La hija de Manolo Escobar: "La gente escucha que mi padre dejó 10 millones de euros y va a ver qué saca"

El próximo 24 de octubre de 2023 se cumplen 10 años de la muerte del legendario artista Manolo Escobar. Un redondo y emotivo aniversario que su única hija, Vanessa García Marx, va a vivir con especial ilusión. Vanessa está preparando un gran concierto homenaje en honor a su padre, que tendrá lugar el próximo 6 de noviembre en el Teatro Calderón de Madrid.

Cuando EL ESPAÑOL contacta con García Marx para hablar de este proyecto, ésta no puede ocultar la felicidad o el sentimiento de realización que le produce emprender este reto con la memoria de su progenitor. El orgullo de hija habla por ella. Vanessa está feliz con este tributo -también un tanto nerviosa por que todo quede perfecto en el gran día en honor al celebérrimo Escobar-, y nada le empaña este excelso momento.

Ni siquiera la aparición en su vida -y en los medios de comunicación- de un hombre llamado Julián Montiel Peña, quien sostiene ser hijo biológico de Manolo. La historia se repite para la familia del artista. Vanessa no le da ningún crédito a este señor, pero su voz sí denota enfado y, sobre todo, cansancio. Lo único que le preocupa es que se ensucie la imagen de su padre. Por ahí no pasa.

[Hablamos con Julián, el presunto hijo de Manolo Escobar que pide pruebas de ADN: "No lo hago por dinero"]

Vanessa García Marx en una imagen de sus redes sociales.

Vanessa, cuéntenos detalles de ese concierto por el que tanto trabaja últimamente.

Estoy muy ilusionada con este proyecto porque este año es el décimo aniversario, el 24 de octubre. Me hacía ilusión preparar algo para mi padre, un concierto con diferentes artistas. Unos que trabajaron con mi padre, y otros porque lo querían mucho o él los admiraba. También habrá generaciones de artistas más jóvenes, como algunos de Operación Triunfo.

¿En qué consistirá?

Cada uno se va a animar a cantar un tema de mi padre. También me gustaría terminar con el Viva España, que se cumplen 50 años desde que mi padre lo cantó. Mi padre la grabó en el 73. Será un bonito recuerdo, con fotos y con cosas. En principio, tengo el Teatro Calderón reservado. El 24 de octubre es el aniversario, pero el concierto se va a hacer el 6 de noviembre.

¿Por qué no coincide con el fallecimiento?

Quería hacerlo el mismo día del fallecimiento, pero los teatros de Madrid, los más importantes, todos tienen funciones entre semana. Por eso lo dejo para dos semanas después. Es un gran esfuerzo, yo no puedo producirlo sola. Por eso, necesito patrocinadores que quieran colaborar con nosotros y lo que quiero es que sea a beneficio de Cris contra el cáncer, ya que mi padre murió de cáncer. Además, también irá a medias a la fundación Garrigou, que trabaja en la formación de niños con discapacidad. Yo tengo un hijo que tiene síndrome de Down.

Estoy en la búsqueda de sponsor. Necesito buscar el apoyo de diferentes marcas. El director musical será Raúl Ramos, pianista que trabajó con mi padre muchos años y también trabajó con Raphael. Los artistas vendrán a cantar gratuitamente. Los gastos serán el alquiler, los músicos... Algunos vendrán desde Sevilla, Murcia... y hay que facilitarles la estancia y el traslado. Mi idea es que sea benéfico.

¿Con quién ha contactado? ¿Puede darnos algún nombre?

Hablar he hablado con mucha gente. Al principio les hablé del 24 de octubre como fecha, pero tengo que volver a contactar de nuevo con todos para decirles que será el 6. Te cuento con los que he contactado, y me han dicho que sí. Charo Reina y Marian Conde, las dos trabajaron con mi padre. Artistas más actuales: Raúl, Jorge González, Soraya, Lorena Gómez, Loreto Valverde, Bibiana Fernández, Los del Río, Silvia Pantoja, José Salazar, Javi Cantero -hijo del Fari-, Raúl El Balilla, Los del Guadalquivir.

¡Menudo plantel!

Estoy a la espera de Antonio Orozco, pero en esas fechas normalmente está en América. A Raphael también lo tengo pendiente. Al representante de David Bisbal también le he escrito. Miguel Poveda me hace mucha ilusión, mi padre lo admiró mucho. Está complicado lo de Poveda por un tema de exclusividad. Me hubiera gustado mucho que viniera. A Bertín Osborne también lo he tocado, pero con lo que tiene ahora... Francisco también. Estoy haciendo todo el trabajo de producción; hablar con los artistas y cerrarles.

Vanessa junto a su padre cuando ella era pequeña. Redes Sociales

Hace un tiempo, confesó que también estaba trabajando para abrir un museo en nombre de su padre...

Sí, claro. El museo es otra ilusión que yo tengo para mi padre. Está resultando más complicado porque para hacer un museo tengo que tener un apoyo de una institución o de un ayuntamiento. He contacto con Benidorm y con El Ejido. Está muy complicado todo. De momento, nadie se está movilizando para hacerlo. Mi padre tenía una colección de cuadros muy interesante a nivel cultural.

