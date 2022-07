Yolanda Díaz: "Un 83% de la inflación viene de los beneficios empresariales"

Yolanda Díaz ha pedido "altura de miras" a todos los partidos políticos para el Debate de la Nación de los próximos días, recordando que la actual coyuntura económica y social del país es "preocupante", que la gente está "sufriendo muchísimo" y que espera "medidas que impacten en las mayorías sociales y den respuesta al malestar social". En este sentido, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha destacado que el impacto de la crisis tiene que recaer "en mayor medida en las grandes corporaciones" porque "un 83% de la inflación viene de los beneficios empresariales".

Díaz ha defendido, por eso, una de las grandes batallas de Podemos en el Gobierno de coalición, como el impuesto a las eléctricas, pero destaca que "no es suficiente". "Las empresas cotizadas en bolsa han tenido beneficios históricos de más de 64.000 millones de euros y, en este contexto de crisis económica e incertidumbre, las grandes corporaciones cotizadas en bolsa tienen que comprometerse con su país y aportar más", ha insistido en entrevista a La Hora de la 1. "Además", ha subrayado, "un 83% de la inflación procede de los beneficios empresariales".

Así, la ministra de Trabajo insiste en que la subida de salarios es "una necesidad". "No es insistencia mía el Banco Central lo dice porque sabe que hay un riesgo de morosidad y contracción de la economía. En la posición en la que estamos no se puede volver a la austeridad. La salida no puede ser la de Rajoy de devaluación salarial que empobrece y ralentiza la salida a la crisis. Es algo científico, en este contexto hay que subir los salarios", explica.

Yolanda Díaz: "Estamos trabajando desde Unidas Podemos hemos negociado la incorporación del impuesto a alas eléctricas pero, sinceramente, no basta con ese impuesto" https://t.co/fINk5aZXfZ#LHYolandaDíaz pic.twitter.com/zI6L5e0LFr — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 12, 2022

En este sentido, lamenta que "la propuesta del PP se limite a la bajada de impuestos que no propone ninguna otra derecha europea". "Me gustaría saber la opinión del Sr. Feijóo sobre las grandes corporaciones que han visto subir sus beneficios, saber si considera que tienen que aportar más o no... por ahora no he visto propuestas sólo a un PP instalado en el viejo mantra de 'que se caiga España que ya la levantaremos nosotros'", ha dicho.

La vicepresidenta segunda el gobierno ha querido quitar importancia a las diferencias dentro de la coalición que "existen y son normales, las vamos a resolver". "Somos formaciones distintas y no pensamos lo mismo. Para nosotros ahora mismo es fundamental una reforma fiscal y para la parte socialista no. Entonces mi pregunta es ¿quién paga esta crisis? Estos son debates que enriquecen y que la ciudadanía tiene derecho a conocer. Lo que pido es un debate sereno", ha señalado.

En la misma línea, la ministra de Trabajo ha pedido "cuidar la coalición", destacando que eso pasa por "no enterarse de medidas por la prensa". "Aún no hay fechas para la reunión de la mesa de coalición pero resolveremos las diferencias que tenemos dentro del Gobierno porque no hay alternativa. Y me gustaría hacer un alegato a cuidar la coalición, escucharse, dialogar, que es como se resuelven todas las diferencias", resumió.

