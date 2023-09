'Art attack' versión troleo: Jordi Cruz se mofa de las "momias alienígenas" del Congreso de México

Lo ignoto siempre levanta pasiones. Su existencia genera programas de televisión, vídeos y miles de debates. El último gran hallazgo que se ha producido en esta línea, no obstante, ha provocado estupor en todo el planeta. Se trata de la muestra de varios cadáveres de seres que no serían procedentes de nuestro planeta ni tampoco propios de la evolución humana. Es decir, de extraterrestres.

Así lo ha anunciado Jaime Maussan, periodista y ufólogo de origen mexicano, que encontró estos cadáveres de "momias alienígenas" en Perú. Sin embargo, sus descubrimientos han sido expuestos en la Cámara de los Diputados de México en un evento que ha generado una enorme repercusión y que ha abierto una gran discusión en todo el mundo.

Seguidores de los misterios relacionados con ovnis y todo lo que tiene que ver con el espacio exterior han vivido un momento único. Los cuerpos mostrados en México, descritos como "reales" por el experto, han dejado sin duda una de las imágenes del año. Estos restos, dos pequeños organismos, fueron dispuestos en dos grandes cajas que contenían dos ventanas de cristal para que pudieran ser vistos por todos los asistentes y por los medios de comunicación. Una exhibición única en el mundo.

Un servidor se basa en sustento: a) Enmienda del Senado EUA sobre evidencias biológicas de inteligencias no humanas para la NDAA 2024; b) Dictamen Científico del ADN por el Dir. del Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud de la @SEMAR_mx c) más evidencia. ¿Qué hacemos? pic.twitter.com/I9yQgIYuOX — 💧J. Alberto (@admpubmx) September 13, 2023

El episodio tuvo una enorme cola de comentarios que se complementaron unas horas más tarde con el anuncio de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). Este ente ha creado el cargo de director de investigación de 'Fenómenos Aéreos No Identificados' -los conocidos hasta la fecha como ovnis- tras estudiar las conclusiones de un informe independiente sobre los avistamientos.

Con este nuevo cargo, apuntaron, intentarán "centralizar las comunicaciones, los recursos y las capacidades analíticas" con objetivo de establecer una base de datos rigurosa y transparente. El informe aclara, en cualquier caso, que no hay indicios de que se trate de naves extraterrestres.

[Esta web oficial recoge los avistamientos de ovnis y está respaldada por el Pentágono]

Y la última reacción ha sido la de Jordi Cruz, presentador del programa Art attack, emitido desde finales de los noventa hasta 2004 en España. El conductor de este espacio se lo tomó con humor y publicó un vídeo donde comparte el proceso de creación de la momia alien usando como base un juguete o esqueleto de Halloween.

Aunque no hace ninguna referencia directa al suceso del Congreso mexicano, la broma está clara. Y ha sido bastante bien recibida por parte de sus no pocos seguidores en Twitter: ha recibido miles de 'me gusta' y de aplausos a semejante 'troleo'. Los comentarios se alineaban en aplaudir a Cruz. Él ha respondido agradeciendo junto a su creación y exponiendo cómo aquel formato mítico de televisión volvía a ser tendencia.

Como hacer tu Alien Momificado :) pic.twitter.com/BFRvk0sJfa — Jordi Cruz (@JordiCruzPerez) September 15, 2023

Otro que reaccionó al hallazgo mexicano fue Iker Jiménez. Al presentador le parece un fraude que no merece, al menos por el momento, que le dedique más tiempo que los cinco minutos que dura el vídeo en el que ha abordado el tema desde sus redes sociales. Una reflexión que no ha dejado a nadie indiferente: a sus fieles les ha parecido un ejercicio de honestidad necesario y a sus críticos una forma de obviar la investigación que se está realizando. Unos y otros lo han puesto en la palestra.

Jiménez ha dicho que se trata de un fraude "al nivel de las sirenas del siglo XIX". El comunicador ha sostenido que "no tengo nada contra ningún investigador", pero defiende que él ha rodado mucho en esas zonas de Perú y conoce el funcionamiento de este entramado: "He desenterrado y he conocido a huaqueros, y lo que hacen los ladrones de tumbas, he estado con ellos en la noche", ha zanjado.

