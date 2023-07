Gerard Piqué estalla tras ser abucheado por su último feo a Shakira: "Soy campeón del mundo; vosotros, nadie"

La guerra pública entre Shakira (46 años) y Piqué (36) parece no tener fin. Desde que anunciaran de manera conjunta su separación sentimental el verano pasado, la artista, a golpe de canción y el deportista, con gestos mucho más evidentes -desde lucir un Casio hasta llegar en Twingo a su puesto de trabajo- se han lanzado unos dardos que todavía hoy no paran de sucederse.

Este pasado fin de semana, en Madrid, tuvo lugar la final de la Kings and Queens League, en la que Piqué está vinculado empresarialmente junto a su socio, el streamer y youtuber Ibai Llanos (28). Con el estadio Cívitas Metropolitano lleno hasta la bandera, al escenario salió a cantar Manuel Turizo cuya elección musical levantó ampollas. Entonó su último gran éxito, Copa vacía, un tema en colaboración con Shakira.

Parte de la letra cantada por la madre de los hijos de Piqué dice lo siguiente: Siempre estás ocupado con tanto negocio. Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio / Relájate aqui en el sofá y dame tu atención / No hay que ser poeta pa' endulzarme el oído. Suelta el teléfono, usa tus manos conmigo / Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo.

[Shakira vuelve a la carga contra Piqué: "Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo"]

Manuel Turizo cantando "Copa Vacía" de Shakira en el evento de la kings league de Piqué. El ex siempre la tendrá presente y se agarrara de ella. pic.twitter.com/D4Tdp9xDm1 — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) July 29, 2023

Mientras Turizo hacía su performance y la voz de Shakira sonaba -eso sí, en playback-, Piqué abandonó el lugar en el que se encontraba para no ser captados por las cámaras y el público, al considerarlo un feo a su expareja, empezó a gritar el nombre de Shakira en señal de apoyo a la artista, que ha confesado que el que era su pareja la engañaba con otras mujeres.

Momentos después, en la discoteca Fitz, de Madrid, uno de los place to be de la capital en estos días, más de 7.000 personas, al ver cómo Piqué tomaba el micrófono para pronunciar unas palabras, lo interrumpían y volvían a corear el nombre de la creadora de Hips don't lie.

[El "estudiado" cambio de estilo de Shakira: por qué viste diferente y su nueva predilección por el lujo]

Ay @3gerardpique a donde vaya siempre se la recordarán, ese es su karma!!!

Repetirá mil veces que le resbala todo pero se quema por dentro de la rabia!!

…@shakira siempre gana!!!😮‍💨😮‍💨 pic.twitter.com/8rJ79oQ2ae — Monica 💫 (@moviriv) July 30, 2023

Entonces, Piqué no pudo más y fue cuando estalló contra los presentes. Sin dudarlo, dijo: "¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Me da igual, soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie. Sois unas marionetas". Para finalizar, y a modo de chanza, su amigo y excompañero de la Selección Española de Fútbol, Iker Casillas (42), pedía al DJ que pusieran Waka, Waka, la canción del mundial de 2010 bajo la que Shakira y Piqué se conocieron y enamoraron y que fue la banda sonora de la victoria de La Roja en Sudáfrica.

