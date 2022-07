Ángel Martín estalla contra los políticos en Twitter y recibe un aluvión de halagos y críticas

Ovación y lluvia de tomates. Las dos Españas enfrascadas este martes en analizar por qué sí o por qué no tiene razón Ángel Martín, que ha sustituido su habitual informativo matinal de un minuto por un cabreo monumental en Twitter. Así, el vídeo diario en el que resume cada mañana la actualidad en tiempo récord se ha convertido esta vez en el confesionario del cómico y autor de Por si las voces vuelven, una sucesión de críticas a los políticos que "nos piden un esfuerzo".

Martín basa su alegato en que a la sociedad española se le ha pedido un esfuerzo desde que comenzó la pandemia y, lejos de mejorar la calidad de vida, se encuentra sumida en un aumento de precios que parece no tener fin, un esfuerzo más, tras otro, tras otro... Obviando el contexto que nos ha traído hasta aquí y las medidas que se han ido tomando, el humorista señala al poder político y pide que tome cartas en el asunto de una vez, considerando que está habiendo una dejación de funciones por parte de los líderes.

"Todos llevamos más de dos años escuchando que tenemos que hacer 'un pequeño esfuerzo'. Primero fue un virus y tuvimos que 'hacer un esfuerzo' para quedarnos en casa, gestionar el caos, aceptar ciertas reglas aunque no se explicaran demasiado bien", ha empezado diciendo Martín, para continuar enumerando las desdichas a las que hemos sobrevivido: "Después hubo nevadas que incomunicaron, volcanes que arrasaron casas... Pero, hey, 'hay que hacer un esfuerzo, os pedimos un esfuerzo'. Va, hago el esfuerzo".

"No sé la solución"

"La luz, de repente, alcanzó ciertos precios que no tienen sentido y también 'se hizo el esfuerzo'. De repente, llega una guerra que pinta será interminable y, claro, obliga a tener que pagar mucho más por el gas y por el combustible; hacemos bromitas con que comprar leche, huevos, melón y sandía es supercaro, pero hay gente que llega con el agua al cuello a final de mes", ha seguido denunciando Martín, que asegura comprender el "cansancio" de la sociedad:

Informativo matinal para ahorrar tiempo 19/07/22 pic.twitter.com/issjpYoGqA — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) July 19, 2022

"La solución no tengo ni idea de cuál es, pero dudo mucho que sea que tú no puedas comprar una sandía, ni encender el aire, ni poner gasolina", ha zanjado Ángel Martín en un vídeo que, solamente en Twitter, ha superado ya las 850.000 reproducciones. Para algunos se trata de un discurso digno de aplauso, unas palabras con las que identifican su hartazgo, sobre todo entre los sectores de las derechas que no han desperdiciado el momento de señalar al Gobierno de Pedro Sánchez:

Mas razón que un santo Angel Martin pic.twitter.com/QZmtwE8Vwk — Maria Rosenberg 🇪🇸 (@mariapch86) July 19, 2022

Ángel Martín también ha pagado hoy la trimestral — BRIOCHE (@BrioEnfurecida) July 19, 2022

Llevamos más de dos años escuchando a diario que todos “tenemos que hacer un pequeño esfuerzo”.



Todos, menos ellos. Adelgacen su Gobierno y reduzcan estructuras. Auditen el gasto público y ahorren el gasto improductivo e ineficiente.



Gracias @angelmartin_nc ¡te queremos! https://t.co/nVFLAct3pH — María Muñoz (@mariadelamiel) July 19, 2022

La frase del año es "Si alguien te dice que no estás haciendo lo suficiente, mándale a la puta mierda"

-Ángel Martin. — Black. (@Black_StrobeS) July 19, 2022

Hoy Ángel Martín se ha superado❤ -lo que ya es difícil- este sublime "informativo" podría pasar a la historia de lo que realmente es reflexionar y expresar con claridad el descontento que invade a una sociedad. Espero que ahora no nos pidan "un pequeño esfuerzo" más (sarcasmo🙄) https://t.co/ReOINCjLOn — Quantum Babylon (@quantum_babylon) July 19, 2022

Ya somos legión los que nos levantamos cabreados, don @angelmartin_nc esperando el esfuerzo de una colipoterra vez de los que nos lo piden a nosotros. https://t.co/AS7SmatgLk — Javier Santamarta del Pozo (@JaviSantamarta) July 19, 2022

Totalmente de acuerdo contigo ,estoy hasta el kiwi, y es algo que también hablamos en mi negocio, que es donde puedo (como tú) dar voz a mi malestar y enfado con lo que está pasando..



