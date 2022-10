La fan más inquietante de Laura Pausini se hace viral 7 años después de enseñar su casa

Inquietante es el adjetivo más suave que hemos podido encontrar para esta mujer. Se llama Inma Toro y en 2015 abría las puertas de su piso al programa ¡Qué tiempo tan feliz! para mostrar, orgullosa, cómo hasta el último rincón de su vivienda es un homenaje a Laura Pausini. Ahora, siete años después de aquello, el vídeo del momento ha llegado a Twitter para hacerse viral a base de sorprender (y atemorizar) a miles de tuiteros.

La puerta exterior del piso ya tiene la silueta de Pausini marcada en negro como anticipo a lo que espera en el interior: un póster de la cantante italiana en el techo del recibidor como bienvenida. "¡No me lo creo!", exclamaba Pausini en el plató junto a María Teresa Campos mientras conocía a "su mayor fan". La chica mostraba "monederos de Laura, una carcasa, una taza, la alfombrilla... Hay cosas que las he hecho yo y otras que las he encargado", confesaba.

Unos 500 objetos de Laura Pausini en su haber, algunos realmente sorprendentes, como los azulejos de la cocina o la mesa del comedor, decorados con fotografías de la artista y de la propia fan. Las caras de Pausini a medida que iba avanzando el reportaje pasaban del divertimento a la sorpresa hasta llegar al miedo: ropa interior con su nombre, un micrófono en el baño para cantar sus canciones favoritas e incluso letras de los temas en las paredes.

"Loquitos"

Por si fuera poco, el cuarto de baño cuenta con un hilo musical en el que siempre se escucha a la italiana. Una exageración tan grande que cualquiera diría que se trata de una broma del programa hacia Pausini, pero nada más lejos. La cantante llega a representarnos a todos como espectadores cuando se pregunta si Inma tenía novio y ella misma se respondió diciendo que "alguien así no puede tenerlo".

Mi nuevo vídeo favorito del mundo: la fan con la casa de Laura Pausini



Los “azulejos” lo mejor pic.twitter.com/f565rltWfF — Natalia Álvarez (@Natalia_Who) October 27, 2022

El vídeo ha superado ya las 339.000 reproducciones, pero este fragmento nos priva de la reacción de Pausini al terminar el reportaje, que sí podemos ver en el enlace original al programa. La artista confesó que había visto habitaciones de sus fans, pero nunca una casa entera decorada con ella y su carrera como leitmotiv, así que no dudó en reconocer que le pareció "¿un poco raro, no?".

La Campos, directamente, dijo que era "una obsesión" y que si fuera la chica "me lo haría ver", algo en lo que cualquiera estaría de acuerdo. Laura, finalmente, reconoció que le "encantaría hablar con su familia" y que más de una vez se ha encontrado a este tipo de "loquitos". Una sentencia compartida también por la mayoría de tuiteros, asustados con la obsesión de la mujer:

Me encanta! La zona de descanso es para descansar de todo, pero no de Laura — Kevin Tage (@kevintagees) October 27, 2022

"Tiene novio? No puede tener novio" — Seijo (@seijochan) October 27, 2022

Laura Pausini viendo el video: pic.twitter.com/lAUmrgxxSx — Alexis Espinosa Francino (@AlexisFrancino) October 27, 2022

Orden de alejamiento. — Agu Lukke (@agu_lukke) October 27, 2022

"Aquí he puesto fotos mías y de Laura, para cambiar un poquito y que no sea todo de lo mismo". Fan. — .: L o b o :. (@_joselobo_) October 28, 2022

Yo en vez de sorprenderme tendría miedo… — MARC (@padredepaco) October 27, 2022

Y mientras tanto, la “fan” en su casa, viendo que lo que Laura opina de su “obra maestra” y “homenaje” es: pic.twitter.com/rKj7Fu0u5P — Alberto (@BetoAl1612) October 27, 2022

Madre mía, espero que Laura no tenga un accidente cerca de esa casa y terminé como en Misery!!! Su fan numero uno — Gemma Crespo (@GemaCrespo) October 28, 2022

Me daría miedo y pediría una orden de alejamiento — patriciagijon (@patriciagijon) October 28, 2022

Esto es un arroba policía y nadie me saca de ahí — Vanessa (@vanessaexposito) October 28, 2022

Menuda psicopata 🙈🙈 — Yokopablo🖕 (@yokopablo) October 28, 2022

Está apunto de poder incluir la orden de alejamiento de laura a la colección 😂 — que sí que vale (@taniamb08) October 28, 2022

🎶 "Encadenada a noches de locura

Hasta a la cárcel, yo iría con ella

Toda una vida no basta

Sin ella 🎶

En esta vida obscura, absurda, sin ella

Siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo" 🎶

Y le dedica su canción... pic.twitter.com/4hcyzPrNvX — Pepita Grace (@PepitaGrace) October 28, 2022

Lo que no sabemos es cómo se habrá tomado la fan la reacción de la propia Laura.

