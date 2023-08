La tobillera que da descargas eléctricas a bebés traumatiza a las redes: "Padres del año"

Si eres padre o madre y tu retoño no está quieto ni un momento, alguien podría haber encontrado la solución a tus problemas: una tobillera infantil que se controla a distancia y da descargas eléctricas a los niños que se salgan del perímetro establecido. ¿Una locura, verdad? Se trata de un producto totalmente falso, creado por dos pequeñas empresas estadounidenses para trolear al personal, pero el vídeo de su presentación se ha hecho tan viral que incluso Forbes ha tenido que salir a decir que se trata de un fake.

En estos tiempos que vivimos, estamos tan curados de espanto que ha sido fácil colarle a las redes sociales que en los supermercados norteamericanos se podía encontrar este Ankle Monitor, que así se llama la tobillera. El vídeo comienza con una persona cogiendo el producto de la estantería de una superficie comercial mientras explica que "si eres padre de un niño pequeño y no está durmiendo lo suficiente, me apuesto a que es porque no se queda en su habitación".

En base a esta problemática, muestran el invento, asegurando que "ese era mi problema hasta que encontré este monitor de tobillo en Walmart". A continuación, se ven unos pequeños pies infantiles a los que le enganchan la tobillera, al más puro estilo presidiario, mientras el padre programa una supuesta aplicación con la que controla. "Asegúrate que tu pequeño mocoso se queda en la habitación" o "prepara a tu mini yo para el arresto domiciliario" son algunas de las frases que se pueden leer en la caja.

"Pobres criaturas"

Con este Tike Tracker, donde se muestra un plano de la vivienda, se selecciona la parte de la casa por la que sí puede circular libremente el bebé y las que no debería pisar. Así, una vez que se sale de su perímetro, el padre escoge qué tipo de castigo aplicar, como una descarga eléctrica. El vídeo acumula más de 22,6 millones de reproducciones solo en TikTok, pero también se ha popularizado en diversas cuentas de Twitter e incluso Instagram:

Su autor es Legboot, una web de venta de ropa friki y artículos de colección con sede en Havana (Florida, Estados Unidos) y gusto por las bromas en redes. De hecho, esta tobillera que ha dado la vuelta al mundo se trata de una colaboración con Shampoooty, otra pequeña marca que vende rediseños de juguetes clásicos que convierte, por ejemplo, en pipas para fumar:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @shampoooty

El problema es que, como decíamos, muchísima gente se está creyendo que este artículo existe de verdad y que hay padres tan miserables como para ponérselo a sus bebés. En España, la cuenta Ceciarmy es la que más ha contribuido a su difusión, suscitando opiniones tan diversas como estas:

Putos yankis eske están como un cipote https://t.co/Mr29rM4pLB — MAMEN SÁEZ (@MameenLove) August 2, 2023

Los nuevos padres están agilipollados —  • (@manuutinh0) August 2, 2023

Si existiera de verdad sería un padre horrible. https://t.co/8eFUvAkBnr — The Firework Maker (@Kyol) August 2, 2023

Premio a los padres del año — 💓Michú💓 (@NolaWars) August 2, 2023

si hay padres a los que les parece buena idea el comprarlo y ponérselo a sus hijos deberían ir a un psicólogo madre mia https://t.co/gyikdUuStW — 𝐍𝐚𝐳𝐚𝐫𝐞𝐭🤍 (@ngpp___) August 2, 2023

Menos mal que ya tengo 18 xd — Marioo 💙 (@Mario_twd) August 2, 2023

Pero qué me estás contando? Es que luego que si los niños son malos y rebeldes, las pobres criaturas. El problema lo tienen este tipo de padres. Para qué educarles y enseñarles, verdad?🤦🏼‍♀️ https://t.co/cjd2xKfUAt — Pilar (@_Piilaar_) August 2, 2023

Antes era las chanclas de mi madre… — Andres (@Andres3Damian) August 2, 2023

Bro, este sistema ni siquiera lo aplican con presos y por alguna razón lo ven bien con niños pequeños. " Mi favorito es el electrochock" a ver si te doy yo electrochock saco wea hijoe la maraka https://t.co/dTXii8iKPx — Ⓐⓛⓟⓐⓒⓐ - ⓔⓢⓟⓞⓝ 🌕☄️ (@Alpaca_espon) August 2, 2023

Por su parte, en Forbes han salido al paso para avisar de que se trataba de un artículo falso y dar una evidencia fácilmente destacable: la marca de juguetes Liitle Tikes en el envase trucado ha pasado a llamarse Little Yikes.

Sigue los temas que te interesan