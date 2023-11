El vídeo del brutal manotazo de Maluma a un fan en pleno concierto por agarrarle fuerte del brazo

No es la primera vez que le ocurre. El cantante colombiano Maluma ha vuelto a protagonizar un encontronazo con uno de sus fans. Hace unas semanas, durante uno sus conciertos en Estados Unidos, el reggaetonero vivió una desagradable situación con una seguidora. Ocurrió, concretamente, en la ciudad de Nueva York. Tras el show, Maluma decidió agradecer a sus seguidores el apoyo que le brindan cada día y, junto con su equipo de seguridad, saludó a los fans una vez terminó su actuación en el Madison Square Garden.

Sin embargo, lo que el artista no hubiera esperado nunca es que, segundos después de iniciar la ronda de saludos con sus fans, una seguidora iba a tocarle los genitales. Ante esta incómoda situación, el artista no dudó en reprender a la joven. Y aunque no se pudo saber con exactitud qué fue lo que le dijo en ese momento, lo que está claro es que el artista le recriminó su inapropiada actitud.

Ahora, pocos días después de lo ocurrido, el artista ha vuelto a protagonizar un nuevo encontronazo con uno de sus seguidores. En esta ocasión ha sido con un hombre que esperaba al artista detrás de la valla de seguridad del recinto donde el artista estaba ofreciendo su concierto. Al igual que hizo en el anterior show, en un momento determinado el cantante decide acercarse al público. Y es precisamente en ese momento cuando se produce el encontronazo que ya se ha viralizado en redes sociales.

Las imágenes dejan dudas sobre qué es lo que ocurrió entre el colombiano y el asistente al concierto. Sin embargo, todo parece apuntar que al reggaetonero no le gustó que el fan le agarrara durante tanto tiempo sin su permiso. De hecho, en las imágenes puede verse como Maluma comienza a saludar al público. Cuando llega a este chico se detiene, ya que se aprecia como el joven no suelta en ningún momento al cantante.

Y es en ese momento cuando, fuera de sí, el artista le propina un brutal manotazo. El agarrón de brazo es tan fuerte que el joven llega incluso a perder el control de su cuerpo y cae sobre otra persona que se encuentra cerca. Algunas personas que estaban allí presentes han asegurado que el seguidor agarró fuerte de la mano al cantante llegando a hacerle daño.

El vídeo, publicado hace unos días por una cuenta de TikTok dedicada a subir imágenes del artista, se ha viralizado rápidamente. En la actualidad, las imágenes del encontronazo entre Maluma y el fan han superado las 500.000 reproducciones y han alcanzado más de 400 'me gusta'.

Entre los comentarios, existe diversidad de opiniones. Algunos critican la actitud del artista, sobre el que aseguran que no puede sobrepasar los límites y que, bajo ningún concepto, puede hacer eso. Sin embargo, la propia cuenta que ha publicado el vídeo y otros usuarios han la actitud del fan que, según afirman, agarró e hizo daño al artista.

"El señor no lo soltaba y le hizo daño en la mano a Maluma", ha apuntado una usuaria. Otros, por el contrario, han dado su opinión criticando la actitud del artista y han reprochado que, en caso de que no quiera tener contacto con los fans, no baje a saludarlos en los conciertos.

