Lluvia de zascas a Clara Ponsatí por decir que la independencia de Cataluña vale vidas humanas

¿Cuánto vale una vida humana? El hecho de que haya diferentes respuestas a esa pregunta es lo que ha sustentado las mayores desgracias en la historia de la humanidad. Sin embargo, el largo historial de crímenes contra la dignidad y los derechos humanos sigue sin disuadir a quienes creen que hay más de una respuesta posible. Una de esas personas ha resultado ser la diputada del Parlamento Europeo Clara Ponsatí.

Eso es lo que ha ocurrido en el programa de Cafè d'Idees que se emite por las mañanas en La 2 de TVE. Allí, la presentadora Gemma Nierga ha lanzado la siguiente pregunta a la invitada Clara Ponsatí, exconsellera de Educación de la Generalitat e independentista convencida: "¿La independencia de Catalunya es tan importante como para valer la vida de una persona?" La contestación de Ponsatí, de algo más de un minuto, le ha servido para recibir multitud de críticas en redes sociales.

"Sí yo creo que sí", ha comenzado diciendo la política, para después matizar: "No estoy diciendo que tengamos que hacer sacrificios humanos, a ver si nos entendemos. Pero que me muestren alguna de las grandes causas donde no hayan tenido lugar sacrificios importantes".

Uno de los zascas más contundentes que se ha llevado Ponsatí en Twitter ha sido de su rival político Carlos Carrizosa, miembro del parlamento de Cataluña por Ciudadanos. Carrizosa ha aprovechado, además, para recordarle que tiene que "responder de los delitos que cometió" y le pide que deje a la gente "vivir en paz".

Para Ponsatí la independencia vale vidas humanas. Con locos y locas así se llenan las sociedades de odio y de sangre. Lo que tiene que hacer es venir a España, responder de los delitos que cometió y dejar que la gente normal trabaje y viva en unión y paz. pic.twitter.com/ql8fXWkpcC — Carlos Carrizosa (@carrizosacarlos) March 14, 2022

La contestación de Carrizosa ha sido aplaudida en Twitter por las mismas razones que han llevado a condenar las palabras de Ponsatí. Algunos se han quejado del simple hecho de que se la haya entrevistado, mientras otros han incidido en lo peligroso de su discurso: "El problema es que hay quien compra su discurso con el riesgo de que alguno sea capaz de intentar materializarlo arma en mano".

En qué país normal la TV pública dedica una parte de su espacio a hacer un programa en una lengua regional (esto no me parece mal), entrevistando a una política independentista? Y luego tienen la cara dura de decir que están oprimidos y que se intenta eliminar el catalán. https://t.co/0cSzkhNyvy — Vaelico (@DiegoRA599) March 14, 2022

Claro que sí, qué cachonda. Hay que pagar un precio en sangre. Pero que la sangre la ponga otro, que yo estoy muy cómoda en la poltrona. — Íñigo García-Atance (@Inigo_Gap) March 14, 2022

Lo que no consigo entender es qué hace en la televisión, en una entrevista. Como si fuese de interés. — Roberto Gómez (@robegomezm) March 14, 2022

Estoy muy de acuerdo, eso si, venir a España? Pero si ya está en España! porque Cataluña es España no??? 😜🇪🇸😉 https://t.co/ATBYOJmURf — ᗩᑎᗩ Gᗩᖇᑕiᗩ ᒪoᑭEZ 🇪🇸 (@anagalopez78) March 14, 2022

Ponsatí ha querido seguir matizando lo sucedido horas después de la emisión de la entrevista. En Twitter, ha hecho un pequeño hilo donde explicaba que ella no aboga por la violencia, pero que la causa que defiende no puede dejar de hacerse por la posible violencia que desencadene. Para muchos, no obstante, sigue siendo insuficiente y contradictorio: "No estoy diciendo lo que estoy diciendo. Pero en fin, que lo estoy diciendo, pero no, no lo he dicho, aunque lo estoy diciendo..."

Totes les grans causes tenen costos. Dir que no faràs la independència pel risc de violència és el mateix que dir que no la faràs mai: en tenen prou amb amenaçar-te. Això és el que he dit avui a @cafedidees_rtve: pic.twitter.com/6rxexN1dP5 — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) March 14, 2022

El problema es que hay quien compra su discurso con el riesgo de que alguno sea capaz de intentar materializarlo arma en mano. — JAVIER PERIS (@xavier_peris) March 14, 2022

Primero agita a quien la siga, y luego, ya si eso, volverá cuando todo se tranquilize — Nailscrane (@nailscrane) March 14, 2022

