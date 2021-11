Los zascas a Rufián por no contestar a un periodista que él considera de "extrema derecha"

No es la primera vez que Gabriel Rufián se niega a contestar preguntas en el Congreso de los Diputados a "medios de ultraderecha", como le ha espetado alguna vez a Javier Negre; pero, en esta ocasión, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya lo ha hecho de tal forma que ha conjurado al efecto Streisand para poner a la derecha tuitera patas arriba repitiendo una y otra vez la pregunta formulada por 7NN que el catalán no ha querido responder.

Ocurría este martes, con Rufián en el atril atendiendo a los medios en la sala de prensa de la cámara, cuando el turno de preguntas le llegó a Josué Cárdenas, del canal 7NN: "¿Cuál es la posición de su partido en torno a la Ley de Seguridad Ciudadana? ¿Cuál sería la ideal para ERC?", le interrogó. Del otro lado, el diputado se limitó a decir que "no participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha".

En este punto, cabe recordar que fue el pasado 12 de octubre cuando echó a andar formalmente este canal televisivo cuyos únicos accionistas, al menos en el momento de su arranque, eran miembros de la Fundación Nacional Francisco Franco. Además, 7NN está dirigido por Marcial Cuquerella, exdirector de Intereconomía, afín a Vox y vinculado con la asociación ultraconservadora Hazte Oír.

"Opino lo mismo"

El periodista insistía en su pregunta, diciéndole a Rufián que "usted no es nadie para decirme si soy de extrema derecha o extrema izquierda. Yo le pregunto y no digo si usted es de extrema izquierda o independentista o golpista. No utilizo ninguno de los términos que usted si usa conmigo. Le pediría desde el rigor parlamentario que respondiera a la pregunta". Del otro lado, el diputado replicaba: "Opino lo mismo que hace 20 segundos", otra de sus respuestas habituales. Y así se han pasado un buen rato:

🚨Censura a la prensa en dos actos🚨



Primer acto: Con educación pero con firmeza: no nos vamos a callar. Debate entre @gabrielrufian y nuestro periodista @JosuCardenas99 pic.twitter.com/hhBaiyuN0I — 7 Noticias (@7nn_Tv) November 16, 2021

Desde 7NN han hablado de "censura" de Rufián, un argumento que han validado los tuiteros de derechas para afearle al diputado de ERC que no contestase a las preguntas. La crítica no se ha quedado ahí, sino que la han extendido al resto de periodistas que estaban en la sala de prensa y, al menos en apariencia, no han salido en defensa de Josué Cárdenas:

La culpa no es de don Gabriel, la culpa es del resto de periodistas que no se levantan y se van.

El día que no les contesten a ellos pedirán apoyo, y no se merecerán nada. — Chino de China (@unchinodechina) November 16, 2021

Hay que aprobar una ley que obligue a los parlamentarios a responder a las preguntas de los periodistas. Hoy es 7nn, mañana será Antena3… Con esta ley, aquellos que se nieguen a responder deberían tener prohibido el acceso a la sala de prensa — Fernán Villave 🇪🇸🇵🇱 (@fernan_villave) November 16, 2021

Lo triste es que el resto calla!!!!

Me recuerda tanto Cuba!!!

Así empieza todo, con el silencio cómplice, ya sea por miedo, ya sea por convicción, ya sea por conveniencia.

España se está perdiendo en el laberinto del comunismo. NO LO PERMITAN!!! — Zayexi (@Zayexi8) November 16, 2021

Falta de decoro por parte de ese personaje y falta de vergüenza de los compañeros allí presentes, que tuvieron que levantarse y defender a su compañero. — Aurora (@beta_cia) November 16, 2021

Corto se queda el periodista. Al igual que dice que su trabajo es preguntar, debería remarcar que el del representante público, es el de responder... Que para eso está ahí cobrando. — 🚓 OscarPapa 🇪🇦❌🇵🇱 (@ASuperfluo) November 16, 2021

Cualquier diputado del partido que sea, que se niegue a responder a un periodista de cualquier medio de comunicación acreditado en el Congreso de los Diputados no debería cobrar ese día su sueldo pagado con los impuestos de todos. — ⚫️Rimbaud⚖️ 🇨🇺 (@rimbaudarth) November 16, 2021

El vídeo no ha parado de difundirse en Twitter desde el momento de su publicación, sembrando la indignación en los perfiles afines a la derecha, donde incluso se ha puesto en marcha una iniciativa para formular la misma pregunta de Cárdenas nuevamente a Rufián, mencionándolo en las redes. Voces como la de Toni Cantó, Girauta, Hazte Oír, Rosa Díez o José Manuel Soto se han sumado a la estrategia o han criticado abiertamente la respuesta del diputado:

Sr. @gabrielrufian, ¿Cuál es la posición de su partido en torno a la Ley de Seguridad Ciudadana? ¿Cuál sería el ideal según su partido? Muchas gracias. https://t.co/1HFscZ2bnY — Toni Cantó (@Tonicanto1) November 16, 2021

Sr. @gabrielrufian:

¿Cuál es la posición de su partido en torno a la Ley de Seguridad Ciudadana? ¿Cuál sería el ideal según su partido? Muchas gracias. — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) November 16, 2021

Sr. @gabrielrufian:

¿Cuál es la posición de su partido en torno a la Ley de Seguridad Ciudadana? ¿Cuál sería el ideal según su partido? Muchas gracias. — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) November 16, 2021

Sr. @gabrielrufian:

¿Cuál es la posición de su partido en torno a la Ley de Seguridad Ciudadana? ¿Cuál sería el ideal según su partido? Muchas gracias. — Luis del Pino (@ldpsincomplejos) November 16, 2021

Por su parte, Rufián se ha dedicado a retuitear estos y otros mensajes en su contra, como suele hacer para trasladar la idea de que estas críticas le importan entre poco y nada.

