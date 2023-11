La 'declaración de amor' con libros que su ex hacía a escondidas dos años después de dejarse

Todo se puede decir con libros. Incluso que tu expareja ha dejado un recuerdo tan grato en tu vida que no quieres dejar de compartir tus lecturas con ella. Esto es lo que ha descubierto una joven tuitera de Madrid, sorprendida al haber sido consciente años después de que quien había sido su chico continuó tiempo despiés de la ruptura llenando una carpeta compartida de literatura a la que ella podría acceder sin problema.

En tiempos en los que el bloqueo en redes sociales suele ser la forma habitual de decir adiós en una relación de pareja, el gesto de este chico se ha hecho viral rápidamente y, de hecho, la tuitera ha decidido borrar su publicación, de ahí que compartamos capturas de pantalla a las que les hemos eliminado las señas porque la historia lo merece. Lo que le sucedió es el equivalente virtual a encontrarse con una caja llena de recuerdos que desconocías, pero que estaban ahí.

"Hoy me dio por mirar el Drive y recordé que tenía una carpeta compartida con un ex en 2016", empezó explicando la chica en referencia al servicio de Google en el que puedes almacenar archivos en la nube y compartirlos con quien decidas. "Él sabía que no podía comprar libros todos los meses (me encanta leer) y los descargaba y los metía ahí", recordó la joven, observando que se había dado cuenta de que "siguió metiendo libros durante dos años" después de dejarse:

La tuitera acompañó su tuit de una captura de pantalla de los documentos en el Drive, donde se ven varios PDF de diferentes libros y también carpetas con el nombre de diferentes autores. Ella y su ex salieron durante el 2016, pero efectivamente las fechas que se pueden comprobar nos remontan a 2017 y 2018, dos años después:

Después del revuelo que ha generado el tuit, la chica escribió un segundo mensaje en el que pide a sus seguidores que "no se fijen en los libros, sino en el detalle", explicando que "no acabamos bien, pero él siguió haciendo eso y me parece un detalle". Además, ha tenido que aclararles a los que la animaban a volver con él que no está dispuesta porque formó parte de "una etapa que ya pasó, tengo mi vida y él tendrá la suya":

Finalmente, añadía una reflexión: "Las relaciones son para saber lo que quieres y lo que no, dicho queda".

