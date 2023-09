El truco 'infalible' de un 'tiktoker' para estar en la misma clase que sus amigos: "Funcionó"

Días de llegadas a las aulas en nuestro país. Tanto los niños más pequeños como los universitarios o los estudiantes de Formación Profesional han empezado el curso en España y no son pocos los que habrán fruncido el ceño al enterarse de que no estarán con sus amigos en la misma clase. Todos ellos pueden albergar una pequeña esperanza si ponen en práctica el truco de Izanoviedo, el tiktoker asturiano al que todo el mundo confunde con Quevedo (el cantante).

Con más de 1,2 millones de seguidores en la red social, el joven ha compartido su sabiduría para los que "no habéis tenido la suerte de que os toque con nuestros amigos" rememorando lo que él mismo hizo en el pasado. "No sé cómo será en tu colegio, pero en el mío publicaban unas listas con las clases y los nombres, así que todo el mundo sabía a qué clase iba", ha comenzado explicando, aconsejando que "lo antes posible" pongan en práctica el truco.

"Tienes que ir a la clase, a la que tú te quieras cambiar con tus amigos, y picar en la puerta lo antes que puedas. ¿Qué vas a decir? Pues te lo explico, porque en esos días los profesores no se enteran de una, no tienen las listas todavía y están rayados porque pasa de todo. Ese es tu momento para inventarte una mierda y cambiarte de clase", asegura, dando además algunas claves en primera persona para ser más convincentes.

"Tu mentira será verdad"

"Tienes que estar superseguro de ti mismo, picar en la puerta y entrar, diciéndole 'hola' al profesor por su nombre y añadiendo que 'me han cambiado de clase', ¿sabes lo que quiero decir?", pregunta el tiktoker, poniendo un ejemplo práctico: "Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Puedo hablar contigo? Mira, es que me acaban de cambiar de clase, me acaban de decir que venga aquí porque en el A pusieron uno de más y están muy llenos, así que me mandaron al C y que me apuntaras en la lista":

"Los profesores no se enteran de nada", ahonda el joven, concluyendo que "podéis tener dos cosas: suerte, y que el profesor no diga nada, os apunte en la lista y ya está, os quedáis" o, en el caso de fracaso, "que el profesor pregunte y, pues chico, por lo menos lo han intentado". "Yo cuando lo hice me funcionó, te lo prometo, no sé si no se dieron cuenta nunca o muy tarde y ya no me podían cambiar", afirma, aconsejando que "si vas con seguridad, tu mentira se convierte en una verdad".

El vídeo supera ya las 1,2 millones de reproducciones, acumulando también muchos comentarios. Uno asegura que "sí, me funcionó" y otro ha contado que "me metí a la otra clase y al cambiarme me dijeron que le daba pena porque ya pasé un día, así que me quedé". Otros apuntan que "mis profesores tienen listas ese día y la pasan" y que "nos colocan por orden de lista, así que no puedo". Prevén también que habrá "parte el primer día de clase" y aconsejan ser más sensatos e "ir a Secretaría y pedir que te cambien, que no te encuentras a gusto con tu nueva clase".

