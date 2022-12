La frustración de una médica madrileña que no puede dar cita para el psicólogo antes de 2 años

Las deficiencias del sistema sanitario pasan factura en última instancia a los pacientes, sobre todo en relación con el tiempo que deben esperar para las consultas y las pruebas diagnósticas, que no deja de aumentar en el conjunto de España en los últimos meses. Con el foco puesto en Madrid por la huelga de médicos de Atención Primaria de la Comunidad, que se prevé larga y conflictiva, no dejan de sucederse denuncias a través de las redes sociales, tanto de profesionales como de usuarios.

La última de ellas que se ha hecho viral en Twitter llega de Pilar Lu, que se presenta en su biografía como especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, y ha lamentado que uno de sus pacientes tenga que esperar dos años para ser atendido en la consulta de un psicólogo de la Seguridad Social. La profesional lleva casi 20 años trabajando y ha visto "cómo se deteriora el sistema", asegura, incidiendo en que "fuera de Madrid no es mejor" y evitando politizar su protesta viral.

"Llevamos mucho tiempo quejándonos", afirma en varios de sus tuits, defendiendo que "me quejo donde trabajo y no a un partido, sino a la Consejería, dependa de quien dependa" y criticando que "la salud no es una prioridad para ningún político". Considera que "en otras comunidades con otros colores no están mejor" y que el problema "sanitario es generalizado", por eso "no soporto que lo politicen". Sin embargo, Pilar tampoco deja de señalar algo que le parece bochornoso y frustrante para cualquier profesional.

Cita para noviembre de 2024

En concreto, en su mensaje ha compartido una fotografía en la que se puede ver la pantalla del ordenador con el sistema de citas abierto. En una ventana del programa de gestión informan a Pilar de que la cita en la especialidad de Psicología Clínica para una consulta de Psicología en el hospital de referencia del paciente no podrá ser antes del 4 de noviembre de 2024. "Se me cae la cara de vergüenza", ha confesado.

Esto es lo que puedo ofrecer a un paciente m se ma cae la cara de vergüenza. pic.twitter.com/Ydpv4tS057 — Pilar Lu (@pilarlur) December 3, 2022

El tuit de Pilar se ha hecho viral con rapidez y han sido muchos los comentarios que le han dejado al respecto, algunos de ellos de sanitarios que confesaban decirle a los pacientes que pusieran una hoja de reclamaciones:

Yo ya no sé que decir excepto reclamen , reclamen y salgan a la calle a protestar .

En todos los años que llevo trabajando, que ya son unos cuantos ,nunca había pasado esto. — MedicoCansado (@CansadoMedico) December 3, 2022

Por dios... Aquí en Avilés son 2-3 meses y ya me parece mucho... — ... Cнema - 🥥 #RompeGlass (@Chem1z) December 4, 2022

Yo les digo que vayan a la C/ Aduana 29 Consejería de Sanidad y dejen la reclamación. Mi "Jefe" me dijo que no lo hiciera, pero me importa una 💩 les sigo diciendo lo mismo. 😁 — 🩺NoMateisLaSanidad (@Maradel9137) December 3, 2022

Pagamos por nuestra Sanidad Pública, que pasa con nuestro dinero, dónde va, tienen que dar más explicaciones y asumir responsabilidades La destrozan en beneficio de lo privado — bimbalalombarda (@bimbalalombarda) December 4, 2022

Es atroz, soy psiquiatra y ahí la lista de espera está mejor. Aún así ojalá pudiéramos ver antes a los pacientes y con más intensidad. Los servicios de salud mental son de los recursos en salud más coste efectivo que hay. — Lady Bibliofilia (@ladybibliofilia) December 3, 2022

Y claro, a la privada. Gracias por contarlo — Nacho Martínez (@nachmz) December 4, 2022

Es vergonzoso. Yo muchas veces les digo que vayan atención al paciente y les den la primera cita que exista en toda la comunidad de Madrid pero de cualquier forma precisamente psicología tarde y escaso muy triste que la salud mental se trate así. — MJP (@_Mywonderfulife) December 3, 2022

A mi me dieron para psiquiatría para mayo 2023, pero eso ya… me parece muy fuerte que tenga una depresión muy fuerte y a nadie le importa. Llevo con medicación desde 2018. Es horrible vivir así — Anabel Rodri (@Anabelrodrialsi) December 4, 2022

Espera espera ¿Vamos a empezar 2023 verdad? O sea 2 años de espera — El Señor Oscuro del Có (@SogueroF) December 4, 2022

El CEP en el q trabajo, neurología, las revisiones creo q van por feb-marzo del 24.#Andalucía — Granperroviejo 🇪🇦 (@granperroviejo) December 4, 2022

La salud mental les importa poco. Así como para cualquier dolencia mandan el puñetero Paracetamol, lo mismo con los psicólogos y psiquiatras. — Veronica Poleo O. (@veronica_poleo) December 5, 2022

Desde luego, esperar dos años por un médico suena a broma pesada.