Informativo Matinal de @angelmartin_nc 💪💪 https://t.co/CGjm0X40TN — La_Mamá_Rubia (@La_Mama_Rubia) July 19, 2022

Si alguien te dice que no estás haciendo suficiente, mándale a la puta mierda.

(Ángel Martin, cabreado, como todos) — Rebeca 🥊🤿🎬💚🇺🇦 (@rau_lista) July 19, 2022

Eres el PUTO AMO. Toda la razón del mundo. Hasta el toto de estar siempre, "una vuelta más, un poco más"... Como si no costara, como si fuéramos gilipollas, como si estuviera bien pedir cada vez más a los de abajo, cuando hay taaaanta mierda arriba.

Buff! Que informativo tan 10 pic.twitter.com/hWO9q4fcAf — Adriana Mtz (@AdrianaMMonreal) July 19, 2022

Ángel Martín (@angelmartin_nc ) ya ha llegado al punto en que la mayoría de la gente o lo ama o lo odia, así que debe de ser que las cosas que dice, ya sean ciertas o erróneas, provocan que la gente piense y reaccione a ellas. Así que ojalá siga diciendo cosas mucho tiempo. — ErMorapio (@ErMorapio) July 19, 2022

Al otro lado del cuadrilátero están aquellos que consideran el cabreo viral de Ángel Martín como un discurso demagógico. Creen que el cómico, aun sin quererlo, le está haciendo el juego al populismo y no han dudado en calificarlo de "cuñado" en más de una ocasión. Además, consideran que el suyo es un argumentario que entraría dentro de la tan criticada "equidistancia":

Toda arenga a cabrearse con los políticos que no incluya una llamada a organizarse políticamente es, dado el panorama, alimentar la antipolítica. Y de ahí se va rápido al fascismo. La diga Ángel Martín o cualquiera que (n)os caiga bien. — Marta ☂️ ✳️ (@teclista) July 19, 2022

Hay un momento en el que dejas de aplaudir discursos como el de hoy de Ángel Martín y en su lugar te saltan las alarmas. — Raquel (@RaqeulCarbalall) July 19, 2022

El alegato de Ángel Martín es simplón y de barra de bar. Empatiza con una parte de la sociedad que prefiere analizar las cosas desde el trazo grueso y no con la complejidad que requiere todo lo que está pasando. Es decir, populismo peligroso porque se disfraza de comedia. — Álvaro López (@a1varo_lopez) July 19, 2022

Qué rápido ha degenerado Ángel Martín en cuñadismo “ni de izquierda ni de derecha”. Ya sabemos en qué orilla acaba eso. — Numeritos ?￰゚マᄈ️‍? (@08181) July 19, 2022

Dios mío el discurso demagógico de Angel Martín siendo #TT... Poco nos pasa.



El mismo que en un plató de tv aplaudió que Djokovic no se vacunara. Ay señor...



Qué fácil es vender la moto por las redes sociales. — Núria Garrido (@Nurgago) July 19, 2022

Ángel Martín ya me caía mal antes de hoy y jamás he escuchado su resumen matinal. Porque cuando quieres vender algo "no político" generalmente tus posiciones políticas van a ser tibias y así llegar al máximo de audiencia — Ana ?￰゚ヘト ?￯ᄌマ‍? (@Nimrodelian) July 19, 2022

Ángel Martín es el peor tipo de famosete: el intenta introducir movidas publicitarias encubiertas (lo hizo con los NFTs, por ejemplo) y luego lavarse las manos en plan "soy un niño de diez años y no conozco las implicaciones de hablar de algo en mi canal con miles de seguidores". — Membrillo (@m3mbr1ll0) July 19, 2022

El discurso de Ángel Martín no es más que populismo antipolítica.

Desconfía SIEMPRE de quien señala al político pero nunca a los poderes económicos, que señala al político corrupto pero nunca al corruptor o que se fija en el sueldo de ellos y nunca el fraude laboral y fiscal. — Carlos Benítez ?￰゚ヌᄎ✊ (@CarlBenite) July 19, 2022

He visto por ahí el último vídeo de Ángel Martín donde dice estar cansado de todo y donde pide que esta vez paguen los que mandan (refiriéndose a los políticos). No soporto ese discurso. ¿Por qué no señala a los que se están haciendo de oro con la crisis?



Se llama cobardía. — Guido (@GuidoOHL) July 19, 2022

Os resumo lo de Ángel Martín, venga: pic.twitter.com/FvgPYWkEQb — Mystical Machine Gui (@Guilleneuve) July 19, 2022

Lo mejor, como siempre, es que cada uno saque sus propias conclusiones.

