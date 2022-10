Las lágrimas de una sanitaria madrileña a las puertas del PAC: "No conozco ni a mis compañeros"

El pasado 20 de octubre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció casi por sorpresa en el pleno de la Asamblea que iban a reabrir 80 puntos Puntos de Atención Continuada (PAC) ante el asombro del personal sanitario, que denunciaba la necesidad de hacer nuevas contrataciones para afrontar la ampliación del servicio y evitar condiciones de precariedad laboral para los trabajadores de la sanidad pública madrileña.

Este jueves ha sido el primer día de apertura y uno de cada tres médicos no ha acudido a su puesto de trabajo, según la Comunidad de Madrid. De los 234 profesionales convocados, 94 han comunicado su baja con pocas horas de antelación. No obstante, la protagonista del vídeo que se ha hecho viral en las últimas horas sí ha acudido al puesto de trabajo que le han designado aunque ha vivido allí unas horas muy difíciles, según su testimonio.

Ha sido el diputado de Más Madrid, Javier Padilla, que también es médico de familia, quien ha publicado el vídeo este jueves en su cuenta de Twitter, asegurando que se trata de "una médica con la voz quebrada". La mujer, a la que están entrevistando para EFE, ha relatado cómo estaba yendo su primera jornada laboral entre el personal de apertura de los centros sanitarios 24 horas de urgencias extrahospitalarias de la región.

Profesionales con ansiedad

Ha explicado que en su centro de trabajo lleva 14 años de interina, visiblemente emocionada, añadiendo que en el nuevo lugar "no conozco a la población, ni el centro, ni a mis compañeros". Ella ha acudido al centro a las cuatro de la tarde "porque me sentía con el compromiso de atender a los ciudadanos como se merecen. Los ciudadanos no se merecen tener profesionales con este estado de ansiedad", ha denunciado:

Una médica con la voz quebrada contando lo que hay.



No se puede añadir mucho más. pic.twitter.com/54sOvqifbd — Javier Padilla (@javierpadillab) October 27, 2022

En su relato, asegura que cuando se incorporó la UVI que estaba allí dispuesta no sabía de su incorporación, dejando claro la caótica situación que se vivió. También ha criticado que la persona responsable de la gerencia de Atención Primaria de la dirección asistencial haya llegado a las cinco y que hay deficiencias en cuanto al material. El vídeo va camino de las 90.000 reproducciones y está generando reacciones como estas:

La vocación y la decencia profesional de esta Doctora no deja de admirarme. El maltrato y despreció de Ayuso a estos profesionales y por ende a los ciudadanos no deja de asquearme. Es una cuestión de alma, se tiene o no se tiene. Una es un ángel lo otra, desalmada. — FERNANDO ENRILE Baby Boomer (@FERNANDOENRILE) October 28, 2022

La angustia que transmite. Empezar tu jornada así no es de recibo. — Ara Rivera (@AraRivera_) October 27, 2022

Tremenda la destrucción de la #SanidadPública que está llevando a cabo Ayuso en Madrid. No entiendo porqué no está la gente en la calle todos los días denunciándolo. — Pilar Iglesias Torre (@hasetsup7) October 27, 2022

Eso es lo que pasa cuando se prefieren bares. — ★ ΞΩΠ Λ ✊🏼✊🏽✊🏾 (@JsGanett) October 28, 2022

Nos están robando la Sanidad Pública. Cualquier otra explicación es falsa. — Febril (@PasadoEfimero) October 28, 2022

Qué valentía la de esta doctora denunciando la situación y jugándose su puesto.

Gracias de corazón a los médicos que están denunciando este horror.

Qué vamos a hacer sin ellos?

Madrid solo es el principio. Vamos a ir todos a continuación. — Emma Bovary (@normalheart15) October 28, 2022

Solo nos quejamos los sanitarios....donde estan las quejas de la poblacion????? Que os quedais sin sanidaf publica!!reaccionad!!! — Tania (@Tania52015331) October 28, 2022

También hay tuiteros que no se han creído sus lágrimas, especulando con que sea una persona con cargo sindical o afiliada a algún partido de la oposición.

