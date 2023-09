Llados carga contra Piqué por ofrecer su curso gratis en la Kings League: "Está echando un poco de panza"

Que Gerard Piqué es un hombre vinculado a las polémicas es toda una realidad. En los últimos días, el exjugador del F.C Barcelona se ha situado en el punto de mira por varios motivos. El pasado miércoles, su exmujer Shakira deslumbró en la Gala de los MTV Awards con una actuación de casi diez minutos que no dejó indiferente a nadie. La colombiana se dio un baño de masas interpretando su canción con Bizarrap, en la que lanza varios dardos a su expareja. Ante la provocación, el exfutbolista no tuvo más remedio que tirar de redes sociales y publicar un tweet que fue muy criticado por los usuarios. "A nivel mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo", aseguró Gerard Piqué.

Pero esta no ha sido la única polémica en la que se ha visto envuelto el que fuera jugador del F.C Barcelona. Esta semana, Gerard Piqué se sentó junto a Ibai Llanos para realizar un directo en Twitch, donde los dos anunciaron las novedades de la próxima final de la Kings League. Durante la retransmisión, el creador de contenido y el exfutbolista confirmaron que la final del que se ha convertido ya en uno de los eventos del momento será en esta ocasión en Málaga.

Pero como suele ser habitual en este tipo de charlas, la conversación entre Ibai Llanos y Gerard Piqué dio para mucho más. Hablaron de anime, de la Kings League, del pasado de Piqué en el Barça e incluso de su eterna rivalidad con los aficionados del Real Madrid. Sin embargo, ha habido un momento de la charla que no ha pasado desapercibido y que no ha sentado nada bien a una persona en concreto. Se trata del 'influencer' Amadeo Llados, que ha criticado duramente a Gerard Piqué por las palabras sobre el curso de motivación personal que el 'youtuber' fitness ofrece a sus seguidores.

Fotografía de Ibai Llanos junto a Gerard Piqué.

Todo comenzó con el anuncio de la final de la Kings League. Este año se jugará en Málaga. Pero esto no ha sido lo que ha indignado a Llados. Al hablar del evento, Piqué expresó la siguiente idea: "¿Metemos una entrada + pack Llados + curso de Llados?". La ironía con la que se dirigió el exjugador del F.C Barcelona al curso del influencer no sentó nada bien al creador de contenido, que no ha tardado en cargar contra Gerard Piqué y su actual aspecto físico.

"Mi curso no es gratis, Piqué. Yo no sé si jugaba al tenis o al fútbol, pero me han dicho que desde que se ha retirado está echando un poco de panza. Creo que me han dicho también que no va al gimnasio", ha comentado Llados. El influencer del mundo fitness no ha dejado indiferente a nadie con sus palabras y ha aprovechado la ocasión para lanzar una irónica propuesta al exjugador.

"Ei, Piqué. Esto no puede ser, macho. Tenemos que crear a ese hombre que admiramos y respetamos, tío. A mí me encanta ayudar. Vamos a meterle caña, tío. Unos burpees aquí en la mansión y te voy a enseñar cómo se hace", ha añadido. Las palabras del influencer se han vuelto virales en redes sociales. Varias cuentas han sido las encargadas de difundir el vídeo, que ya supera las 400.000 reproducciones y acumula los 4.000 'me gusta'.

Quién es Amadeo Llados

Todo el mundo le conoce por repetir constantemente en sus frases palabras como "panza" o "mileurista". En los últimos tiempos se ha convertido en una de las figuras con más repercusión en redes sociales por sus polémicos vídeos. En la actualidad, suma 400.000 seguidores en Instagram y más de dos millones en TikTok.

[Shakira vuelve a la carga contra Piqué: "Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo"]

En sus vídeos se presenta a sí mismo como un "emprendedor" que busca ayudar a los jóvenes a ser ricos. Llados era piloto de Moto2 y estudiante de Periodismo, aunque llegado al cuarto curso decidió dejar la carrera. Según él mismo afirma, durante un tiempo llegó a tener apenas 50 euros en su cuenta bancaria. Sin embargo, en la actualidad se considera un millonario de éxito que se pasea por Madrid con sus Lamborghinis.

A menudo, comparte consejos en redes sociales. Pero la realidad detrás de Llados es su ambición empresarial. El joven ofrece una serie de cursos que promocionan sus afiliados y a los que les paga un porcentaje por cada persona que se inscribe al curso gracias a ellos. El curso tiene un coste de 100 euros y los afiliados se llevan 30 euros por cada suscripción que consigan.

Sus discursos no dejan indiferentes a nadie. Con el objetivo de mejorar a nivel personal y convertirse en un millonario de éxito, Llados propone a sus seguidores que se levanten cada día a las cinco de la mañana y se pongan a hacer ejercicio. Además, recomienda comer cinco huevos, ya que no apoya los desayunos tradicionales. Una de sus frases más famosas es: "Pan con mermelada, miro al otro lado, 'croissant' con 'fucking' café".

Sigue los temas que te interesan