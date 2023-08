La amenaza viral de la peor suegra del mundo en plena boda: "Te llevas mi tesoro, me lo robaste"

Los chistes de suegras hace tiempo que han dejado de hacer gracia, pero en ocasiones como esta se puede hacer una excepción para reírse a carcajadas con la escena matrimonial que se ha hecho viral en TikTok. Aunque el vídeo original se publicó el 27 de junio, son decenas las copias que se han viralizado en la red social. Y no es para menos, pues pocas veces habremos visto un discurso de una suegra hacia su nueva tan beligerante como este, acusándola de "robarle" a su hijo querido.

"Te llevas mi tesoro, te llevas a un príncipe, te llevas a mi rey", se escucha la voz de la suegra, micrófono en mano, en plena ceremonia nupcial. "Me lo robaste, y ahora que me lo robaste, tienes que atenderlo como a un príncipe", añade, encomendándole desde el primer minuto la tarea de ordenarle la ropa o hacerle el desayuno porque "él no se puede maltratar sus manitas, es un angelito". Desatendiendo el "siéntese, comadre" de los presentes, la mujer continúa en su delirio durante minuto y medio.

"Ahora vas a ser la criada de él, será tu castigo por haberle robado el ángel, el hijo, un pedazo de corazón a una madre", le insiste, avanzando que "vas a sudar lágrimas de sangre" y confiando, por un momento, en que "al fin voy a descansar de este chamaco, gracias por llevártelo". Ya dirigiéndose a su hijo, la señora le espeta si "no te pudiste haber conseguido una mejor, esta no me gusta", presagiando que "con esta mujer vas a aguantar hambre, se ve que quemó hasta el agua del café", concluye, no sin antes brindarse para que le presente a otra mujer y se eche atrás:

El vídeo acumula millones de visitas en varias publicaciones en TikTok, pero también en Twitter, donde los tuiteros no han ocultado su sorpresa al escuchar a la suegra, entonando el "amiga, date cuenta" hacia la novia:

Seguramente a más de uno le ha chirriado un poco el discurso de la mujer, puesto que no es real y se trata de un doblaje cómico de Cipro Show, un creador de contenido dedicado a las parodias. No obstante, la racha del vídeo original tampoco es que se queda atrás. Se trata de una boda celebrada en Colta, Ecuador, en el seno de una comunidad indígena. Aunque no hemos encontrado el vídeo original, una usuaria de TikTok subió un fragmento en septiembre de 2022 donde se puede intuir las palabras de la suegra.

En realidad no es la madre del novio, sino de la novia, y no se llama Adelaida, como en el vídeo de humor. Su nombre es Pilar y sí, alguien tendría que haberle sacado el micrófono porque su yerno casi se queda dormido. Es más, le llega a preguntar "David, ¿estás borracho?", mientras le decía a su hija que "quiero que vivas" casi como una amenaza: "Ya quiero que me respetes y te respetaré a ti, mijo", le dice al marido de su hija:

Sin duda hay veces que la realidad supera la ficción, pero en este caso hay mucha gente dando por cierta la parodia.

