Lluvia de zascas contra Luis Enrique por la derrota de España: "Mil pases, cero goles. Fracaso"

La sentencia de muerte de España en el Mundial de Qatar fue firmada y ejecutada por Marruecos. La selección dirigida por Walid Regragui ha forzado a la roja de Luis Enrique a acabar en la tanda de penaltis. Aguantaron a la defensiva los 120 minutos con un 0-0 en el marcador, con poco más de un 20% de posesión y triunfaron en el cara a cara. España falló dos y los Marruecos encajó tres. Así acababa el sueño de la selección española: con un equipo exhausto, nervioso, que arrostró a los marroquíes hasta el final pero comenzó a cometer errores en la prórroga. Una España pésima que perdió ante Marruecos y puso al seleccionador catalán en la picota. "Me hubiese gustado atacar más", sostuvo nada más acabar el partido.

España se va a casa sin pasar a cuartos de final y con una afición que echa chispas. Sólo hace falta pasarse por las redes sociales para comprobar que la decepción de los seguidores es ciclópea. La mayoría no da crédito al bochorno de haber sido derrotados por Marruecos, un país que nunca había pasado a cuartos en un Mundial.

La mayoría señalan que la debacle de la selección española desde su triunfo en el Mundial de Sudáfrica de 2010 es notoria: desde que alzó la Copa sólo ha ganado tres partidos de los once que ha jugado: uno contra Australia en Brasil (2014), otro contra Irán en Rusia (2018) y el último contra Costa Rica en Qatar.

"No ha podido ser, lo hemos intentado pero no ha sido suficiente. Sentimos no haberos dado una alegría. Así es el fútbol y la vida. A levantarse", compartía, solemne, Luis Enrique en su cuenta de Twitter, mostrando un rostro derrotado y triste. A pesar de que el seleccionador ha sido arropado por sus seguidores más fieles, las críticas y los memes sobre sus malas decisiones no se han hecho esperar. Desde el "ha inventado el fútbol sin goles ni penaltis" hasta el "no se tomó en serio el Mundial", sin olvidar que el espectáculo de esta noche había salido directamente del "manual del tiki-taka". Esta noche Luis Enrique es el blanco fácil.

El fútbol “espectáculo” de Luis Enrique. pic.twitter.com/iam6HqCSDp — No seas malo (@noseasmalotv) December 6, 2022

No nos gusta utilizar la palabra fracaso, pero es la que mejor define el papel de la Selección española en esta Copa del Mundo. Se ha ganado un partido de cuatro y se ha tropezado en la misma piedra, aunque con distinta forma, que en el Mundial de hace 4 años. Doloroso. — Miguel Quintana (@migquintana) December 6, 2022

El Mundial de España. pic.twitter.com/JGmfh8Sdds — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) December 6, 2022

El Barcelona es la base de la selección. El Barcelona tiene a los mejores jugadores jóvenes del mundo. El ADN Barcelona es lo mejor existe.



Mil pases y cero goles.

El fracaso de un modelo de juego obsoleto se traslado a la selección de España. pic.twitter.com/UQ91aTQtB2 — Michael Corleone 1972 (@ElHijodeDonVito) December 6, 2022

los penaltis que ha metido españa: pic.twitter.com/3U5Br1uVvV — tusi karia (@ClaraAgudo7) December 6, 2022

la españa de luis enrique pateando los petales a marruecos😂 pic.twitter.com/t4nKOITWCk — machuca (@matias_vornetti) December 6, 2022

El stream de Luis Enrique hoy a la noche: pic.twitter.com/0RLkInsRmG — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) December 6, 2022

Marruecos ha merecido pasar a cuartos. Han aguantado hasta los penaltis y, ahí, han sido mejores. España merece quedarse fuera. Luis Enrique, vete al Atlético de Madrid a rumiar tu antimadridismo, que te ha impedido llevar a jugadores claves de la selección. Y deja de estrimear. — Santiago Armesilla (@armesillaconde) December 6, 2022

los jugadores de españa en los penaltis pic.twitter.com/6csHumJWM5 — Adrián Galindo (@galiindo13) December 6, 2022

Luis Enrique escogiendo cuidadosamente a los peores lanzadores de penaltis que verás en tu vida pic.twitter.com/IYjy4fJo8Y — Alex- El Sr Maguito Reloaded 🇷🇺 (@alex_maguito) December 6, 2022