¿Podría explicar a qué se dedica la hija de Manolo Escobar?

Pues, mira, estudié Periodismo. Luego empecé Arte Dramático, aunque no lo terminé. Luego hice un Máster de Periodismo Audiovisual. Siempre digo que la reina Letizia fue una de mis profesoras en ese máster. Y su tía abuela, Marisol del Valle, fue mi profesora de locución.

¿Cómo era Letizia como profesora?

Letizia me pareció divertida y súper simpática. Se nota que su profesión le encantaba. Es una persona apasionada de su profesión. Seguro que debe echarla de menos. Era divertida, pero también muy estricta. Lo que nos enseñaba era cómo hacer directos para informativos de televisión. Nos enseñaba a tener seguridad en nosotros mismos. Me pareció maravilla. Nadie podría desempeñar el trabajo de ser la Reina mejor que ella.

Usted ha hecho mucha televisión.

Yo he trabajado casi toda mi vida en el periodismo, en la televisión. He trabajado como reportera de televisión, en programas de casi todas las cadenas: TVE, Antena 3, Cuatro, Telecinco, LaSexta, en Telemadrid y en Localia, cuando existía.

En El método Gonzo, por ejemplo, me lo pasé fenomenal. En Las mañanas de Cuatro, con Concha García Campoy, también estuve. En los últimos años estoy haciendo cosas como actriz. He hecho episódicos de series de televisión. También he hecho microteatro. Es impresionante meterte en una sala pequeñísima y encontrarte con 10 ó 12 personas ahí para verte. El público está pegado a ti. Es brutal. También hago vídeos de formación de empresas.

Manolo Escobar junto a su hija Vanessa en una imagen antigua. Redes Sociales

Su hijo pequeño no conoció a su abuelo. ¿Es verdad que pide canciones de él en los viajes en coche?

Sí, él en todos los viajes siempre pide que pongamos al yayo. Siempre hay un rato para él. Es ver una foto de mi padre y sabe que es su abuelo.

¿Está veraneando en familia en la casa que dejó su padre en Benidorm? Hubo un tiempo que estuvo a la venta. ¿Por qué ya no?

Sí, estamos aquí. Cuando mi padre muere, a mí me da mucha pena ir a la casa y verla vacía. Acostumbrada a verla llena de vida y, de repente, ser yo quien encienda la luz... Se me hizo muy difícil. La puse a la venta porque no quería tener tanto recuerdo. Lo pasé muy mal. El tiempo va curando las heridas. Mis hijos las disfrutan un montón. Venimos aquí y mi hijo pequeño disfruta mucho del jardín y la piscina.

Es verdad que me cuesta mucho mantener esta casa. Porque las cosas se estropean y hay que arreglarlas. Cuando no hay un temporal y se estropean los toldos... Y luego el IBI, claro. Supone un esfuerzo, aunque lo hago con todo el amor del mundo. Espero poder mantenerla un tiempo.

Vanessa, debo preguntarle por ese hombre que dice ser hijo de su padre. ¿Cómo lo está viviendo usted?

Yo estoy encantada de hablar. Me parece indecente. Todo el mundo puede tener dudas de saber quién es su padre, y buscar la verdad. No me parece lógico que se haga cuando el que crees que es tu padre ha fallecido. No lo entiendo. En caso de hacerlo así, me parece indecente hacerlo y publicarlo; estar hablando cuando todavía no saben ni tienen pruebas.

Si ese hombre no busca a su padre, ni dinero. ¿Cuál es su objetivo?

No tiene lógica. Cuando lo hacen de esta manera... Hay que decir que este señor tiene un padre legal. Tiene un padre, el marido de su madre. Ha esperado que la madre muera para poner verde a su padre. Es indecente cuando no han contrastado nada. Lo primero que tienen que descartar es que ese padre legal no sea su padre biológico. Tengo que decir que a mí, además de un dolor de cabeza, me supone un desembolso económico.

Vanessa junto a su madre, Anita Marx. Redes Sociales

Se publicó que su padre dejó una herencia de 10 millones de euros. ¿Cree que esto tiene algo que ver?

Hacemos muy mal los medios diciendo que la herencia de mi padre era de 10 millones de euros. Es que no se acerca ni lo más mínimo. Mi padre no era como Rocío Jurado o Julio Iglesias. Tuvo muchos problemas económicos porque no supo gestionar muy bien sus cosas. La gente escucha lo de los 10 millones de euros y piensa 'a ver qué puedo sacar de aquí'.

No es verdad.

Es incierto. Mi padre se arruinó en 1980 por el quiebre de una fábrica de vaqueros. Le embargaron todo. Hasta su muerte estuvo pagando deudas. Mi padre no recibe nada de royalties por el tema de sus discos. Además, mi padre, mal asesorado, puso una demanda contra una discográfica en los últimos años de su vida. Perdió ese juicio y la demanda en costas fue muy alta y tuvo que renunciar a los royalties. De la SGAE tampoco recibo nada porque mi padre no era autor. No escribió nunca ni una sola letra.

Sigue los temas que te interesan