: son muchas las relaciones sociales que el pádel ha roto en estos años. Si un amigo cae en el circuito lo más probable es que le veas el pelo una vez al año y sea monotemático porque sus amigos entonces serán aquellos que compartan su afición, esos privilegiados con los que se toma ahora las cañas, siempre después de los partidos, claro. Aunque pretendíamos exagerarlo un poco, seguramente más de uno se haya sentido identificado y, por supuesto, más de una, como es el caso de Leire Ortiz García.

Esta joven tiktoker a la que le siguen casi 60.000 usuarios, tiene una cruzada pública contra el tiempo que el pádel le roba a su novio José. Fue el pasado verano cuando lanzó su primer "llamamiento a todas las novias víctimas" de este deporte, que "conviven con la enfermedad todos los días", para hablar de "una enfermedad para la que no hay solución, hay que aprender a vivir con ello". Avanzaba además que "lo llamarás a las siete de un lunes y te dirá que está en pádel, y un sábado por la mañana también".

"No le llegará con estar contagiados: quieren contagiar a sus familiares, a su grupo de amigos, y cuando ya los tienen todos, van a por los del trabajo", seguía enumerando con mucho humor, quejándose que no paran ni con el calor porque "juegan a las diez de la noche": "Y empiezan a tener como idas de olla, se piensan que son números. 'Mira, cariño, soy un 5,2'", bromea, abordando también la cuestión del gasto en palas nuevas para concluir con un mensaje de ánimo al decir a las "novias de España, no estáis solas".

Tras este primer vídeo en verano, Leire no oculta su hartazgo por el pádel en las redes sociales y estos días ha vuelto a la carga. Esta vez lo que ha mostrado es una selección de sus mensajes con José en los que él decía en repetidas ocasiones que no podía hacer tal o cual cosa porque tenía partida:

Para ahondar sobre el tema, Leire ha publicado otro vídeo en el que vuelve a dar su testimonio como afectada en Convivir con un adicto al pádel parte 2. "No tiene suficiente con jugar partidos cada día y cada fin de semana, sino que ahora vienen con las ligas por equipos", anticipa, reconociendo que tuvo que buscar en Google qué era la Liga Lapi, "una liga internacional amateur que me está dando dolor de cabeza".

"Que si tiene que hacerlo ya porque tienen descuento y, si no, no les dan las camisetas; que si tienen que llegar al máster, que es el Salamanca y van los mejores de Portugal, España e Italia, pero ¿qué he hecho yo?", se pregunta. "Y cuando crees que todo se ha acabado llega la de veteranos, más de 40 palos, pero tranquilo que con 39 puedes jugar... Si es que seguro que también hay para niños. Sí, hay para niños. Pues ya estamos todos", concluye:

Sus vídeos acumulan millones de visitas y seguramente habrá más capítulos de la saga, estaremos pendientes.

