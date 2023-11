El mal trago de Oscar despiezando un pollo por primera vez se hace viral: "Es mi mayor miedo"

Cuando salimos al fin de casa de nuestros padres nos topamos de frente con la vida adulta y sus consecuencias, para bien y para mal. Lo que hasta ahora nos lo habían dado más o menos masticado se le aparece a los jóvenes como un muro insalvable: desde las cosas más grandes ―como hacer frente a las facturas― a las más pequeñas, como puede ser cocinar. Lo más temido para Oscar era tener que manipular un pollo, por eso quiso grabarse haciéndolo y ahora las imágenes ya han sido vistas por millones de personas.

Oscar Font, con más de 632.000 seguidores solo en TikTok, es un joven creador de contenido de 23 años que ha compaginado sus estudios de Periodismo en la UAB con su faceta en las redes sociales. Como tiktoker, suele contar experiencias personales y ofrecer todo tipo de tutoriales aunque en este caso será mejor que veamos a otros si lo que pretendemos es aprender a cortar un pollo porque finalmente su hazaña ha sido más humorística que otra cosa.

Su objetivo original no era ese, sino imitar otro vídeo viral en el que sale un hombre explicando todo el proceso de despiece, algo que te garantiza poder hacer más preparaciones con el alimento gastando menos dinero en el supermercado. Sin embargo, el asco que le produce a Oscar tanto el olor de la carne fresca como su tacto le han llevado a romper todos los récords de arcadas publicadas en TikTok. "Llevo más de un año independizado, viviendo completamente solo, y me voy a enfrentar a mi mayor miedo", dice al comienzo.

"No puedo, de corazón"

A partir de ahí, se suceden cuatro minutos y medio en los que Oscar lucha contra esa bestia que es un inofensivo pollo sobre la encimera: "Somos una generación muy preparada académicamente, estamos formados en muchas cosas, pero a mí no me hagas cortar esto, te lo pido por favor", valora con ironía, dándose ánimo a sí mismo al recordarse que "soy un adulto funcional" y repitiendo que esto es algo que ha visto hacer a su madre muchas veces, sin dejar de exclamar que "no puedo, no puedo de corazón, que no puedo".

@oscaarfont Cortando un pollo por primera vez en mi vida… me siento orgulloso de ser adulto, pero el mal rato que he pasado pa’ mí se queda. ♬ sonido original - Oscar Font

"Oscar, Dios santo, es coger un pollo, cari, y ponerlo en una bandeja", se repite a sí mismo, como en un desdoblamiento de personalidad, sin poder evitar las arcadas. "Necesito que venga mi madre a ayudarme", llega a decir, aunque finalmente empieza a dar los cortes y acaba saliendo airoso: "Me acabo de convertir en una persona adulta, nunca me he sentido tan orgulloso de mí", concluye tras separar las dos pechugas enteras, los dos muslos y las alas, enseñándoselo ya a más de 13,2 millones de usuarios en TikTok. No obstante, son muchos más en otras redes sociales los que han visto el mal trago de Oscar, sobre todo en X, donde le han caído no pocas críticas:

Y mira que ya vienen limpios por dentro, si les tiene que quitar las entrañas le da un infarto 🤡😂 — Saúl (@BCSaulG) November 21, 2023

No sé que decir, supongo que culpar al Gobierno no será suficiente. Ha creado y sigue creando generaciones de cristal, sin capacidad de pensamiento crítico personal y sin cualquier capacidad que te permita vivir sin depender de tener todo hecho a cambio — Padronso (@TitoPadronso) November 21, 2023

Sociedad de Cristal — Mark Guasch 🇪🇺🇨🇭🇦🇩 (@MarkGuasch1) November 22, 2023

O esto es una parodia, o el mundo está completamente jodido. — Keano (@KeanoETH) November 22, 2023

El hombre blandengue del que hablaba El Fary — Mayito (@RM_Mayito) November 21, 2023

Que vuelva la mili — Ikarito$$ (@Ikarito10) November 21, 2023

En este caso, han sido comentarios más centrados en el aspecto generacional, pero habría que ver cómo se enfrentan ellos a un pollo entero, todo hay que decirlo.

