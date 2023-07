El "estudiado" cambio de estilo de Shakira: por qué viste diferente y su nueva predilección por el lujo

Shakira (46 años) ha dado un giro radical a su vida desde que salió de Barcelona el pasado abril. Evidentemente ha cambiado de ciudad y de rutina. Pero también ha hecho modificaciones en su armario, optando por estilismos mucho más glamurosos y chic. Aquellos outfits solía reservarlos para sus videoclips y galas de televisión, pero ahora se han vuelto una constante en sus apariciones públicas.

La cantante colombiana mantenía una línea boho y algo hippie, en la que predominaban las prendas holgadas, las zapatillas y los complementos como gorros o boinas. Aunque no se ha desprendido por completo de ellas, en las últimas semanas la intérprete de Acróstico ha seguido otro estilo en el que las piezas protagonistas son los tacones y los bolsos.

Cabe destacar que este cambio de estilo no sólo responde a su nueva vida personal. Shakira se ha convertido en un rostro habitual de las galas más prestigiosas, eventos musicales y programas de televisión que requieren cierto glamour. No es la primera vez que ocurre, teniendo en cuenta que alcanzó la fama a finales de los 90, pero ahora, más que nunca, es ella una de las grandes protagonistas de los photocalls, las alfombras rojas y las portadas de revistas.

Tras su ruptura con Gerard Piqué (36) y la ola de canciones que sucedieron a la separación, la artista colombiana ha vuelto a ser una de las más aclamadas de la música y un modelo a seguir para muchas mujeres. De nuevo tiene cabida en un público joven que le permite explorar nuevas áreas. Incluso, en la moda.

La experta en moda María Verardini confirma a EL ESPAÑOL que la evolución del estilo de Shakira no es más que una "perspectiva sobre su identidad artística y personal" y que viene ocurriendo desde su primer contacto con la fama.

"Su cambio de estilo se debe en gran medida a una madurez personal artística y a un deseo de explorar diferentes facetas de su personalidad. Como artista global, Shakira ha pasado por diversas etapas en su carrera y, de manera natural, su imagen ha evolucionado para reflejar esas transiciones. Desde sus comienzos más rockeros hasta su enfoque en la música latina y su incursión en la música más pop, cada etapa ha venido acompañada de un nuevo look que ha captado la atención del público y la industria", recuerda Verardini.

Shakira con su llamativa gabardina 'NO', de Viktor & Rolf. Gtres

No obstante, su cambio actual, en opinión de la experta, es "más artificial y estudiado", con el fin de "llegar a un público mucho más joven en el que ella, como cantante y celebrity de moda, no estaba posicionada". No sólo lo ha hecho en términos de estilo, sino también en el ámbito musical, uniéndose a artistas como Bizarrap, de apenas 20 años.

En esta etapa de renovación, Shakira también ha puesto el foco en las marcas de lujo, reflejando "su estatus como icono internacional". Es una manera, además, de demostrar su "evolución personal, queriendo comunicar una nueva faceta de su identidad artística y personal, una que se traduce en una mujer empoderada, segura y con una visión clara de su lugar en el mundo", explica la experta consultada por este periódico. A través de su ropa y elecciones de diseño, la cantante "busca expresar su confianza y dicha evolución".

Desde finales del año pasado, el más difícil en su ámbito personal, Shakira ha colaborado con un sinfín de marcas de lujo, en diferentes escenarios. Trabajó con Burberry en su campaña de Navidad de 2022, "marcando un punto de inflexión en su posicionamiento en el sector de la moda, ya que la firma británica es sinónimo de elegancia y sofisticación", dice la experta en moda.

Recientemente, también apareció en el desfile de Alta Costura Otoño/Invierno 2023-2024 de Fendi, donde "se denotaba un look trabajado previamente por un experto". La cantante, además está usando la moda y las firmas de lujo "para reivindicar ciertos pensamientos, como ocurrió en el desfile de Viktor & Rolf y su gabardina creada en 2008 con un 'NO' en formato extra grande".

Shakira con una camisa de seda Versace en el circuito de Fórmula 1 de Barcelona. Instagram

El cambio de Piqué

Shakira no ha sido la única que ha modificado su forma de vestir. Tras la ruptura y el inicio de su nueva relación con Clara Chía, Gerard Piqué también hizo modificaciones en su armario, "reforzando su imagen relajada, en la que predominan las líneas sencillas y las propuestas con un estilo muy casual". Así lo explicó a este medio Jesús Reyes, periodista experto en moda, estilista y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación, después de que el futbolista recibiera comentarios en tono de humor acerca de sus outfits, de parte de sus compañeros de la Kings Leaque

"Refleja, en primer lugar, su personalidad. Y segundo, el modo de vida que lleva junto a su joven novia", comentó el experto. "Se siente relajado en esta nueva etapa y lo demuestra vistiendo así", añadió entonces.

